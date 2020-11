Han tenido que llegar cuatro estudiantes valencianos para que sea fácil saber qué podemos hacer y qué no con las restricciones del COVID-19: así es queCovid.es

La pandemia del coronavirus ha desembocado en restricciones de todo tipo. El problema es que cada comunidad autónoma y cada provincia puede tener sus propias restricciones, algo que puede hacer confuso saber cuáles se aplican exactamente en nuestra zona. La solución puede ser acudir a los boletines oficiales de cada comunidad, a sus perfiles de redes sociales oficiales o buscar la información en los medios, pero ¿no sería más sencillo tener una plataforma en la que introduzcamos el código postal y resuelva la duda rápidamente? Eso es exactamente lo que ofrece queCovid.es.

A diferencia de lo que podría parecer, queCovid.es no ha sido creada por el gobierno central, una comunidad autónoma, una fundación o una empresa privada. La han creado de forma totalmente altruista David Muñoz, Luci Simón, Hamilton Leguizamon y Guillermo Colomar, cuatro estudiantes valencianos del doble grado de Administración y Dirección e Ingeniería informática de la Universitat Politècnica de València. Hemos hablado con Colomar para conocer un poco mejor este proyecto y lo que ha supuesto su desarrollo.

«La gente lo estaba demandando»

Colomar nos cuenta que todo empezó en Twitter, viendo que «la gente lo estaba demandando», aunque el detonante se produjo en un grupo de WhatsApp en el que un participante dijo que «alguien tiene que hacer esto», refiriéndose a una base de datos accesible desde la que acceder a la información de forma fácil y sencilla. Ese mensaje fue reenviado a su compañero David y empezó el proyecto.

Un par de semanas estuvieron los estudiantes desarrollando la plataforma. Son cuatro, ni más ni menos. «De momento sí, somos cuatro, pero hay bastantes voluntarios con muchas propuestas, como la traducción a las diferentes lenguas cooficiales y demás. Hay de traducción, de desarrolladores… está habiendo muchos voluntarios, está guay», nos explica Guillermo.

Los cuatro estudiantes a cargo del proyecto queCovid.es.

La web se puso en marcha y se lo comentaron a un profesor con el que tienen buena relación para que la moviese. Poco más tarde, Europa Press Comunidad Valenciana publicó la noticia, que salto a diferentes medios. Eso fue hace seis días. A día de hoy su web se ha cubierto en prensa tradicional, televisión, radio y diferentes medios online. Sin embargo, la web no estalló hasta que WhatsApp entró en juego.

El mensaje de la cadena de WhatsApp en cuestión.

«Lo que detonó el tema fue una cadena de WhatsApp que no sabemos quién escribió que se empezó a mandar por todos los grupos habidos y por haber. Tuvimos una cantidad de visitas inmensas el domingo». ¿Cuántas? Le preguntamos a Guillermo, que asegura que solo el domingo queCovid.es recibió millón y medio de visitas, nada mal para una web que se acaba de estrenar.

En Twitter también se han publicado una enorme cantidad de tweets, siendo uno de los más curiosos el del humorista Ángel Martín. Sin problemas con el servidor: es una web programada a mano y su funcionamiento consiste en una consulta a una base de datos, así que a pesar de la avalancha de usuarios no ha habido caídas.

Informativo matinal para ahorraros tiempo [10/11/20] pic.twitter.com/TnbI1RuUk9 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) November 10, 2020

Lo que más les costó al principio fue «el tema de los códigos postales. Hay muy pocas bases de datos de códigos postales y las que hay son de pago. Ese ha sido el reto más grande a nivel de desarrollo web. Luego fue añadir las restricciones, que ya tenemos más de 200, todas escritas a mano y basadas en los boletines oficiales«, cuenta Colomar. Sin embargo, «siempre hay alguna que se escapa, cada municipio tiene su normativa y ya a tanto no llegamos. A los municipios, por ejemplo, no solemos llegar. Solemos hacerlo a nivel autonómico, a no ser que el municipio cierre, en cuyo caso lo incluimos […] Sería una locura implementar todo, al menos de momento».

Ahora mismo los estudiantes se están centrando en hacerlo a nivel general para que funcione bien, pero están teniendo retos importantes en Galicia (por los Consellos), Madrid (que tiene 40 áreas de salud) y Andalucía (que depende de cada municipio). Ahora mismo la plataforma se centra en comunidades autónomas y provincias, aunque también aparece si hay un confinamiento o cierre en un municipio. «Ayer un amigo me mandó un PDF con las restricciones de su pueblo y a eso, a tanto, tanto, tanto, no llegamos de momento».

Primero quieren tener bien atadas todas las restricciones, «algo que me parece que va a ser complicado porque las están actualizando constantemente», dice Colomar, pero el equipo no descarta añadir restricciones más específicas. De llegar a ellas se tendrán que encargar ellos, en principio, pero en la web tiene un formulario donde los usuarios pueden hacerles llegar información. Actualmente han recibido más de mil entradas. «Estamos muy pendientes de ese formulario», asegura el valenciano.

