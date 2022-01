Guía de inicio de Alexa: qué es, cómo funciona y qué puedes hacer con él

Si te han regalado algún dispositivo basado en el asistente Alexa, como por ejemplo un altavoz Amazon Echo, unos auriculares o un televisor entre otros, te traemos una pequeña guía de inicio para que puedas entender qué es y qué puedes hacer con él. Vamos a intentar explicarte las cosas de forma resumida para que no gastes demasiado tiempo en estas guías, y puedas centrarte en disfrutar de tu dispositivo.

Vamos a empezar el artículo intentando explicarte de forma breve y sencilla qué es exactamente este programa de Amazon. Luego, terminaremos explicándote de forma resumida algunas de las principales funciones de este asistente, para que puedas empezar a hacerle preguntas. Aunque lo mejor es siempre que te dediques a buscar nuevos comandos y funciones, puede que te sorprenda.

Qué es Amazon Alexa

Alexa es un asistente virtual creado por Amazon. Este asistente funciona principalmente por voz, de manera que puedas hacerle preguntas y el asistente te devuelva las respuestas a lo que le hayas preguntado. Si quieres saber la información meteorológica de la ciudad, le puedes preguntar qué tiempo hace en ella y te lo responderá.

El asistente también tiene otra función, y es la de permitirte controlar accesorios y otros dispositivos mediante comandos de voz. Para eso, Amazon ha ido forjando junto a otros fabricantes un amplio repertorio de dispositivos compatibles con Alexa, que van desde altavoces inteligentes hasta televisores, pasando por bombillas y otros tipos de accesorios.

Por lo tanto, se trata de un asistente muy versátil que vas a encontrar en varios tipos de dispositivo, permitiendo controlar unos con otros. Además, en todos los dispositivos se utilizará con los mismos comandos de voz, aunque puede que algunos tengan pantalla y ofrezcan el extra de mostrar imágenes además de respuestas habladas.

Cómo funciona Alexa

El asistente de Amazon, igual que otros asistentes de voz, funciona a base de comandos de voz. Tienes que decir un comando concreto para hacerle una pregunta, aunque puede que algunas peticiones de información puedan tener más de un comando, ya que se busca que los comandos sean naturales, y no siempre preguntamos una cosa de una única manera.

Pero lo importante es que tenemos que utilizar fórmulas concretas, y dependiendo de lo afinado que queremos el resultado tendremos que ser más específicos. Por ejemplo, podemos preguntarle qué tiempo va a hacer para que te diga el de la ubicación que detecte como tuya, pero también podemos preguntarle qué tiempo va a hacer en determinado día y en una ciudad concreta.

A estos comandos siempre tienes que añadirle otro comando de activación. En algunos dispositivos como altavoces inteligentes, el altavoz estará siempre escuchando, pero sólo se activará el asistente si inicias la pregunta con el comando Alexa. Sin embargo, también te ofrece la oportunidad de cambiarle de nombre en el caso de que prefieras utilizar otro.

Este asistente centraliza tu información a través de una cuenta personal, por lo que tienes que vincular tu cuenta de Amazon. Además, dependiendo del dispositivo en el que lo utilices, podrá necesitar otros permisos como acceso a tu ubicación o a tu micrófono para escucharte. Pero la cuestión es que gracias a usar la misma cuenta en todos los dispositivos, Alexa sabrá que eres tú y te ofrecerá en todos la misma información.

A diferencia del asistente de Google, Alexa no centraliza sus búsquedas a través de un buscador concreto, y no lo utiliza como recurso. Eso quiere decir que si no encuentra la información que le has pedido te dirá que no lo sabe, aunque siempre intentará darte alguna información sobre cualquier cosa que le pidas, incluso de los resultados del último partido de tu equipo de 2ªB.

La configuración de Alexa es bastante sencilla. Aunque todo esté centralizado en tu cuenta de Amazon, primero vas a necesitar descargar la aplicación de Alexa en el móvil, que está disponible en Google Play de Android, y en la App Store de iOS. En esta aplicación podrás configurar los dispositivos conectados que vayas comprando y que sean compatibles con Alexa.

Qué puedes hacer con Alexa

Alexa te va a permitir hacer muchas cosas, y una de las primeras con la que vas a jugar es con sus consultas. Puedes preguntarle casi cualquier cosa, y el asistente buscará una respuesta para ti. En Xataka Basics tenemos recopilados 137 comandos para Alexa, con los que vas a poder hacerte una idea de todas las consultas que puedes hacer.

