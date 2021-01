Guía de herramientas básicas para estudiantes: 31 apps y webs imprescindibles para ayudarte con los estudios

Te traemos una guía con 31 aplicaciones y herramientas web para ayudarte como estudiante, una colección muy variada para sacar provecho en diferentes ámbitos en los que puedas necesitarlo. Nos hemos dejado fuera el ámbito educativo para los más jóvenes, recursos que tenemos en esta otra guía, y nos hemos centrado en estudiantes más adultos.

Hemos decidido centrarnos en herramientas prácticas, dejando fuera las plataformas para cursos online, tanto las más conocidas como otras menos conocidas. Lo que hemos preferido buscar son recursos que puedas usar en tu día a día, como gestores de fuentes y citaciones, herramientas para diagramas, para intercambiar apuntes o para crear diferentes contenidos.

Y lo que decimos siempre en Xataka Basics hoy cobra más sentido que nunca. Nosotros te traemos 31 herramientas, pero te invitamos a compartir tus propuestas en la sección de comentarios para que el resto de usuarios también pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Bing Imágenes

Vamos a empezar con un recurso que seguro que a muchos les extraña, ya que poca gente utilizará Bing en comparación con Google. Sin embargo, el buscador de imágenes de Microsoft es perfecto para encontrar imágenes libres de derechos de autor que puedes utilizar en cualquier trabajo o proyecto, ya que permite filtrar los resultados para buscar las que son de dominio público.

Si entras en Google Imágenes, a la hora de filtrar las imágenes por licencia tienes muy pocas opciones, ya que como mucho puedes especificar las que son de Creative Commons. Sin embargo, Bing tiene bastantes más filtros de licencias, pudiendo ser de dominio público o especificar las condiciones necesarias para compartirlas.

Canva

Canva es una página de la que ya te hemos hablado alguna vez. Es una web de diseño gráfico muy versátil, y tiene una gran cantidad de opciones y trucos con los que crear todo tipo de diseños, ya sean personales, educativos o profesionales, pudiendo hacer panfletos, papelería, imágenes y otros tipos de proyectos múltiples.

Horarios, panfletos, calendarios, posters, y cualquier tipo de diseño gráfico que pueda usarse en trabajos. Puedes hacerlo subiendo tus propias fotos y añadiéndoles filtros y otros elementos gráficos que hay en la web, o simplemente a partir de algún texto que hayas elegido tú mismo. También tiene plantillas para que el no saber edición tampoco suponga un impedimento para crear composiciones sencillas.

Cite This For Me

Es muy importante cuando estás haciendo trabajos académicos ser capaz de citar correctamente las fuentes en las que te has basado. Esta es una página gratuita que te ayuda a citar correctamente en tu bibliografía, y que tiene la experiencia de llevar en marcha desde octubre del 2010.

La página tiene una gran cantidad de estilos de citación por si acaso se te hubiera pedido utilizar alguno de ellos en concreto. Lo único que tienes que hacer en la web es elegir un estilo, elegir después si la cita es de una web, un libro u otra referencia, y utilizar el buscador de fuentes para encontrar la que quieres citar.

Creately

Se trata de una herramienta que te ayuda a hacer diagramas y mapas conceptuales de una forma sencilla, y con todas las herramientas para poder hacerlo muy visual. También puede servirte para esbozar conceptos, analizar procesos o generar planificaciones. Ofrece una gran cantidad de gráficos y formas para hacer hasta 70 tipos diferentes de diagramas.

También te va a permitir crear formas y conectores con una sola interacción, aplicar formato, y realizar muchos otros cambios con una barra de herramientas rápida y sencilla de utilizar que siempre tendrás a la vista. También tiene un sistema de temas por si te falta inspiración, que puedas ayudarte de las ideas generadas por la web.

Dialnet

Se trata de un buscador de tesis y artículos científicos de revistas o documentos en español, y que está coordinado por la Universidad de La Rioja. Su funcionamiento es extremadamente sencillo, pues tiene dos buscadores, uno para documentos y otro para revistas. Lo único que tienes que hacer es buscar el término que quieras en uno de ellos y listo, como si fuera Google, te aparecerán todos los resultados.

