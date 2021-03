Hablemos de la lenta, pero irremediable, muerte de los manuales de instrucciones en las cajas de los móviles

¿Os acordáis de cuando te comprabas un móvil y venía un manual de instrucciones en la caja? Porque es lo normal, ¿no? Te compras algo nuevo y lo más probable es que quieras aprender a usarlo en condiciones, y no tener que buscarte la vida para conocer todas sus funciones.

Hoy podéis abrir la caja de cualquier móvil para daros cuenta de que viene la garantía, una guía de inicio rápido (mete la SIM, enciende el móvil y sigue estos pasos para iniciarlo), un pinchito para sacar la bandeja de la SIM y, con suerte, cargador y auriculares. Pero no un manual de instrucciones que te diga cómo poner un widget en la pantalla o aprovechar esa función que está en los ajustes y que no descubrirás a no ser que investigues por tu cuenta.

Dispositivos cada vez más complejos sin manual de instrucciones

Y es curioso, desde luego. Los móviles de ahora poco o nada tienen que ver con los de hace años en términos de funciones y opciones. Son mucho más complejos, tienen un puñado de cosas y, a pesar de lo que podría indicar la lógica, no tienen unas instrucciones en la caja que nos enseñen a aprovecharlas desde el momento uno. No pensemos en nosotros, aficionados a la tecnología y con un elevado conocimiento de lo que tenemos en las manos, pensemos en una persona mayor o alguien que, sencillamente, no tenga interés en leer sobre tecnología.

En mi caso, recuerdo el manual de instrucciones que venía en la caja del Nokia X6-00, que ya era un smartphone (salvando las distancias). En su interior podíamos encontrar este fabuloso texto de 212 páginas en el que se explicaba absolutamente todo lo relacionado con el móvil. Literalmente, en la página 39 enseña al usuario cómo se hace una llamada. Que sí, que todos, más o menos, somos capaces de hacer una llamada en el móvil, pero seguramente no todos sepamos cómo se aprovecha la caja fuerte de un móvil, qué significa encriptar la memoria o cómo se desactivan las notificaciones que nos manda X app.

Pero ya no solo eso, sino cosas básicas, como añadir un widget a la pantalla de inicio o descargar una app. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que alguna persona mayor de vuestro círculo cercano seguramente os haya preguntado alguna vez cómo se descarga WhatsApp. No es casualidad que las operadoras y tiendas suelan ofrecer servicios de puesta a punto. Eso se hace porque, salvo que tengas un manual de instrucciones a mano, no es fácil para una persona que no esté iniciada en el mundo de la tecnología.

¿Entonces ya no hay manuales de instrucciones? Nada más lejos de la realidad. Normalmente los fabricantes suelen (no siempre) ponerlos en PDF en su web, pero es el usuario el que debe preocuparse de llegar a ellos. Y en fin, para nosotros usar Internet es sencillo y el pan de cada día, pero dile a mi abuela que 1) sepa su modelo de móvil, 2) llegue a Google, 3) busque un manual de instrucciones, 4) sepa llegar a él y 5) sepa abrir el PDF. Es como si a un usuario de a pie le pides que vuele un cohete a Marte, si se me permite la metáfora.

Y sí, es verdad que no me imagino a mi abuela buscando cómo usar la caja fuerte del móvil o cómo usar Google Lens (a pesar de que le sería bastante útil en ciertas ocasiones), pero sí me la puedo imaginar buscando una foto en su galería para compartirla por el grupo familiar o guardando un contacto nuevo en su agenda, y eso, si no sabes cómo se hace y no tienes un documento de soporte a mano, puede no ser fácil. Y menos teniendo en cuenta la cantidad de modelos, versiones de sistemas operativos y opciones que hay.

Demasiadas cosas a tener en cuenta

Captura del manual en PDF del Samsung Galaxy S21 5G.

Y llegamos al fondo del asunto, y es que no es algo sencillo. Por un lado tenemos darle opciones al usuario y darle el poder de conocer a fondo su dispositivo (si quiere, ojo, que aquí nadie obliga a nadie a saber usar el modo manual de la cámara del móvil). Por otro lado, tenemos el compromiso con el medioambiente y lo que supone imprimir 150 páginas, aunque sean pequeñas, para meterlas en la caja de cada móvil que se vende.

Eso, de alguna forma, explica que los manuales de instrucciones de los móviles se hayan convertido en archivos PDF, mientras que en las cajas de dispositivos más sencillos, como unos auriculares o unas bombillas conectadas, que tienen menos trajín, sí se incluyan. Al final son dispositivos que se configuran una vez y listo, por lo que es asumible, de alguna forma, meter un pequeño manual de instrucciones en la caja, y no siempre.

En dispositivos menos complejos, como auriculares y bombillas inteligentes, sí se suelen encontrar manuales

En definitiva: es curioso cómo, a la vez que los móviles, que son dispositivos del día a día, se han ido haciendo más complejos, los manuales de instrucciones han desaparecido de las cajas, esos contenedores de cartón que todo el mundo sabe abrir y donde, previsiblemente, debería estar todo lo necesario para usar el móvil al cien por cien.

¿Y sabéis de dónde han desaparecido casi por completo los manuales de instrucciones? De las cajas de los videojuegos, donde antes solía haber un folletito con comandos básicos, consejos y un poquito de lore. Ahora no, ahora te viene el disco y poco más, ya aprenderás a usarlo en el tutorial que hay al principio del juego, salvo que estemos hablando de ‘Black Desert’, en cuyo caso suerte, paciencia y mucho YouTube.