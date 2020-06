Hasta siempre, Flash Player: Adobe confirma que dejará de funcionar a finales de 2020

El fin de una era. Aunque sabemos desde 2017 que 2020 sería el último año de vida de Flash Player, no ha sido hasta ahora que Adobe ha puesto una fecha definitiva. El jueves 31 de diciembre, último día del año, Flash Player llegará final de su ciclo de vida y Adobe dejará de distribuirlo y actualizarlo.

Mientras ese momento llega, Adobe seguirá publicando actualizaciones de seguridad con carácter regular, manteniendo la compatibilidad con navegadores y sistemas operativos y añadiendo funciones. Sin embargo, recomiendan desinstalarlo del equipo antes de la fecha, algo que puede hacerse usando las herramientas dedicadas para Windows y Mac.

Adiós a Flash Player, para siempre

El motivo de ponerle punto y final a Adobe Flash Player es que los estándares abiertos como HTML5, WebGL y WebAssembly han madurado lo suficiente y son alternativas viables al contenido Flash. Según Adobe, anunciaron el fin del soporte en 2017 para darle tiempo a los desarrolladores, diseñadores, negocios y demás partes a migrar el contenido Flash a estos estándares abiertos.

¿Qué pasará el 1 de enero de 2021? Por lo pronto, no será posible descargar Flash Player desde la web oficial. Adobe eliminará las páginas de descarga y y el contenido Flash será bloqueado, por lo que no podrá correr en Flash Player después del 31 de diciembre. Será recomendable desinstalarlo, ya que al no actualizarse puede quedar expuesto a agujeros de seguridad, y no instalarlo desde otras fuentes, ya que «estas versiones de Flash Player no están autorizadas por Adobe».

¿Supondrá un problema de cara a la navegación? No debería. Los principales navegadores como Chrome, Firefox, Edge o Safari llevan tiempo bloqueando el contenido Flash. De hecho, Chrome permite ejecutarlo, pero tiene que ser el usuario el que lo decida manualmente. Firefox, por su parte, lo deshabilitó por defecto en Firefox 69, al igual que Edge, que lo tiene desactivado de fábrica.

Actualmente, la inmensa mayoría de las webs han movido su contenido Flash a otros estándares abiertos, por lo que salvo casos puntuales la desaparición de Flash Player no debería suponer un mayor drama. Flash Player tuvo un papel muy importante en el pasado, pero ahora toca pasarle el testigo de forma indefinida a otros estándares.