Así se muestran las restricciones en queCovid.es.

Es una herramienta realmente útil y que pone sobre la mesa un asunto importante: si es fácil o no acceder a la información oficial sobre las restricciones de cada comunidad autónoma o provincia. Guillermo opina que «es bastante desafiante». «Por ejemplo, el otro día estuve con Baleares, y tienes que entrar al boletín autonómico que además te redirige a un plan normativo contra el COVID… al final llega un momento en que limitamos. Por ejemplo, no ponemos las restricciones a los toques de queda, ponemos el horario del toque de queda y ‘salvo excepciones autorizadas’, no podemos llegar a tanto detalle».

El usuario siempre puede acudir al boletín oficial, aunque Guillermo cree que es difícil acceder a las restricciones, ya que los boletines no solo incluyen las restricciones, sino también otras medidas que se tomen aparte. «Depende del momento es bastante complicado encontrarlo todo».

Guillermo se aleja de criticar a algún gobierno o autonomía concreta, pero entiende «que es bastante complicado acceder a las restricciones. No es sencillo, incluso teniendo Internet es complicado llegar a las resoluciones […] y es lo que pasa, que si no conoces la normativa puedes no cumplirla, y es tarea de las autonomías divulgar cuáles son las restricciones de cada momento, y no es una tarea fácil, desde luego. Hay autonomías que enfrentan mejor el reto y otras que no, desde luego».

Un proyecto gratuito y sin apoyo financiero

Y si es difícil para una autonomía, es posible imaginar el reto que supone para estos cuatro estudiantes que compaginan los estudios, los proyectos personales y la gestión de la web. Guillermo bromea diciendo que está «hasta arriba» y cuenta que les lleva bastante tiempo gestionar y actualizar la web, sobre todo ahora que tiene una avalancha de usuarios. Y todo ello sin financiación.

La plataforma no tiene el apoyo de ninguna entidad, ni pública ni privada. El único dinero que entra viene de donaciones altruistas. Sin embargo, el potencial de queCovid.es ha despertado el interés de «entidades», que ya han contactado con el equipo de estudiantes para colaborar con ellas de diferentes modos. En ningún caso planean poner anuncios en su web. «Nuestra intención no era añadir anuncios, lo que nos habría permitido mantener el proyecto bastante mejor, pero igualmente tampoco está funcionando mal el tema de las donaciones».

Al no tener apoyo de los organismos públicos no pueden asegurar que la información publicada sea precisa al cien por cien y la correcta al momento de leerla. Si algo no se ha actualizado puede dar lugar a confusión «y ese es el gran problema de la plataforma», cree Colomar, que asegura que están trabajando para actualizarlo todo lo más rápido posible. «Lo importante de la plataforma es que esté todo correcto y es en lo que estamos ahora».

En los boletines oficiales se pueden encontrar las restricciones, aunque son siempre son fáciles de encontrar o fáciles de comprender. En esta imagen se muestra una captura del Boletín Extraordinario número 77 de 08/11/2020 de la Junta de Andalucía.

La información que se publica en la web se verifica y se contrasta, pero los cuatro estudiantes no tienen el apoyo de ningún profesor, tutor, guía u organismo que de el visto bueno. «De momento no tenemos el apoyo ni de la universidad ni de ninguna institución pública. Que lo haya en el futuro o no es algo que depende de ellos, no de nosotros«. Precisamente por ello las aportaciones que hace la gente son tan valiosas, ya que les ayuda a identificar errores en datos concretos, como una fecha o una hora.

Al fin y al cabo, son cuatro personas y mantener una base de datos como esta actualizada constantemente es un reto. No faltan voluntarios para ayudar, pero prefieren entrevistarlos y conocerlos porque «tampoco puedes dejar que cualquiera acceda a la base de datos y cambie cosas, puede ser un desastre».

Los cuatro estudiantes no pensaban que iban a tener semejante impacto y recibimiento. «Pensábamos que iba a funcionar y que habría gente que iba a meter su código postal de vez en cuando, pero no que iba a ser semejante locura». Sus expectativas de futuro son trabajar para que la plataforma se convierta en un estándar y cuente con el apoyo de las comunidades autónomas. También están abiertos a las aportaciones de los municipios, no solo a nivel monetario, sino también facilitando la información.

«La idea es que cualquier persona que pueda y quiera introduzca su código postal y sepa las restricciones que tiene», explica Colomar. «No tenemos ningún objetivo de monetizarlo. Somos estudiantes, esto no es una empresa privada que haya decidido hacerlo o algo por el estilo. Al final la idea es intentar convertirnos en un estándar y que funcione mientras duren las restricciones, que espero que sea poco», concluye el valenciano.