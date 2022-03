Ha sido imposible jugar a 'Gran Turismo 7' durante casi un día. Malas noticias para los juegos "siempre conectados"

Hace solo un par de semanas que 'Gran Turismo 7' llegó en exclusiva a las consolas Playstation, y ya ha sufrido su primer pinchazo: sus servidores han permanecido en mantenimiento durante horas, lo que ha hecho que no se pueda acceder a la práctica totalidad de sus características (por supuesto el multijugador, pero también el Modo Carrera) durante casi un día. Según la web de 'Gran Turismo 7', "debido a un problema encontrado en el Update 1.07, prolongamos el actual periodo de mantenimiento del servidor".

Un parche polémico. Este parche arreglaba una larga serie de bugs y también eliminaba toda la música licenciada para que los streamers no tengan problemas con los derechos. Es un parche que también ha llegado con polémica: al parecer, las recompensas por ganar carreras son ahora menores en muchos casos. Es decir, menos créditos, lo que dificulta considerablemente la adquisición de vehículos más caros.

Los jugadores no han reaccionado demasiado bien a un cambio que implica invertir más dinero en microtransacciones para conseguir esos créditos. De momento, el parche acaba de llegar, pero lo que ha llamado la atención de su implementación han sido los problemas técnicos y la caída de los servidores por mantenimiento durante una cantidad de horas poco habitual.

Siempre conectados, una idea con años a sus espaldas. Desde hace tiempo, juegos y consolas tontean con la idea de un ecosistema en el que el jugador permanezca siempre conectado. El punto más infausto de esa propuesta, sin duda, se dio con la fallida intención de Microsoft de que Xbox fuera, más que una consola, un centro de entretenimiento multimedia, siempre conectado y con acceso a streaming, internet, y todo controlable con dispositivos como Kinect. El fracaso de la idea fue obvio: las sucesoras de Xbox One, Xbox Series X y S ni siquiera admiten el uso de Kinect.

Opciones combinadas. Actualmente, muchos juegos admiten un modo híbrido en su relación con internet: conviene estar siempre conectados, pero si no lo están no sucede nada. El caso de 'Elden Ring' y los 'Souls' es el más claro: la conexión continua favorece la experiencia de juego, pero hay quien prefiere no tenerla, y el juego es abordable completamente offline. Quizás la naturaleza de un juego como 'Gran Turismo 7' pedía una aproximación de este tipo.

Online por naturaleza. Porque por otro lado, tenemos decenas de juegos que exigen, dadas sus mecánicas, el juego online. De juegos tipo 'Fortnite' y otros shooters online a los MMORPG, cuya razón de ser es el juego conectado, pasando por los juegos como servicio o, directamente, plataformas de juego en la nube como Stadia o GeForce Now. Es obvio que internet forma parte intrínseca de la industria, pero mientras las conexiones y los servidores no tengan un funcionamiento más competente, quizás habría que dejar el juego exclusivamente online solo a las compañías focalizadas exclusivamente en ello.