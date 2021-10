Guía de compra de dispositivos para el ahorro de calefacción y otros sistemas para calentar tu casa este invierno

Winter is coming. Y depende del lugar de la geografía española en la que vivas, el frío lleva días haciendo acto de presencia, así que igual te ha tocado poner a punto tu caldera para encenderla. Este año el invierno promete ser más crudo que nunca, no solo por los efectos directos del cambio climático, sino también por el precio del combustible del que se alimenta tu calefacción o, directamente, de la electricidad si usas sistemas eléctricos. Todavía estás a tiempo de poner manos a la obra para intentar minimizar tu factura: en esta guía de compra de dispositivos para el ahorro en calefacción encontrarás algunos de los candidatos más interesantes.

Instala un termostato inteligente

Explica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) que cada grado de temperatura que subimos la calefacción aumenta el consumo entre un 6 y un 8%. La luz anda en máximos históricos y uno de los principales responsables es el precio del gas y todo apunta a que esto va a ir a peor en los próximos meses.

Por tanto, para mantener a raya nuestro consumo en calefacción es imprescindible partir de un buen aislamiento,

moverse en temperaturas de confort «sensatas» acordes con los tiempos que corren (20 – 21 grados), además de optimizar al máximo su funcionamiento.

Si tienes un termostato «de los de toda la vida», entonces es necesario que haya alguien en casa para encenderla. Y esto no siempre es práctico, ya que si llegas tarde y la enciendes, para cuando comienzas a disfrutar del calor, ya es momento de irse a la cama.

Gracias a los termostatos programables puedes solucionarlo. Con estos dispositivos puedes configurar el funcionamiento de tu caldera ciertas horas, lo que te permitirá llegar a casa y encontrarla calentita. Pero claro, no todos los días hace el mismo clima. Si te toca un día soleado y más cálido de lo normal, quizás prefieras economizar encendiéndola más tarde o menos tiempo. En esos casos, si no lo has previsto antes, no podrás hacerlo.

La solución más personalizable para tu calefacción es un termostato inteligente conectado, que te permitirá controlar el consumo y gestionar la caldera a distancia.

Antes de comprar un termostato inteligente, presta atención a :

Su compatibibilidad con tu sistema de calefección

Cómo es su instalación y su facilidad (imprescindible fijarse en si es conectado o inalámbrico)

Si dispone de kits de ampliación y otros accesorios para lograr una instalación más personalizada a tus necesidades

Qué funciones ofrece y si son gratis o de pago: monitorización de consumo, estadísticas, geofencing para que se encienda/apague en función de nuestra localización…Tampoco descuides lo intuitivo de su interfaz.

Si tienes un hogar conectado, comprueba que sea compatible con tu ecosistema

Honeywell Lyric T6

Disponible en versión con cable (155,95 euros) e inalámbrica (180 euros), el Honeywell Lyric T6 es un termostato inteligente con diseño con un toque industrial muy funcional gracias a su panel táctil LCD, lo que te permite manejarla tanto desde allí como del móvil o con tu ecosistema conectado, ya que es compatible con HomeKit, Alexa y Google Assistant. Es por tanto un termostato muy versátil en cuanto a opciones control.

Cuenta con bastantes funciones para controlar el consumo a tu medida, como la programación, geofencing, programas específicos de ahorro y avisos.

¿En qué sistemas de calefacción puedes montarlo? Caldera mixta, opentherm y caldera tradicional. Según el fabricante la instalación es tan «sencilla» como sustituir tu termostato antiguo y en la caja encontrarás todo lo necesario para tal fin.





Honeywell Home Termostato programable Inteligente WiFi T6, Montaje en Pared, Negro

Tado°

Otro kit que presume de ser de lo más sencillo a la hora de instalar es el V3+ de Tado° (168 euros), que además también es muy versátil en cuanto a opciones de control, ya que puedes usar lo básico desde el dispositivo, pero profundizar con el móvil o con la voz y la ayuda de los asistentes Siri, Alexa y Google Assistant.

Compatible con calefacción de gas, calderas de gas y gasoil, bombas de calor y suelo radiante, otra de sus bazas es la personalización, ya que podrás ampliar tu instalación conforme vayas necesitando. Está disponible en versión con y sin cable.

Es asimismo muy completo en cuanto a funciones, pero algunas son de pago. Así, podrás programarla, aprovechar el geofencing, acceder a la previsión meteorológica, con control de ventanas abiertas o control del ACS, entre otros.





tado° Termostato Inteligente Cableado Kit de Inicio V3+ – Control inteligente de calefacción, Instálalo tú mismo, Designed in Germany

Netatmo NTH01-ES-EC

Este modelo de Netatmo cuenta con la particularidad de ser un termostato de diseño (su autor es Philippe Starck) y uno de sus puntos fuertes es lo sencillo de su interfaz. Entre sus funciones, el modo vacaciones, programación, ajuste considerando las condiciones de tu casa. ¿Que quieres usarlo con tu asistente de voz? Entonces es un buen candidato, ya que es compatible con los de Apple, Amazon y Google.

