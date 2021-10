Hasta arriba de cámaras y con 700 kilómetros de autonomía: este sedán eléctrico «ve» hasta 330 grados a su alrededor

El M7 es la gran apuesta de la startup china Weimar Motors, un vehículo eléctrico en el que los sensores son protagonistas, tanto por motivos de seguridad como por dotarlo de hardware necesario para la conducción autónoma. Mientras fabricantes como Tesla están apostando por los sistemas de cámaras en lugar del LiDAR, este coche chino es todo lo contrario.

Se trata de una propuesta con un total de tres sensores LiDAR, cinco radares de onda milimétrica, 12 radares ultrasónicos y muchas más cámaras que logran que este vehículo parezca una central de vigilancia sobre ruedas.

Apostando al 100% por el LiDAR

Este vehículo tiene cámaras por todos los rincones.

Weimar Motors ha presentado imágenes oficiales y detalles de su M7, una berlina eléctrica cargada de cámaras y sensores. El vehículo promete hasta 700 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC (New European Driving Cycle). No han compartido aún detalles, no obstante, sobre el propio motor.

Son más de 30 los sensores del dispositivo para ayudar en una futura conducción autónoma: LiDAR, radares, cámaras, etc.

Lo llamativo del M7 es su apuesta por las cámaras y sensores, ya que en total cuenta con tres sensores LiDAR, cinco radares de onda milimétrica, 12 radares ultrasónicos, siete cámaras de ocho megapíxeles, cuatro cámaras de visión envolvente y un módulo de posicionamiento independiente de alta precisión.

Interior del M7.

El fabricante promete que su vehículo puede cubrir 330 grados gracias a los tres LiDAR, para tener información sobre objetos urbanos complejos, como peatones, obstáculos en carretera y demás. No llega a cubrir 360 grados, pero se queda muy cerca.

Con los más de 30 sensores que monta este WM Motors M7, alimentados por cuatro chips DRIV Orin-X de NVIDIA, logra una capacidad de cálculo combinada de 1,016 TOPS. El fabricante afirma que su objetivo es lograr conducción autónoma L5, y que por ello han implementado tal cantidad de hardware.

Fabricantes como Tesla, por el lado contrario, están tratando de lograr la conducción autónoma mediante cámaras, algo que permitirá abaratar costes frente al LiDAR, ahorrar energía y crear un sistema único frente a la competencia. Quedará por ver qué nos depara la conducción autónoma nivel 5.

Más información | WM Motors