Docsity

Docsity es una especie de comunidad para el intercambio de documentos académicos entre estudiantes, el servicio que se fusionó con la archiconocida web de Patatabrava. El proyecto cuenta con un total de más de 10 millones de usuarios registrados, quienes han compartido más de dos millones de documentos.

Su forma de funcionar es sencilla. Tú simplemente entras y utilizas el metabuscador para encontrar apuntes subidos por otras personas o conversaciones iniciadas. Porque si tienes dudas, puedes registrarte y hacerle una pregunta a la comunidad. Los resultados puedes filtrarlos entre esos para el bachillerato y los que son para universidades.

Draw.io

Otra herramienta con la que puedes hacer cuadros, diagramas, circuitos y varios tipos de mapas conceptuales. Es un todo en uno muy fácil de utilizar, pues simplemente te muestra una barra lateral con los elementos que tienes disponibles y los tienes que mover a la pantalla para realizar tus composiciones. A los elementos que vayas colocando podrás ir cambiándoles de tamaño, color y estilo.

Y si no tienes mucha experiencia en la creación de esquemas, la web también te ofrecerá una serie de plantillas para avanzar ya el trabajo. Es una herramienta web de código abierto, y permite guardar tus creaciones en varios formatos, incluyendo PDF, PNG o JPG, y te permite elegir entre tu dispositivo, Google Drive o Microsoft OneDrive para guardar tus creaciones.

Freepik

Se trata de una startup malagueña que ofrece una web en la que los usuarios pueden encontrar recursos gráficos de calidad. Es un buscador con más de 10 millones de recursos gráficos y en un modelo freemium que permite descargar ciertas imágenes de forma gratuita pero que da acceso a un catálogo de pago de mayor variedad y calidad para profesionales del ámbito del diseño gráfico.

Vamos, que lo que tienes es una especie de Google para recursos gráficos como plantillas PSD, fotografías de stock, iconos y también plantillas para presentaciones. Es extremadamente de utilizar, ya que sólo tienes que buscar el término que quieras en el buscador y verás los resultados.

Forest

Vivimos en un mundo lleno de distracciones, por lo que a veces es fácil acabar distrayéndose con el móvil o cualquier otra cosa. Forest intenta ayudarte a que te concentres durante un determinado tiempo en una tarea concreta. Para ello, cada vez que quieras concentrarte podrás plantar un árbol en la app.

Cuando hagas esto, el árbol irá creciendo durante la próxima media hora para motivarte a que no utilices el móvil o el navegador. No te va a bloquear el acceso a otras cosas, pero sí te intentará hacer sentir culpable diciéndote que el árbol no seguirá creciendo. La lista de páginas a «bloquear» para matar el árbol si entras es personalizable.

Genially

Recomendarte a estas alturas PowerPoint o Google Slides podría ser poco útil. Por eso, vamos a recomendarte una de las mejores alternativas para hacer tus presentaciones, infografías u otros diseños de forma sencilla y muy visual. Es una web perteneciente a una startup cordobesa.

Es una web gratuita con versiones de pago, en la que necesitas registrarte para usarla. Cuenta con un sistema de plantillas que te va a ayudar a inspirarte o a hacer presentaciones sin tener que dominar el cómo componerlas, y permite añadir contenidos animados e interactivos para darle vida a las presentaciones.

Google Drive

Existen varias alternativas para crearte nubes personales en las que subir archivos, y Google Drive no es de las más generosas en cuanto a espacio disponible. Sin embargo, sí que incluye una suite ofimática gratuita que te va a servir como alternativa a Word, Excel y PowerPoint, por lo que a nivel educativo puede serte muy útil.

La gran ventaja de Google Drive es que si tienes una cuenta de Gmail ya tienes tu pequeño espacio en la nube con sus herramientas. Estas, al ser populares, tienen una gran cantidad de apps y addons compatibles, así como decenas de plantillas para Google Docs, Hojas de cálculo de Google o Google Slides, que es la alternativa a PowerPoint.