Podrás preguntar por el tiempo que va a hacer, resultados deportivos, la hora en tu ciudad o en cualquier otra del mundo. También puedes preguntarle quién es esta u otra persona, el significado de palabras o datos concretos de lo que quieras. Como los años que tiene Jordi Hurtado. Por poder, puedes incluso preguntarle a qué distancia está la luna o cualquier ciudad, la altura de montañas, los habitantes de países o ciudades, o que haga conversiones de monedas o unidades.

El asistente te va a permitir gestionar alarmas y recordatorios. Sólo tienes que decirle pon una alarma especificando la hora, el día o incluso su nombre, o también puedes decirle pon un recordatorio para programar avisos. Luego, podrás preguntarle qué alarmas y recordatorios tienes y gestionarlos, eliminando los que quieras o posponiéndolos.

También puedes programar temporizadores, diciéndole por ejemplo pon un temporizador de 10 minutos para la pizza, o añadir eventos a tu calendario. Y hablando de calendario, también vas a poder sincronizar tus distintos calendarios, como el de Microsoft o el de Google, para que esté toda la información ahí.

Lo bueno de esto, es que los avisos se centralizan en tu cuenta, lo que quiere decir que sonarán en los dispositivos conectados a Alexa que tengas más cerca de ti. Vamos, que si tienes un altavoz Amazon Echo en la habitación y otro en el despacho, puedes programar el despertador en el despacho y que suene en la habitación.

Alexa es capaz de gestionar listas, por lo que podrás decirle que añada cosas a tu lista de tareas, la lista de la compra, u otra lista que quieras crear. Luego, solo tendrás que preguntarle qué tienes en la lista determinada que quieras consultar, y te dirá todos los productos, pudiendo eliminar el que ya tengas o añadir otros.

Y si eres usuario activo en Amazon, Alexa también te ayudará con tus compras de Amazon. Para empezar, puedes decirle que compre determinado producto y lo hará de forma automática. Además, cuando ese producto u otros que hayas comprado desde la web o desde el móvil te estén llegando, Alexa te enviará notificaciones indicándote que hoy te llegará esta o aquella compra.

El asistente también puede ayudarte a realizar llamadas. Tiene una agenda interna con otros contactos de tu agenda que tengan un dispositivo Amazon Echo, y puedes pedirle que llame a ese contacto para realizar la llamada a través del altavoz. Si tienes varios dispositivos conectados en la app de Alexa, puedes enviar contenido de un dispositivo a otro a través del asistente, o hablarle de un dispositivo a otro.

En el caso de que tengas un dispositivo conectado a Alexa con pantalla como un Echo Show, todas las respuestas que te de Alexa se acompañarán de imágenes o vídeos, y podrás pedirle que te reproduzca vídeos de YouTube u otros sitios. También lo podrás utilizar de marco digital, viendo todas o una selección de las fotos que tengas en tu cuenta de Amazon Fotos.

Y si puedes ver o escuchar vídeos de YouTube, también puedes escuchar música en streaming en Alexa. Puedes usar Amazon Music, o vincular Spotify para escucharlo desde ahí. Luego, sólo tendrás que pedirle que te reproduzca determinado grupo, disco, lista de reproducción o canción. También tendrás controles para escuchar la canción siguiente, la anterior, o pausar la reproducción. También sirve para escuchar audiolibros o podcast.

También vas a poder pedirle a Alexa que te diga un número del 1 al cien, que lance una moneda al aire o que lance un dado. Podrás pedirle chistes, que te cante, adivinanzas y otros tipos de juegos. E incluso cosas más complicadas, ya que el equipo de Alexa sigue trabajando en funciones como detectar cuándo ha terminado tu lavadora siendo capaz de escuchar sus pitidos de aviso. Las posibilidades son tan infinitas como sus cientos de comandos.

Alexa también te va a permitir configurar rutinas, que son como acciones programadas. Esto lo harás desde la app, y configurarás tu propio comando de voz y todas las cosas que quieres que haga Alexa cuando le digas ese comando. Así, podrás crear acciones un poco más complejas y personalizadas.

Y si todo esto no te parece suficiente, Alexa te permite instalar skills, que son como aplicaciones de terceros con las que el asistente gana nuevos comandos de voz y nuevas funciones. Tienes todo tipo de skills, como de servicios de información que añaden nuevas fuentes de noticias hasta de recetas de cocina, o incluso juegos como el trivial o Akinator. Incluso hay para preguntarle el precio de la luz a Alexa.