Guía para padres de TikTok: qué es, cómo funciona y cómo usar sus controles parentales

TikTok es ahora mismo una de las redes sociales más populares del mundo, y tiene un especial éxito entre los más jóvenes. En muchos casos, está provocando una brecha entre los que ya somos mayores y preferimos Twitter o Instagram y esos más jóvenes que se dedican íntegramente a TikTok, de forma que a veces pueda parecer que hablemos incluso diferentes idiomas. Y ya si somos padres que no entendemos las redes sociales, la cosa se complica todavía más.

Por eso, si has visto que tu hijo o hija hace bailes raros o te habla de challenges, quizá sea la hora de ponerte un poco al día. Con esa intención te traemos una guía especial para padres de TikTok, de forma que puedas entender qué es exactamente esta red social y el tipo de contenido que hay en ella. Además, también te explicaremos cómo configurar el control parental de la cuenta de tu hijo o hija para que te asegures de que esté usando la red de forma segura.

El objetivo de este artículo es que te familiarices con la red social y su contenido. Por eso, vamos a intentar no marearte con una guía larguísima, y aunque intentaremos hacerla lo más completa posible, intentaremos que sea de forma breve y explicando las cosas de forma sencilla.

Qué es TikTok

TikTok es una red social basada en compartir vídeos. Empezó centrándose sobre todo en los vídeos musicales, pero que con el tiempo ha ido evolucionando para convertirse en una plataforma en la que puedes encontrar todo tipo de vídeos. Estos pueden ser cortos como en las historias de Instagram pero también largos, teniendo una duración máxima de hasta tres minutos.

Esta flexibilidad en cuanto a la longitud de sus vídeos permite que TikTok pueda atacar muchos frentes a la vez. Por una parte, los vídeos cortos tienen la misma inmediatez que las historias de Instagram o Snapchats, atrayendo a muchos de sus usuarios (de hecho, verás que algunas personas suben en Instagram los vídeos de TikTok como historias). Mientras, con los vídeos más largos también pueden posicionarse como un rival de YouTube a tener en cuenta.

El nombre original de la aplicación es Douyin que significa «sacudir la música» en chino. Porque no es una aplicación estadounidense como en la mayoría de casos, sino una nacida en China. Sin embargo, fuera de China recibe el nombre de TikTok, y puedes encontrártela disponible tanto para iOS como para Android o Windows.

La aplicación fue lanzada en septiembre de 2016 tras ser desarrollada en solo 200 días. Su crecimiento también ha tenido una velocidad espectacular, porque si según portales chinos, el pasado febrero la red socia tenía un total de 66 millones de usuarios activos diarios, en octubre del 2018 otras fuentes apuntaban a que había superado la barrera de los 130 millones de usuarios. A mediados de 2021, los datos apuntan a 689 millones de usuarios activos mensuales.

Qué se puede hacer en TikTok

Puede que si eres padre y has acabado en este artículo, sea en parte porque tu hijo o tu hija pasen mucho tiempo consumiendo o creando contenido en TikTok. Y es que esta plataforma ha conseguido ser más que una red social para subir y consumir vídeos, ya que permite varios tipos de interacción con el contenido creado con otros usuarios.

Para empezar sí, puedes crear tus propios vídeos en TikTok, pero de una forma diferente a otras aplicaciones. Puedes ir creando diferentes grabaciones o escenas pulsando y soltando el botón de grabación, lo que te da una mayor flexibilidad para crear vídeos complejos si lo comparamos atener que hacer todo el vídeo de una vez. Además, también puedes crear vídeos a partir de imágenes.

En cuanto a estos vídeos, tienes tres configuraciones de duración diferentes, que pueden ser 15 segundos, un minuto o tres minutos. Los vídeos pueden tener filtros, y se les puede cambiar la velocidad. Los puedes sacar al momento o usar la memoria de tu móvil. En todos vas a poder añadir sonidos o canciones, y también añadir una cuenta atrás para cada vez que vayas a empezar a grabar.

A la hora de editar el vídeo, puedes ir seleccionando tomas o fases en las que añadir otro tipo de efectos por tu cuenta. Tienes por ejemplo una serie de filtros del estilo a los de Instagram, así como diferentes tipos de efectos para manipular los vídeos. El editor te irá marcando con diferentes colores las diferentes zonas en las que hayas editado el vídeo.

También puedes interactuar con los vídeos de otras personas. Por ejemplo, puedes hacer un Duo, con el que crearás un vídeo en el que en un lado se verá el vídeo original y en otro el tuyo, de forma que puedas hacer reacciones porque ambos se reproducen a la vez. También hay un modo «Pegar», con el que puedes editar el vídeo de otra persona pero cambiarle el final por tu cuenta.

TikTok permite que puedas configurar tu cuenta para que otras personas también puedan descargar tus vídeos además de interactuar con ellos, o incluso crear GIFs animados con ellos. Además, la red social tiene su sistema de hashtags para etiquetar los vídeos por categorías y temas, y una página donde ver el contenido que es tendencia.