Google Lens

[embedded content]

Otra herramienta de Google, en este caso para interactuar con lo que tienes frente a ti cuando apuntes a ello con la cámara del móvil y esta app. Google Lens te permite hacer muchas cosas, desde digitalizar textos hasta traducirlos con realidad aumentada de forma que la traducción aparezca frente a ti.

También tiene muchos otros usos más allá de lo que puede resultarte útil en el ámbito académico, como identificar objetos y buscarlos en tiendas online, hasta identificar lo que aparece en algunas fotos. Todo bastante variado y gratuito, solo necesitas tener una cuenta de Google.

ILovePDF

Se trata de una página que tiene todas las herramientas que puedas necesitar para trabajar con archivos PDF. Prácticamente todo lo que puedas querer hacer con un PDF lo tienes aquí, incluyendo la posibilidad de convertirlos a formatos como los de Word, PowerPoint o Excel. También puedes convertirlos en imágenes JPG o convertir las imágenes en PDF.

Además de esto, también tiene herramientas para unir varios archivos PDF o separar uno en varios. También los puedes descomprimir, editar, añadir marcas de agua, desbloquearlos o bloquearlos. También los puedes rotar, y te permite incluso firmarlos.

Intralineas

Se trata de una página gratuita con versión de pago que busca ayudarte a mejorar tu comprensión lectora. En este caso, sirve tanto para alumnos de educación secundaria como para otros menores, ya que tienen contenidos para entre 8 y 18 años. Requiere registrarte para poder acceder.

En este portal web te vas a encontrar una gran colección de contenidos de diferentes autores y géneros, tanto con explicaciones como con actividades integradas. Además la plataforma propone la práctica de habilidades y estrategias de lectura, incluyendo las tareas del marco de referencia de la evaluación PISA.

Kahoot!

Se trata de una herramienta con la que vas a poder crear todo tipo de cuestionarios personalizados, tanto a través de su web en cualquier ordenador como en sus aplicaciones para móviles. La aplicación tiene la modalidad freemium, con la que tienes de forma gratuita tras registrarte parte de las herramientas para crear cuestionarios, pero que si quieres poder personalizarlos todavía más tendrás que pagar por su premium.

Kahoot busca la gamificación del aprendizaje, permitiendo hacer cuestionarios en formato de juegos con los que ganas puntos por las respuestas correctas. Puede servir sobre todo a profesores, sí, pero también puede ayudarte como alumno a retarte a tí mismo o al resto de compañeros.

Las láminas

Se trata de un completo portal en el que vas a encontrar una recopilación de teoría, ejercicios resueltos y láminas listas para descargar e imprimir, y así poder utilizarlas cuando quieras. Tiene cursos que van desde primero de la ESO hasta segundo de Bachillerato, y recursos de una gran cantidad de temáticas.

Mega

Cuando un poco más arriba hablamos de Google Drive, mencionamos la gran cantidad de alternativas de almacenamiento en la nube que tienes disponibles. Pues bien, si para tus clases necesitas el máximo espacio posible, Mega te ofrece de forma gratuita 50 GB por solo crearte una cuenta con ellos.

Su nube ofrece cifrado de punto a punto para que nadie pueda interceptar el contenido y verlo, y cuenta con aplicaciones para móvil además de su web para gestionar lo que tienes o lo que comparten contigo. También ofrece funciones de mensajería, con la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas .

Microsoft To Do

La herramienta de gestión de tareas con la que Microsoft ha sustituido a Wunderlist tras su compra y cierre. Hay varias alternativas, pero como cualquier persona con Windows 10 tiene ya una cuenta de Microsoft en la que se incluye To Do, hemos optado por ella. Tiene tanto versión para Windows para tener las notificaciones siempre al lado como versión web, así como apps para dispositivos móviles.