Es compatible con sistemas de calefacción de bombas de calor y calderas de gas, gasóleo o madera. Además del termostato, puedes instalar

válvulas inteligentes para radiador (167 euros), lo que te permitirá usar la calefacción por zonas y así optimizar aún más su funcionamiento.





Netatmo Starter Pack Válvulas Wifi Inteligentes para Radiador, Paquete para calefacción colectiva, NVP-ES

Nest Thermostat E

El Nest Thermostat E (219 euros) es un termostato fácil de instalar y de usar. Para complicarte menos y no necesitar ni un enchufe cerca, funciona a pilas.

Ojo porque es compatible con bastantes sistemas de calefacción: de calderas mixtas, suelo radiante, bombas de calor, sistemas por zonas, OpenTherm, sistemas de calefacción urbanos con válvulas de control eléctricas.

Se controla a través de la aplicación o incluso con la voz si tu ecosistema es el de Google, aunque la app es la que te permitirá descubrir a fondo tus estadísticas de uso y el historial. Puedes programarla, pero es especialmente interesante su funcionamiento autónomo al detectar que no hay nadie en casa.





Nest Thermostat E Termostato Inteligente

Usa una estufa conectada

Puede que estés en piso alquilado sin calefacción o que necesites un extra de calor en tu oficina o habitación en un piso compartido. Si es el caso, siempre te queda la opción de comprar una estufa.

Como sucedía con los termostatos, si son estufas manuales tendrás que estar allí para encenderlas y la opción de la programación no entiende de imprevistos, así que los calefactores conectados son la opción que te permite controlar a distancia su funcionamiento.

Antes de comprar un radiador conectado, ten en cuenta cuánto calor necesitas. Esto puede aproximarse con este cálculo:

Potencia (W) = Dimensiones (m2) x Orientación x Aislamiento x Zona climática x 85

donde los coeficientes de orientación son: este (1), oeste (1), sur (0,92) y norte (1,12). Si el aislamiento de tu habitación es bueno (Ventanal doble y tabique doble), usa un coeficiente de 0,93, con un aislamiento medio (ventanal sencillo y tabique doble o ventanal doble y tabique sencillo) emplea un 1 y si tenemos una ventana y tabiques sencillos, se considerará sin aislamiento, por lo que corresponderá un 1,1.

Para la zona climática, emplea este mapa del Documento Básico sobre ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, donde encontramos cinco zonas: la A (Zona = 0,88), B (Z = 0,95), C (Z = 1,04), D (Z = 1,12) y E (Z = 1,19).

Así, para calentar una estancia orientada al sur, con buen aislamiento y un área de 20 metros cuadrados en Pamplona, necesitaríamos 20 x 0,92 x 0,93 x 1,12 x 85 = 1.629 Watios.

Finalmente considera que el rendimiento de los radiadores es de entre el 70 y el 85%.

Cecotec Ready Warm 6650

El Cecotec Ready Warm 6650 (89 euros) es una opción muy interesante para habitaciones de hasta 10 metros cuadrados. Además, cuenta con un elegante diseño de cristal templado.

Con una potencia de 1000W, tiene dos niveles de potencia a elegir entre el modo eco o el max. Puedes controlarlo tanto a través de su panel táctil (con bloqueo infantil) o desde la app, de modo que puedas programarlo o encenderlo/apagarlo a distancia.





Cecotec Radiador Eléctrico Bajo Consumo Ready Warm 6650 Crystal Connection. 1000 W, Wifi, Termostato Regulable, Temporizador, Soporte de pie, Protección sobrecalentamiento, Silencioso, Negro

Gridinlux

El radiador eléctrico Gridinlux (138 euros) también está hecho de cristal, aunque en esta versión de 2000W es capaz de calentar habitaciones de hasta 20 metros cuadrados.

Cuenta con una autogestión eficiente de temperatura entre 5 y 40 grados, aunque también puedes ajustarlo a tu gusto desde la app, con los asistentes de voz de Google y Amazon o en su display táctil. Admite programación y tiene apagado automático





gridinlux | Radiador Eléctrico Silencioso Programable | Control Móvil App y WiFi | 2 Potencias | Resistencia IP24 | Apto para Baños | Homely WiFi Warm 2000W

CREATE IKOHS WARM SLIM

Con un diseño muy fino, el IKOHS Warm Slim (150 euros) cuenta con un exterior de aluminio, calentando mediante convección estancias de hasta 25 metros cuadrados. Aunque dispone de mando a distancia, puedes usar su app y controlarlo vía Wi-Fi estés donde estés, así como programarlo, poner el temporizador, ajustar modos o bloquearlo. De bajo consumo.





CREATE IKOHS WARM SLIM – Emisor radiador térmico (1500W – Blanco)

Orbegozo REW 2000

Este modelo de Orbegozo (169 euros) es muy interesante para quienes busquen calor y bajo consumo, gracias a su eficiencia y cómo optimiza el consumo energético.

