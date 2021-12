‘Halo Infinite’: un memorable shooter que renueva la franquicia y funciona como una pieza más en el proyecto jugable de Microsoft

Hay que reconocer el valor de 343 Industries a la hora de continuar la saga emblemática de Xbox (tan significativa que en la web sobre la historia de las consolas que lanzó Microsoft para celebrar el vigésimo aniversario de la marca era la única franquicia de juegos con apartado propio). Por una parte, y aunque no hay número en el título, es una continuación lineal del argumento de la serie, concretamente de la Saga del Reclamador iniciada en ‘Halo 4’. Por otra parte, supone un importante (aunque anunciado) volantazo en las mecánicas de la serie.

De este modo, y aunque estéticamente (y también en la mecánica de disparos, aunque con matices) ‘Halo Infinite’ es continuista con lo que estamos habituados a ver en la serie del Jefe Maestro, la llegada del mundo abierto a la saga de 343 Industries es un salto al vacío que, posiblemente, no todo el mundo aceptará de buen grado. Así que la primera sensación del jugador ante ‘Halo Infinite’ es «bueno, aquí se han tomado decisiones, y no todas de tipo conservador».

Lo que continúa igual es el argumento, a mi juicio poco o nada interesante a estas alturas, y que la saga no tiene más remedio que estirar y estirar. Francamente, prefiero la honestidad laberíntica de los ‘DOOM’, donde tampoco se entiende nada ya, pero son perfectas excusas para presentar escenarios cada vez más demenciales y enemigos cada vez más gargantuescos. Mejor que los continuos «Cortana sí, Cortana no», y esta presentación de razas enemigas que siempre estuvieron ahí pero nunca habían sido detectadas. Francamente, ‘Gears of War’ jugaba en una liga similar, pero con humor y caricatura solventaba mucho mejor la papeleta.

Con todo, y como el apabullante multijugador ha demostrado, el argumento es lo de menos, aunque no se deja tan en segundo plano como nos gustaría. ¿El motivo? ‘Halo’ se convierte en un mundo abierto, en uno que pone sobre la mesa una serie de misiones (las del núcleo principal de la trama y una gran cantidad de secundarias) que casi conectan a esta propuesta de 343 Industries con un título de Ubi Soft. Y claro, tiene que haber un pequeño hilo argumental que enhebre la miriada de misiones que son el esqueleto del juego.

Más tiros, más mundo

¿En qué cambia eso la esencia de ‘Halo’? Por suerte, en poco. O cambia para mejor, porque esta llegada de un mundo abierto supone un rediseño de los escenarios, que se vuelven más verticales, llenos de obstáculos y espacios en los que parapetarse, y que podremos superar gracias a una herramienta que tendremos desde el primero momento: el gancho de agarre, una auténtica revolución en las mecánicas de ‘Halo’.

El gancho es un elemento que si bien no es absolutamente novedoso (sagas de mundos abiertos como ‘Far Cry‘ o la febril ‘Just Cause’ le han dado buen uso), sí es nuevo en ‘Halo’, y abre el abanico de nuevas estrategias de ataque y defensa. Y sobre todo, la posibilidad de moverse por arenas de tamaño considerable y orografía variada con más fluidez.

El gancho de agarre no es la única novedad dentro del armamento del que dispone el Jefe Maestro. El escudo, el sónar, la barrera desplegable y la esquiva están también ahí y se pueden ir mejorando conforme avance el juego, pero la superioridad de éste (y, para qué negarlo, es mucho más divertido) y lo farragoso de los cambios entre habilidades a través de la cruceta hará que mejores, sobre todo, el alcance, la potencia y la velocidad del gancho de agarre.

Eso sí: la nueva estructura de mundo abierto no convierte a ‘Halo Infinite’ en un juego de misiones con elementos de exploración, sigilo o aventura, como suele ser habitual en el género. ‘Halo Infinite’ conserva su ADN de shooter y todas las misiones se resuelven a tiro limpio. El Jefe Maestro, además, será detectado en la mayoría de las ocasiones nada más llegar a terreno enemigo, y pese a suavísimas fases de francotirador, la limpieza de adversarios será el único método a mano para solucionar las misiones, sean estas de conquistar bases, liberar enclaves aliados, rescatar marines o cualquier otra variante gestionable con pólvora.

Eso cuando las misiones no broten de forma bastante orgánica y satisfactoria (mucho mejor que en ‘Gears 4’, por ejemplo, otro juego de estructura similar). A menudo estarás desplazándote de un lugar a otro del mapa en vehículo y serás derribado para caer de cabeza en territorio enemigo, lo que puede proporcionar recompensas (o no). En todo lo que 343 Industries no ha trabajado el plomizo argumento sí se ha esmerado en estos momentos emergentes para que resulten naturales e inmersivos.

Cuantos más Jefes Maestros, mejor

Tendremos que esperar unos meses para disfrutar de un añadido a esta aventura nada desdeñable, el cooperativo. Pero a todo este paquete se suma, por supuesto, el competitivo online y free-to-play, un excelente campo de prueba para afilar, aquí sí, el empleo de esas habilidades nuevas que conforman la clave de la tímida renovación de ‘Halo’. Sin que el multi sea revolucionario, la verticalidad del gancho y lo más limitado de los campos de batalla lo convierten en una experiencia compatible pero diferente a la campaña.

Es curioso que Microsoft insista en que ‘Halo Infinite’ es una perfecta vía de entrada a la franquicia, cuando a más de un novato en la saga y en los shooters (¡que ya no se hacen tantos Triple A de género!) se le puede atragantar no solo el argumento, sino la propia mecánica del juego, exigente y muy dura. Habrá quien tenga que bajar el nivel de dificultad a fácil en sus primeros compases, antes incluso de llegar a la zona de mundo abierto del juego, porque el gameplay recuerda más a la exigencia de un multi que a la progresión de una campaña al uso.

‘Halo Infinite’ no es revolucionario, no es la compra obligatoria si se tiene una Xbox Series X, no entra en esa dialéctica a la que nos han malacostumbrado años (décadas ya) de juegos obligados a reponder a su condición de vendeconsolas. Microsoft, alejándose definitivamente de las estrategias de Sony y sus Playstation, brinda la diversificación de ‘Halo Infinite’ como una propuesta más de su catálogo: el multi es gratis; está también en PC, Series S y ojo, en Xbox One -más limitado en lo visual pero perfectamente jugable-. Y está, por supuesto en Game Pass desde el día uno.

Puede que ‘Halo Infinite’ sea una compra absolutamente necesaria solo para seguidores de la franquicia o para yonquis del mainstream de los videojuegos, pero por encima de todo, es otro manifiesto de intenciones por parte de Microsoft: aquí tienes otra posibilidad que se suma al catálogo de juegos más amplio y diverso del momento, parece decir. Quizás ‘Halo Infinite’ no es, por sí mismo, imprescindible, pero como parte del proyecto que Microsoft tiene entre manos, es una pieza básica.