Se trata de un servicio que te permite organizar tu día a día, pudiendo agregar tareas, notas o archivos que puedes compartir. También se integra con Outlook y tiene listas con una o varias tareas a las que puedes ponerle una fecha de finalización, y To Do se irá encargando de recordártelo para que no se te olvide hacerla. Todo ello perfectamente sincronizado en tus dispositivos.

My Study Life

Si eres un fanático del orden y la organización, te va a gustar este servicio. Requiere registrarse, y tiene versión web y para móviles. Lo que hace es permitirte organizar todos los aspectos de tu vida académica, desde tus horarios de clase hasta las tareas que tienes pendientes, o revisar las que ya has terminado.

También te permite crear recordatorios de todo tipo, y cuando mires la app servirá de agenda gracias al calendario en el que verás las horas de cada asignatura. Todo ello estará sincronizado en todos los dispositivos a través de tu cuenta.

OBS Studio

OBS Studio es una aplicación gratuita y libre para la grabación de vídeo o realizar streamings en directo, y que también cuenta con opciones de edición de vídeo. Tiene versiones para Windows, Linux y macOS, y es una herramienta famosa y muy querida por muchos streamers profesionales.

Entre sus opciones está el poder crear escenas con múltiples fuentes, incluyendo captura de vídeo, imágenes, texto, ventanas de navegador, webcams y capturadoras. Por lo tanto, te va a servir para hacer vídeos explicando cosas o grabando tu pantalla, algo que en tiempos de cuarentena puede ser recurrente.

Plag.es

Una de las mejores herramientas para detectar plagios en textos y trabajos. Está pensado sobre todo para los profesores, pero tú también podrás saber si alguien te ha plagiado. Es capaz de revisar miles de millones de páginas web, artículos, libros y publicaciones para ayudar a detectar los posibles plagios en un documento.

Para ello utiliza un algoritmo capaz de verificar documentos de hasta 1.000 páginas utilizando la tecnología de navegación SSL. El detector permite corregir y editar rápidamente los documentos que hayamos subido para detectar los plagios, y descargar después una copia de la versión original corregida preservando el estilo y formato. Plag ofrece la posibilidad de integrar su API,y funciona en 128 idiomas con más de 640 repositorios.

Powtoon

Si antes hemos hablado de Canva como una herramienta con múltiples opciones para la creación de imágenes y trabajos gráficos, Powtoon viene a ser algo parecido, pero enfocado a la comunicación visual mediante vídeos, ya sean cortos, animaciones o incluso vídeos explicativos o presentaciones.

Lo mejor de todo es que está preparado para que puedas crear vídeos y animaciones incluso si no tienes ni idea, ya que tiene un sistema de plantillas temáticas para tener una base sobre la que hacer pequeñas ediciones. Se integra con varias plataformas online, y tienes varias herramientas para editar tu contenido.

RAE y Fundéu

En estos tiempos que corren, no siempre vamos a tener junto a nosotros un diccionario. Sin embargo, estos siguen siendo útiles cuando estudios y haces trabajos, por lo que dos de las páginas imprescindibles para los marcadores de cualquier estudiante son las de la Real Academia Española o RAE, y la de la Fundación del Español Urgente o Fundéu.

La primera es una página que incluye la versión actualizada online del Diccionario de la Lengua Española, donde puedes buscar términos para ver su significado.Y en la web de la Fundéu puedes buscar cómo se escriben las palabras, sabiendo cuándo son más recomendables utilizarla y cuáles tienen acento y dónde lo tienen.

Simuladores de PHET

Esta página está creada por la Universidad de Colorado, por lo que es de las pocas que está completamente en inglés de la lista. Te la incluimos porque dispone de una recopilación enorme y funcional de simuladores de laboratorio y prácticas de diversas materias, como Matemáticas, Biología, Física y Química. Son interactivas, y muchas de ellas están basadas en HTML5, por lo que funcionan directamente en cualquier navegador.

Stylus

Escribir con un buen estilo y sin faltas ortográficas es muy importante. Herramientas como Word tienen ayudas para ayudarte hasta cierto punto en eso, pero a veces no son suficientes y necesitas una alternativa más potente. Ahí es donde entra en juego este recurso online que requiere registrarte para poder usarlo.

