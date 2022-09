Hace un año Google Fotos acabó con el almacenamiento ilimitado. Desde entonces, Amazon Fotos se ha convertido en mi mejor amigo

Hará más o menos un año Google tomó una decisión que no estuvo exenta de polémica. Y con razón. Google Fotos, su app de galería con almacenamiento ilimitado para fotos y vídeos (comprimidos, eso sí), dejaba de ofrecer almacenamiento ilimitado. Desde el 1 de junio de 2021, todo lo subido a Google Fotos ocuparía el espacio de Google One, que se comparte entre Google Fotos, Gmail, Drive, etc.

A mí, personalmente, me sentó como una jarra de agua fría porque justo acababa de subir 25.000 fotos a la app (todas las fotos de la familia, almacenadas hasta entonces en el viejo ordenador de mi padre). Seguramente no fuese el único que se puso a buscar alternativas, porque haberlas haylas, que se suele decir. Hay servidores NAS, hay servicios de almacenamiento en la nube y está el que, a mi juicio, es la mejor alternativa a Google Fotos: Amazon Fotos.

Y ahora, un año después, Amazon Fotos se ha convertido en mi nuevo mejor amigo.

Amazon Fotos, un año después: sí

Antes de nada, pongamos los puntos sobre las íes: ni Amazon Fotos es gratuito ni es tan completo como Google Fotos. Para tener Amazon Fotos ilimitado es necesario pagar la suscripción de Amazon Prime (que subió de precio hace poco) y a la app le faltan funciones clave de Google Fotos, como los álbumes compartidos. Aunque hay un matiz que veremos más adelante.

Por otro lado, Amazon Fotos ofrece almacenamiento ilimitado de fotos en máxima resolución y calidad (sin compresión, vaya) con independencia del formato. Vamos, que puedes subir un JPEG, un HEIC, un archivo RAW… Mientras el archivo sea de imagen, Amazon Fotos lo soporta y lo conserva tal y como salió de la cámara. Lo que no ofrece es almacenamiento de vídeo ilimitado, y eso es importante.

Con Amazon Prime, Amazon te «regala» 5 GB de almacenamiento de vídeo. 5 GB son pocos, muy pocos. Cuando grabo los vídeos brutos para hacer los TikTok que subimos al perfil oficial de Xataka lo hago en 4K a 60 FPS y, más o menos, un minuto y medio de vídeo ocupa 1 GB. Imaginad, por lo tanto, lo que es grabar vídeos estando de vacaciones. 5 GB no dan ni para empezar.

Aquí pensé varias opciones. La primera fue un NAS, pero se me quitó rápido de la cabeza por diferentes razones. La segunda fue pasar, a medias, por el aro de Amazon y pagar 1 TB de almacenamiento en la nube sola y exclusivamente para vídeos. 9,99 euros al mes que pago con gusto todos los meses.

Actualmente tengo subidas 8.500 fotos y 637 vídeos que ocupan 45,2 GB, un 4% del tera que tengo contratado. En un año, recordemos. Sí, compro la idea de que 1 TB en la nube es pan para hoy y hambre para mañana, pero echando unas cuentas rápidas dudo que sea capaz de llenar el tera en el corto plazo. Cuando eso pase, ya se verán otras opciones. De momento, con esto me vale. Y sí, diez euros al mes en un año son 120 euros y en dos años 240 euros, suficiente para hacerse con un NAS básico, pero esa es una inversión para otro momento.

Álbumes compartidos, lo que más echo de menos

Por otro lado, una de las cosas que echo en falta son los álbumes compartidos. En Google Fotos era pura fantasía crear el álbum, invitar a los amigos y la familia al mismo y que todo el mundo pudiese tener las fotos en su móvil. Eso en Amazon Fotos no es posible. Lo que sí es posible es crear un archivo familiar.

¿Qué es el archivo familiar? Digamos que es una carpeta compartida con hasta seis personas (tú incluido). Las personas agregadas al archivo obtienen una cuenta de Amazon Fotos sin coste adicional que incluye almacenamiento ilimitado de fotos en dicho archivo familiar. Los vídeos, no obstante, sí ocuparán los 5 GB gratuitos que comentábamos antes.

Básicamente, todos los agregados pueden subir las fotos que quieran al archivo familiar y todos podrán verlas. Es lo que yo hago con mi chica para tener todas las fotos importantes en un mismo lugar. Para los vídeos, me los pasa por AirDrop y los subo yo.

No es igual de versátil que un álbum compartido y colaborativo en Google Fotos, pero da el apaño. La parte positiva, por sacarle alguna, es que si hago un álbum de fotos de un viaje familiar, por ejemplo, puedo pasarle el enlace del álbum a mi familia para que descarguen las fotos sin comprimir, en máxima calidad, que es bastante mejor (aunque menos sencillo) que enviarlas por WhatsApp y que pase lo que pasa.

Mi experiencia tras un año

Tras un año usando Amazon Fotos he de reconocer que, como alternativa a Google Fotos, me ha convencido. Tiene subida automática, las fotos y vídeos (si pagas, ojo) se conservan perfectamente, el buscador de caras es correcto (no tanto el de objetos), permite crear álbumes, un archivo familiar con varias personas y, en definitiva, me sirve para lo que necesito: guardar fotos y vídeos sin preocuparme.

No es una aplicación perfecta y no es tan completa como la de Google Fotos, que estaba hecha demasiado bien, las cosas como son, pero cumple con creces su cometido. Actualmente, Amazon Fotos se ha convertido en mi principal salvavidas y bóveda de recuerdos.

Me gusta saber que si hago fotos en RAW las voy a tener ahí para editarlas cuando me apetezca, así como poder grabar en 4K a 60 FPS los vídeos de las vacaciones y saber que la app no va a procesarlo para dejar un vídeo de 1 GB en un clip de 50 MB (esto, evidentemente, porque pago el tera. En otro contexto la cosa sería diferente).

¿El futuro es incierto? Sí. Yo, personalmente, vivo con la duda de si en algún momento Amazon cortará el grifo y seguirá el camino de Google. Al fin y al cabo, no deja de ser «tener las cosas guardadas en el ordenador de otro». De llegar ese momento, habrá que buscar otra alternativa y, seguramente, sea el momento de dar el salto a un NAS. Pero mientras eso pasa, Amazon Fotos es, y seguirá siendo, mi mejor amigo.