TikTok también tiene un sistema de chat interno, que puedes utilizar para escribir mensajes de texto a otros usuarios. Por lo tanto, tus hijos no solo pueden consumir o crear contenido, sino que también pueden hablar con otras personas que utilicen la plataforma.

De qué edad es la gente que usa TikTok

TikTok es utilizada por gente de todas las edades, aunque es verdad que tiene un mayor impacto entre los jóvenes. Según algunas estadísticas de uso en Estados Unidos, el 62% de los usuarios en ese país en 2020 tenían entre 10 y 29 años. En cuanto a los sexos,

En cuanto al género, la cosa está bastante repartida, y se estima que el 53% de los usuarios son hombres, y el 47% mujeres. Aunque esto depende del país, ya que por ejemplo en Estados Unidos, el público femenino es del 61%. En cualquier caso, cuenta con una proporción bastante equilibrada.

¿Es TikTok seguro para tus hijos?

TikTok tiene una serie de sistemas y limitaciones para proteger a los usuarios más jóvenes cuando se conectan a la red social. Sin embargo, este sistema se aplica dependiendo de la edad que el usuario indique que tiene, por lo que es importante que compruebes que tu hijo se ha registrado con su edad real para que la aplicación pueda aplicar las limitaciones si fuera necesario.

A partir de aquí, TikTok le aplica limitaciones a las cuentas de usuarios entre 13 y 15 años. Por ejemplo, sus cuentas son privadas por defecto, lo que quiere decir que sólo las personas aceptadas por el usuario podrá acceder a los vídeos que sube a su cuenta en la red social.

Además de esto, los usuarios de entre 13 y 15 años no podrán recibir comentarios personas que no sean sus amigos, o sea, que se sigan mutuamente. Tampoco tendrán la función de mensajes privados activada por defecto, ni la de crear dúos. Además, las cuentas de los menores tampoco se les sugerirán a otras personas para que las sigan.

Aquí, debes tener en cuenta que estos son límites que en su mayoría se configuran por defecto. Esto quiere decir que si no se hace nada están impuestos, pero que el usuario puede entrar en su configuración de privacidad y cambiarlos. Por lo tanto, es recomendable repasar estas configuraciones con tu hijo o hija, y revisarlas de vez en cuando para ver que no hayan cambiado nada.

Las cuentas de mayores de 16 años ya verán liberadas algunas funciones, como por ejemplo, podrán empezar a crear Dúos, y configurar sus vídeos para que otras personas los puedan descargar. Porque los vídeos de los menores no pueden descargarse nunca. Además de esto, ahora empezará a haber un toque de queda en las notificaciones de TikTok. Los usuarios entre 13 y 15 años no recibirán notificaciones a partir de las 21h, y los de entre 16 y 17 años a partir de las 22h.

¿Es el contenido de TikTok apropiado?

Por lo general, el contenido de TikTok es adecuado y muy variado, aunque siempre puede haber usuarios subiendo otros tipos de contenido, por lo que tiene un sistema que borra automáticamente los vídeos inadecuados o que violen sus normas de uso. De hecho, hay tipos de contenido con los que TikTok tiene tolerancia cero, como son los vídeos que hagan referencia a abusos sexuales.

TikTok tiene un sistema automatizado de moderación con el que se quiere centrar en identificar y eliminar discursos de odio y casos de intimidación y de acoso. Además, sus algoritmos también eliminan de forma automática varias categorías de contenido que infringen sus políticas, como la seguridad de los menores, la desnudez y actividades sexuales de los adultos, contenido violento y actividades ilegales.

TikTok también intenta tener cuidado con los contenidos que le recomienda a los menores, para que estos sean siempre adecuados. Sin embargo, pese a todos estos sistemas de seguridad, siempre es posible que haya algún contenido que consiga saltarse los filtros y ser inadecuado, por lo que no está de más ir revisando los perfiles a los que sigue el menor para poder saber a quién sigue.

Para esto, puede ser útil acordar con tu hijo o hija que os sigáis mutuamente, de forma que puedas acceder a su perfil al ser «amigo» o «amiga» del pequeño, y revisar su lista de usuarios a los que sigue. Tener una buena comunicación es siempre importante.

Se puede reportar a los usuarios que molesten

Como todas las redes sociales, TikTok cuenta con un sistema de reporte o denuncia para advertir a los responsables del servicio que determinado usuario está molestándote o realizando otra actividad no permitida, ya sea mediante mensajes privados o a través de sus publicaciones.

Lo que tienes que hacer es entrar en el perfil del usuario y pulsar en el botón de tres puntos de arriba a la derecha para ver la opción de Denunciar. También puedes denunciar desde los mensajes privados, pulsando en el nombre de usuario y luego en el botón de tres puntos para ver la opción.