Stylus cuenta con un sistema de revisión ortográfica y gramatical que tiene en cuenta el contexto y la semántica para ayudarte a depurar tu estilo. Es online, y puedes usarlo de forma limitada gratuitamente, ofreciendo diferentes planes de pago para un uso más intensivo. También ofrece sugerencias actualizadas con explicaciones didácticas y bibliografía para que aprendas de tus errores.

Text Rewriter and Spinner

Esta página es muy peculiar, y aunque como estudiante no deberías utilizarla, seguro que alguna vez puede sacarte de un apuro. Lo que hace es modificar ligeramente tus textos para que no sea fácil detectar que lo copiaste, por lo menos utilizando las clásicas herramientas que comparan textos para ver si hay fragmentos que son los mismos.

Para hacerlo, tú escribes un texto y le das al botón Rewrite para reescribirlo, y la página lo analiza y modifica ligeramente algunos fragmentos, eliminando cosas, buscando sinónimos o cambiándolas de sitio, y haciendo que sean entendibles. Los responsables de la web aseguran que es capaz de hacer esto en 100 idiomas.

Tom’s Planner

Esta página es sencilla y enfocada a una cosa, pero que puede serte muy útil. Sirve para hacer Diagramas de Grantt de forma rápida y sencilla, con una herramienta sencilla y que te permite compartir tus diagramas y usar temas para crearlos. Tienes vista general y una vista detallada para ver quién hace qué, y puedes hacer cambios rápidos con solo arrastrar y soltar. Eso sí, va a requerir que te registres.

Vish

Más allá de las comunidades para compartir tus apuntes y solucionar dudas a otros estudiantes, también hay plataformas parecidas pero con un enfoque ligeramente diferente, como Vish. Más que subir apuntes, lo que haces en esta web es crear y compartir recursos educativos de todo tipo. Estos pueden ser desde ejercicios hasta pequeños cursos educativos.

Wuolah

Se trata de una página que sigue los pasos de Patatabrava, que ahora está fusionado con la web de Docsity que hemos mencionado más arriba. Es por lo tanto un concepto similar, una comunidad online en la que puedes compartir tus apuntes con millones de usuarios de todas partes. En este caso, se centra sobre todo en la universidad, ordenando los apuntes por universidades, facultades e incluso asignaturas.

Uno de los alicientes de esta comunidad es que tiene un sistema de recompensas con el que puedes conseguir premios a cambio de subir tus apuntes. Una manera de hacer que la comunidad sea más participativa e ir alimentando su base, pudiendo obtener puntos también por ayudar al resto de usuarios.

YouTube Aprendizaje

Y llegamos casi al final con YouTube Aprendizaje, que es una sección de YouTube dedicada a la educación online. Como te puedes imaginar, se trata de un sitio en el que te vas a encontrar vídeos de contenido didáctico que están organizados en temáticas y asignaturas. Los vídeos son en español, y son contenido de youtubers que Google filtra para mostrártelos aquí.

Realmente, este canal específico de YouTube no tiene muchos vídeos en cuanto a volumen, pero sí que es un buen punto de partida para consumir clases y explicaciones en formato de videotutorial. Solo tienes que entrar en esa sección concreta y verás todos sus apartados, y al entrar en ellos verás los vídeos que hay incluidos dentro.

Zotero

Y terminamos con Zotero, una página que lleva más de una década entre nosotros, y que sirve para coleccionar, administrar y citar tus fuentes de investigación. Es por lo tanto un acompañante perfecto para cualquiera que esté escribiendo un artículo de investigación y quiera tener un sitio claro y sencillo en el que administrar las fuentes bibliográficas.

La interfaz se parece a la de un gestor de correos electrónicos, teniendo a la izquierda una columna en la que puedes crear diferentes carpetas en las que ir almacenando tus fuentes. Al pulsar en una carpeta, verás todas las fuentes que tienes en el interior, pudiendo filtrarlas por nombre, autor o fecha.