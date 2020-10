Hasta siempre, Daydream: Google pone punto y final al soporte de su plataforma de realidad virtual con Android 11

Corría octubre de 2019 cuando Google clavó el primer clavo en la tumba de Daydream VR, su plataforma de realidad virtual para móviles. Los Google Pixel 4 no ofrecían soporte y, para más inri, las Daydream View, las gafas VR, dejaron de venderse en la web oficial. Un año después, la muerte de Daydream VR es oficial y definitiva, ya que Android 11 no soportará la plataforma.

Así lo deja claro Google en la página de soporte de Daydream, donde afirma que «el software Daydream VR ya no es compatible. Es posible que aún puedas acceder al servicio, pero no recibirás más actualizaciones de software o seguridad«. Aseguran, además, que «Daydream VR ya no es soportada por Google y puede que no funcione correctamente en algunos dispositivos con Android 11 o posterior».

La realidad virtual para móviles de Google se va

El principio del fin de Daydream VR comenzó en 2019, cuando HBO y Hulu dejaron de ofrecer soporte para la plataforma. A mediados de octubre, Google retiró de la tienda sus Daydream View y, de paso, confirmó que los Pixel 4 y Pixel 4 XL no estaban certificados para Daydream.

De hecho, si nos ceñimos al listado oficial de Google, hace mucho tiempo que no se certifica un smartphone para Daydream. Sin ir más lejos, los últimos Samsung certificados son los Galaxy S9 y S9+ y el Galaxy Note 8, de Huawei el Mate 9 Pro y de Google los Pixel 3 y Pixel 3 XL. Ni un solo smartphone de 2019 ha sido certificado para ser usado con Daydream.

Y es que aunque Google vio potencial en esta tecnología, las limitaciones estaban ahí. Un portavoz de Google explicó a Variety que «con el tiempo notamos algunos obstáculos claros que limitan la RV de los smartphones a ser una solución viable a largo plazo. El más notable es que pedirle a la gente que ponga su teléfono en unas gafas y pierda el acceso a las aplicaciones que usa durante el día causa una inmensa fricción».

Por otro lado, Google explica en la web de soporte de Daydream que «muchas de las aplicaciones y experiencias de terceros dentro de Daydream pueden seguir estando disponibles como aplicaciones independientes Google Play Store». Es decir, que se podrán seguir usando en aquellos dispositivos en los que funcione Daydream, aunque la app que se usaba para configurar el visor y el mando ya no tendrá soporte.

En cuanto al controlador y las gafas, Google explica que «podrás seguir viendo el contenido de RV con un visor y un controlador compatibles, incluyendo el headset Daydream View«, aunque recuerda que las Daydream View ya no están a la venta.

Vía | Android Police

Más información | Google