Aquí, dependiendo de si has iniciado el proceso desde su cuenta o desde un mensaje privado, habrá diferentes opciones de denuncia. Se puede denunciar a otro usuario por acoso o intimidación o por poner en riesgo la seguridad de menores. También por contenido violento, crueldad animal o por realizar acciones autolesivas. Además, se pueden denunciar a organizaciones y personas peligrosas, actividades ilegales, fraudes, estafas o contenido pornográfico.

Desde un perfil de usuario, se pueden denunciar emisiones en directo o sus publicaciones, además de denunciar la cuenta en si por fingir ser otra persona, realizar publicaciones inapropiadas, o tener cosas inapropiadas en sus datos de perfil. También puedes denunciar a usuarios que creas que son menores haciéndose pasar por mayores de edad, o por violar derechos de propiedad intelectual.

Utiliza su sistema de control parental

TikTok tiene su propio sistema de control parental llamado Sincronización Familiar. Con este sistema, los padres pueden vincular sus cuentas propias de TikTok a las de sus hijos para controlar remotamente las configuraciones de privacidad, y hacer los ajustes que vean necesarios siempre que lo crean pertinente.

Lo que tienes que hacer es entrar en tu perfil de TikTok en el móvil, acceder a los ajustes, y pulsar en la opción de Sincronización familiar que aparece en el apartado de Contenido y actividad. Aquí, tendrás que decir que eres un padre o tutor legal, y se generará un código QR. Luego, ve también a la sección de Sincronización familiar con el móvil de tu hija o hijo, y al elegir la opción de que eres un menor irás a la función de cámara para escanear el QR.

Una vez se sincronicen ambos teléfonos, podrás controlar la configuración de la cuenta de tu menor a través de la tuya en TikTok. Tienes varias opciones disponibles, como la de limitar el tiempo máximo durante el que pueden usar la app cada día, y así asegurarte de que no les consuma todo el tiempo.

Estos son todos los ajustes que puedes realizar en la cuenta de TikTok de tu hijo o hija una vez la hayas vinculado a la tuya a través de la sincronización familiar:

Búsqueda : Puedes desactivar el motor de búsqueda, de forma que no pueda buscar contenidos, usuarios, hashtags o sonidos.

: Puedes desactivar el motor de búsqueda, de forma que no pueda buscar contenidos, usuarios, hashtags o sonidos. Gestión del tiempo de pantalla : Como hemos mencionado antes, puedes establecer el límite de cuánto tiempo al día puede utilizar TikTok.

: Como hemos mencionado antes, puedes establecer el límite de cuánto tiempo al día puede utilizar TikTok. Modo restringido: Sirve para limitar el contenido al que acceden los pequeños, de forma que no le aparezca nada que pueda ser inapropiado para menores dentro del feed Para ti.

Además de estas tres opciones principales, también tienes varios ajustes de privacidad y seguridad para limitar los comentarios o los mensajes directos, entre otras cosas. Aquí tienes todo lo que puedes administrar de la cuenta de tu mejor desde la tuya:

Comentarios : Puedes configurar quién puede comentar los vídeos de tu hijo, pudiendo ser todos, solo sus amigos, o nadie.

: Puedes configurar quién puede comentar los vídeos de tu hijo, pudiendo ser todos, solo sus amigos, o nadie. Visibilidad : Puedes decidir si la cuenta es privada o pública, dependiendo de si quieres que aparezca su contenido en las búsquedas de los demás.

: Puedes decidir si la cuenta es privada o pública, dependiendo de si quieres que aparezca su contenido en las búsquedas de los demás. Videos que le gustan : Puedes ver los vídeos que le han gustado a tu hijo o hija, pudiendo bloquear el acceso a determinadas cuentas cuyo contenido le haya gustado.

: Puedes ver los vídeos que le han gustado a tu hijo o hija, pudiendo bloquear el acceso a determinadas cuentas cuyo contenido le haya gustado. Mensajes directos: Puedes restringir quién puede enviarle mensajes directos, o desactivarlos por completo.

Como ya has podido leer a lo largo de este artículo, cuando la cuenta de un usuario está configurada de manera que su fecha de nacimiento establezca que es menor, algunos de estos ajustes como la visibilidad se cambian por defecto para que sean cuentas privadas. Sin embargo, que estos ajustes estén preconfigurados por defecto de determinada manera no quiere decir que no se puedan cambiar, y de ahí la importancia de poder establecer la sincronización familiar.

Con ella, vas a poder revisar siempre que quieras la configuración de la cuenta de tu hijo o hija, y así podrás tener un mayor control sobre su privacidad sin el riesgo de que estos luego lo vuelvan a cambiar cuando quieran sin que lo sepas.

En cualquier caso, siempre es importante tener una buena comunicación con ellos, y te invito a que si vas a realizar estos ajustes primero lo hables con ellos. La mejor protección es la información, y explicarles por qué realizas algunos ajustes o a qué se exponen si no los realizas va a ser muy importante para que aprendan a defenderse en el entorno virtual.