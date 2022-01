Guía de inicio de Google Assistant: qué es, cómo funciona y qué puedes hacer con él

Si te han regalado algún dispositivo basado en Google Assistant, como un Google Home y nunca has usado uno, te traemos una pequeña guía de inicio para que puedas entender qué es y qué puedes hacer con él. Vamos a intentar explicarte las cosas de forma resumida para que no gastes demasiado tiempo en estas guías, y puedas centrarte en disfrutar de tu dispositivo.

Vamos a empezar el artículo intentando explicarte de forma breve y sencilla qué es exactamente este programa de Google. Luego, terminaremos explicándote de forma resumida algunas de las principales funciones de este asistente, para que puedas empezar a hacerle preguntas. Aunque lo mejor es siempre que te dediques a buscar nuevos comandos y funciones, puede que te sorprenda.

Qué es Google Assistant

Google Assistant o Asistente de Google, es un asistente virtual creado por la empresa del buscador. Este asistente funciona principalmente por voz, de manera que vas a poder hacerle preguntas y él te dirá las respuestas. Viene a ser como hacerle preguntas al propio Google, y para muchas de ellas tendrá respuestas inmediatas. Si quieres saber la información meteorológica de la ciudad, le puedes preguntar qué tiempo hace en ella y te lo responderá.

El asistente de Google puede ser utilizado en varios sitios. Por ejemplo, vas a poder encontrarlo en un teléfono móvil Android, o incluso en iOS dentro de la aplicación de Google. También está integrado en otros tipos de dispositivos, desde televisores a altavoces inteligentes, incluyendo auriculares, y todos los dispositivos conectados a Internet en los que veas que en la caja hay una insignia con el logo del asistente.

Por lo tanto, se trata de un asistente que vas a encontrar en varios tipos de dispositivo, permitiendo controlar unos con otros. Además, en todos los dispositivos se utilizará con los mismos comandos de voz, aunque puede que algunos tengan pantalla y ofrezcan el extra de mostrar imágenes además de respuestas habladas.

Cómo funciona el asistente de Google

Este asistente funciona a base de comandos de voz concretos, aunque para cada función o tipo de información pueda haber varios diferentes. Esto quiere decir que no puedes hacerle las preguntas de cualquier manera para obtener determinados tipos de información, sino que tienes que utilizar fórmulas concretas para hacerlo.

Por ejemplo, si quieres saber si mañana va a hacer sol en tu ciudad no será suficiente con preguntarle ¿va a hacer sol?. En lugar de eso, tendrás que preguntarle algo como ¿Qué tiempo va a hacer mañana?. Ante estas preguntas, Google Assistant utilizará información personal como la de tu ubicación para saber a qué sitio te refieres y darte una respuesta.

A estos comandos siempre tienes que añadirle otro comando de activación. En algunos dispositivos como altavoces inteligentes, el altavoz estará siempre escuchando, pero sólo se activará el asistente si inicias la pregunta con el comando Ok Google, u otro comando de activación que configures. Además, el asistente será capaz de reconocer tu voz para entenderte mejor.

El asistente de Google necesitará que vincules tu cuenta de Google para darte una información más precisa y relacionada con tus gustos e intereses. También es una fuente de donde obtener información que necesita para funcionar. Así, todos los dispositivos donde tengas vinculada la misma cuenta de Google te mostrarán las mismas respuestas.

En los casos en los que no utilices un comando que el asistente de Google entienda, entonces buscará la pregunta que le hayas hecho directamente en Google, y te dirá los resultados que encuentre en el buscador. Este tipo de búsquedas pueden ser menos precisas, pero útiles cuando estás intentando saber algo específico. Además, el asistente también tiene un modo invitado que no recopila lo que dices ni lo vincula a tu cuenta.

En cuanto a la configuración, Google Assistant es fácil de configurar. La primera vez que configures un nuevo móvil Android, también se te pedirá que configures el asistente dándole acceso a tus datos o enseñándole a reconocer tu voz. Luego, configurar un Nest Hub u otros dispositivos basados en el asistente lo podrás hacer directamente desde el móvil y la aplicación de Google Home, disponible en Google Play de Android y la App Store de iOS.

Qué puedes hacer con el asistente de Google

Google Assistant te permite hacer muchas cosas, como por ejemplo, darte un resumen diario de información con el comando buenos días. Además de esto, puedes preguntarle por piezas separadas de información, como el tiempo que hace en tu ciudad, los resultados de tu equipo favorito, o las últimas noticias en general o sobre el tema que quieras, como por ejemplo, Noticias sobre tecnología.

También puedes pedirle que abra aplicaciones que tengas instaladas en el móvil, o que llame con tu teléfono a otras personas, aunque tendrás que decir Llama acompañado del nombre con el que tengas a esa persona en tu agenda, y así no necesitar tocar el móvil para nada. También puedes preguntarle Dónde estoy para que te ubique en el mapa, o preguntarle cómo ir a cualquier ciudad o sitio para que te muestre la ruta en el mapa.

En la aplicación de Google Home vas a poder vincular tus nuevos dispositivos a la cuenta de Google para poder controlarlos desde el asistente. Por ejemplo, puedes vincular bombillas inteligentes para luego controlarlas desde el asistente, ya sea con el móvil o con un altavoz inteligente. E incluso al volante también te puede ayudar con su modo conducción.

Además, también podrás configurar determinadas aplicaciones como la de streaming de música, para poder así pedirle al asistente que se ponga a reproducir una canción que te guste, un disco o un artista. Vamos, que puedes usar Spotify desde Google Assistant. Incluso puedes preguntarle qué está sonando para que se ponga a escuchar música que haya donde estás, y pueda intentar decirte el tema que es.

También puedes usar el asistente para lanzar una moneda al aire, un dado o decir un número al azar. Ya sabes, porque no hay mejor mano inocente que esa que no tiene afinidades. También hay un apartado de humor. Puedes pedirle que te cuente un chiste o te cante una canción, pero no le pidas demasiado, porque al pedirle esto el asistente buscará la clave de humor.

A modo de curiosidad, también vas a poder pedirle a Google que te llame por otro nombre con el comando Llámame XXXX, aunque puedes configurar el nombre a mano. También puede servir para encontrar vuelos diciéndole que busque vuelos entre determinadas ciudades que debes mencionar, o para que te lea los últimos correos que has recibido en Gmail, o activar funciones del móvil cuando lo usas en él, como la linterna.

Además, si estás de viaje o estás visitando a algún amigo o familiar extranjero, puedes usar el asistente como traductor instantáneo. Esto quiere decir que se queda escuchando, y traduce lo que una u otra persona dice en los dos idiomas que tengas configurados. Puedes traducir en tiempo real, por turnos pulsando un botón, o con todo lo que se vaya escribiendo.

También puedes añadir un segundo idioma, enviar mensajes de WhatsApp, controlar el televisor o usar su modo ambiente. Incluso puede ayudarte a encontrar tu móvil Android. Y si todo esto no es suficiente, también puedes usar las rutinas del asistente, que permiten configurar tus propias acciones personalizadas. Esto lo configurarás desde el móvil, para que al decir determinado comando el asistente realice una acción que tú hayas configurado previamente.

También te permite agregar eventos al calendario con el comando Agregar un evento a Google Calendar para iniciar el proceso, o configurar recordatorios con fórmulas como Recuérdame en cinco minutos apaga la tele. Y como Google siempre está añadiendo nuevas funciones de forma constante, tienes el comando Qué sabes hacer para preguntarle directamente al asistente otras de las cosas que es capaz de ofrecerte.