Con una potencia de 2000W, dispone de tres modos de funcionamiento (confort, eso y antihielo), es programable y cuenta con una útil función de detección de ventanas abiertas y bloqueo infantil. Para los hogares más tecnológicos, es compatible con Alexa y Google Assistant





Orbegozo REW 2000 – Panel radiante digital Wi-Fi, 2000 W, pantalla digital LCD, programable, conexión inalámbrica mediante Orbegozo APP

Convierte tu estufa en un modelo «smart» con un enchufe conectado

Quizás tengas una estufa que funciona perfectamente en casa, por lo que dar el salto a un modelo conectado sea una inversión innecesaria (al final, se trata de ahorrar). La opción más completa optimizar el funcionamiento, de modo que puedas apagar y encender a distancia la tuya es «convertirla en conectada», simplemente conectándola a un enchufe inteligente.

Además también podrás programar las horas en las que está encendida e incluso existen modelos que ofrecen datos de consumo eléctrico para saber en todo momento cuánto te cuesta.

Ojo, porque esta solución es válida para los modelos más rudimentarios, aquellos que cuenten con un mecanismo manual que te permitan tener la ruleta (o interruptor) ya colocada en el modo que desees.

Antes de comprar un enchufe inteligente, considera:

La intensidad de corriente o potencia máxima que admite, especial atención a esto si tienes una estufa potente.

Verifica que su diseño sea lo suficientemente compacto para insertarlo en el zócalo sin problema

meross MSS310

El meross MSS310 (12 euros con cupón) es un enchufe conectado de lo más completo que vas a encontrar y resulta especialmente interesante por su alta relación prestaciones coste, ya que cuenta con la función de medición de consumo eléctrico, se conecta vía Wi-Fi (no necesitas hub) y admite conectar aparatos de hasta 16A/ 3680W. Es compatible con Alexa, Google Assistant y SmartThings.





Enchufe Inteligente, Mide el Consumo 16A 3680W Wi-Fi Smart Plug, con Control Remoto Meross App. Compatible con Alexa, Google Assistant y SmartThings. MSS310

Refoss

Por 15,99 euros con cupón, este modelo de Refoss es compatible con los tres principales asistentes de voz (Siri, Google Assistant y Alexa) y se conecta vía Wi-Fi. En este caso no muestra el consumo energético, pero podrás conectar aparatos de hasta 16A/ 3680W





Enchufe Inteligente Wi-Fi Smart Plug 16A 3680W, Compatible con Apple HomeKit, Alexa Echo y Google Assistant. Control Remoto eHomeLife App.

TP-Link Tapo P110

El TP-Link Tapo P110 (17 euros) es un enchufe con un diseño mini que también ofrece monitorización de energía, además de las habituales funciones de programación y apagado/encendido. Se conecta vía Wi-Fi y es compatible con Alexa y Google Assistant





【Nuevo】 TP-Link Tapo P110 – Mini Enchufe Inteligente Wi-Fi (con Monitoreo Energético) ,Programar el Encendido/Apagado, Ahorro Energía, Compatible con Alexa y Google Home

Cambia a un sistema conectado

Si te planteas convertir tu casa en un hogar inteligente automático, entonces el cambio será más profundo y global, incluyendo no solo la climatización, sino también otras áreas como la iluminación, persianas o la seguridad.

Aquí el cambio no se reduce al termostato o a colocar un enchufe, sino a sustituir partes de la instalación por otras conectadas: boquillas de bombillas, relés, fusibles, etc.

Este es un paso pensando en el futuro que te permitirá ver de forma global y controlar de forma individualizada la climatización de tu casa, o que sea el propio sistema el que tome decisiones y actúe en varios sitios (por ejemplo, bajando las persianas y encendiendo la caldera) y que además podrás emplear electrodomésticos «tontos», ya que lo conectado es la instalación. Eso sí, requiere de una inversión más alta y una instalación más compleja.

Valena next with Netatmo

Hace un par de años probamos Valena next with Netatmo, un sistema que permite automatizar iluminación, climatización, persianas y electrodomésticos, además podrás hacerlo por fases. Este kit es compatible con Alexa, Google Assistant y Siri, usa el protocolo Zigbee y permite visualizar el consumo.

Así, tienes el starter pack (129 euros) con enchufe e interruptor, es compatible con el termostato Netatmo que hemos mencionado más arriba y puedes complementarlo con el kit para persianas (42 euros)

Wiser

[embedded content]

Otra opción es Wiser, una solución integral de la mano de Schneider para controlar iluminación, calefacción y persianas desde la app o con Alexa y Google Assistant. En este caso tendremos que sustituir el mecanismo por un dispositivo de la familia Wiser y configurarlo para controlarlo a distancia o programarlo.

Por ejemplo, disponen de relés (35 euros) y interruptores para persianas (72 euros). Para caldera, Wiser Heat incluye relés, termostatos para radiadores y un termostato.

