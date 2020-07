Harvard se pasa a las clases online: el próximo curso se podrá tomar 100% en remoto, manteniendo el precio de la matrícula

La situación actual por COVID-19 ha provocado que muchas organizaciones tengan que reestructurar su forma de trabajo. Debido al confinamiento en gran parte del mundo, muchas empresas y colegios han tenido que optar por trabajo y estudios en remoto de forma temporal. Grandes tecnológicas como Twitter incluso se han pasado al trabajo en remoto de forma indefinida y ahora grandes instituciones académicas también lo plantean. La prestigiosa Harvard permitirá que sus estudiantes hagan todo el curo escolar 2020-2021 en remoto.

Según ha anunciado la institución, han tomado una serie de medidas para el próximo año escolar que comienza en septiembre de este 2020. Estas medidas, esencialmente, tienen que ver con limitaciones en el campus y sistemas de seguridad para evitar contagios masivos por COVID-19 entre sus estudiantes, profesores y otros miembros de la universidad.

Desde casa y sin reducir el precio de la matrícula

Hay una diferencia especial entre Harvard (o las universidades estadounidenses en general) y las universidades españolas por ejemplo, es dónde residen los estudiantes. En el caso de Harvard indican que el 98% de sus estudiantes universitarios viven durante su estancia en la Universidad en el campus. Es por eso que la primera medida que toman es reducir la disponibilidad del campus al 40% de su aforo. En otras palabras, sólo un máximo del 40% de todos los estudiantes de Harvard podrán estar asistir presencialmente a la universidad el próximo curso.

La universidad opta por dar prioridad a los estudiantes que más tiempo lleven con ellos, los de cuarto año. De este modo podrán acabar su trabajo final y completar los cuatro años completos con la experiencia de estar en Harvard. Para estudiantes de primer año que entren este próximo curso escolar, dado que no tienen aún una red de amigos y profesores en la universidad, optarán por ofrecerles clases en remoto. Con los correspondientes recursos para que no sea un obstáculo estudiar a distancia.

Explican que, más allá de ser clases presenciales o remotas, no cambian el programa de estudios en absoluto y la evaluación del curso académico se hará como siempre y sin excepciones extraordinarias por la pandemia. De hecho, tampoco cambia el precio de la matrícula, que se mantiene por ejemplo para los títulos no graduados en casi 50.000 dólares. Sí que es un precio menor por el hecho de no ser presencial, pero esta reducción se debe a que no se incluyen costes de habitación y otros gastos extra que harían que el precio final ascienda a unos 80.000 dólares.

Este cambio en Hardvard es sin duda uno de los más importantes en la histórica institución académica. También es probable que otras sigan esta estela y se sumen a la opción de ofrecer todo el próximo curso escolar de forma remota. Hardvard lo ha dejado claro, «sin una vacuna o tratamientos clínicos efectivos para el virus, sabemos que ninguna opción que reabra el campus es sin riesgo».

Vía | Darren Rovell

Más información | Harvard