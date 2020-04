Hablemos tranquilamente de la gente que tiene los soniditos del teclado del móvil activados

Antes de nada, antes de que sigas leyendo, quita el modo «no molestar» del teléfono, sube el volumen y escucha este audio:

Si has llegado hasta este segundo párrafo sin tirarte de los pelos, enhorabuena, eres invencible e inmune a uno de los peores sonidos inventados por la humanidad: el del teclado de los móviles. Desde que los móviles tienen pantalla táctil, y hablamos de muchos años atrás, los fabricantes y empresas se han esmerado en desarrollar sus propios teclados para escribir mensajes de WhatsApp, tweets y mensajes directos en Instagram, pero cometieron un grave error: añadirles sonido.

Maldito esqueumorfismo

No fue una decisión baladí, al tuntún, no los añadieron porque sí, sino que formaban parte de lo que conocemos como esqueumorfismo, una técnica de diseño en la que se conservan elementos de los objetos a los que se hace referencia. Que el logo de Instagram sea una cámara, que el de la calculadora sea un dibujo con teclas y que los de las apps de archivos sean una carpeta no es casualidad, es una forma de enlazar un diseño con su homólogo de la vida real.

Tenía mucho sentido. Por aquellos entonces el mundo asistía al nacimiento de unos dispositivos que cambiarían la forma en la que nos comunicamos e interactuamos con nuestro mundo, y que se aplicase el esqueumorfismo tenía el objetivo de decirle a los futuros usuarios «Oye, ¿ves este icono con forma de calculadora? Pues no te lo vas a creer, pero te lleva a la app de calculadora«. Ahora nos puede parecer algo un poco absurdo, pero en su momento no lo era.

iOs 5 y 6, esqueumorfismo en estado puro.

El sonido también era importante. Las apps de cámara hacen ruido al pulsar el botón de disparar no porque sea necesario (gracias a Dios, algunos fabricantes permiten desactivarlo), sino porque entendemos que una cámara réflex hace ese ruido al cerrar y abrir el obturador. Enlazamos conceptos: «ha sonado la cámara, ergo he hecho una foto». Así, había que indicarle al usuario que al pulsar una tecla en el teclado táctil del móvil estaba, efectivamente, escribiendo, ¿y qué había antes de los teclados táctiles de los smartphones? Exactamente, teclados de ordenador y de máquinas de escribir.

Cuando empezamos a manejar pantallas táctiles había que entrenar al usuario y el sonido era parte de la experiencia. Porque escribir en PC hace ruido, y si hablamos de ordenadores antiguos todavía más. Otro ejemplo de cómo se ha aplicado el esqueumorfismo en los teclados están en las animaciones de las teclas, que se agrandan cuando las pulsamos porque así pasa en los ordenadores, que las teclas «rebotan» cuando las pulsamos.

Todo formaba parte de la experiencia de escribir, y no estaba mal, en serio, o sea, entiendo el concepto, pero han pasado 13 años desde el lanzamiento del primer iPhone (iOS, hasta iOS 7 y su Flat Design con colores más planos fue todo un exponente de esqueumorfismo) y me atrevería a decir que los sonidos del teclado empiezan a ser más bien innecesarios, porque ya sabemos cómo funciona un móvil. Y no hablo de que se puedan desactivar, hablo de deshacernos de ellos por completo, de decirles au revoir y despedirnos hasta nunca. Porque si permites que se puedan desactivar habrá gente que los use. En serio.

Tikitikitiki

No sé si os pasará también a vosotros, pero a mí me pone muy nervioso el sonido de los teclados de los móviles. Es curioso, porque me pasa todo lo contrario con el de los teclados de ordenador, que me relaja. Por ejemplo, este vídeo de 30 minutos de una persona escribiendo en un teclado mecánico me parece puro ASMR.

No es que tenga misofonía, pero me irrita el sonido de los teclados de los móviles. No sé si es porque al escribir tan rápido y ser sonidos tan agudos me taladran el cerebro o qué, pero el caso es me molestan muchísimo. Solo hay una razón legítima en la que entiendo el sonido de los teclados: para las personas que no vean bien y necesiten ese estímulo para saber que todo está en orden, pero por lo demás, tener los sonidos activados es la maldad por la maldad, el odio por el odio.

En Reddit hay un hilo en el que un usuario pregunta a los demás por qué tienen el sonido activado y hay miles y miles de respuestas. Hay gente que dice que el sonido es satisfactorio, gente que directamente pregunta si se pueden desactivar y uno que cuenta una anécdota interesante: «Lo peor es cuando se conecta a un altavoz Bluetooth. Tenía un compañero de trabajo que enviaba mensajes de texto mientras estaba en el baño y todos podíamos escuchar su «clic clic» a través del altavoz que dejó en su puesto». Imagino que el infierno tiene un hueco reservado para esta persona.

Pero mi momento favorito es cuando vas en un autobús o en el metro y se te sienta al lado una persona con todos los sonidos activados. No solo el del teclado, sino los de los chats de WhatsApp. Porque sí, WhatsApp tiene sonidos dentro de los chats que te avisan cada vez que te entra un mensaje dentro de ese mismo chat, que dime tú la utilidad de esta función. Y si la persona está hablando en un grupo, entonces apaga y vámonos. Permitidme, de nuevo, que os ilustre esta hermosa situación con un audio:

La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llevar el sonido del teclado del móvil activado? Puedo entender que tengamos los de las notificaciones, porque es la forma de enterarnos de que tenemos algo pendiente en el móvil, ¿pero los del teclado? ¿Qué nos aporta en la experiencia diaria? ¿Son posiblemente los peores sonidos jamás creados por el ser humano? No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

A lo que quiero llegar es a que, en pos de la concordia, la convivencia y el bienestar de esta nuestra comunidad, por favor, desactivemos todos el sonido del teclado de los móviles. Os compro la vibración, aunque a mí me parece un incordio, pero el sonido es matador. En la mayoría de teclados de los móviles se puede desactivar desde los ajustes y muchas personas os lo agradeceremos.

Atentamente: alguien que siempre lleva el teléfono en silencio.