Hay a quien se le ha ocurrido fabricar teclados con las teclas puestas a lo loco. Es mala idea

Los teclados con distribución QWERTY no son ni mucho menos perfectos, pero esa distribución se ha convertido en algo tan cotidiano que tratar de trabajar con otro tipo de teclado supone un esfuerzo importante. La gente, eso sí, los personaliza al máximo.

Pero también hay experimentos de lo más peculiares con esto de los teclados, y un conocido usuario de Twitter ha probado a crear uno en el que la disposición de las teclas se había decidido básicamente con un "a ver cómo caen". El resultado es un absoluto desastre que además nos hace amar los teclados QWERTY más que nunca.

Niños, no hagáis esto en casa

Foone (@Foone) es muy conocido por sus continuos homenajes a la tecnología del pasado. Su cuenta de Twitter es estupenda sobre todo para los viejunos digitales, pero en ella a menudo narra pequeñas aventuras que no solo están relacionadas con temas retro, sino también con ideas que se le ocurren alrededor de diversas tendencias tecnológicas actuales.

Una de las últimas tenía que ver con los teclados. Foone se preguntaba qué pasaría si uno crease un teclado en el que las teclas estuvieran dispuestas al azar. Para generar esa disposición utilizó un curioso simulador de física en el que combinaba esas teclas con una serie de bolas —que representan los espacios entre las teclas— y las dejaba caer todas juntas.

this is how the professionals design new keyboard layouts, I'll have you know pic.twitter.com/XDkwS48Xlr — foone (@Foone) January 20, 2022

En ese hilo experimentaba con varios parámetros en los que ajuntaba el número de bolas y las opciones que aplicaban aleatoriedad al diseño, y una vez encontró uno "construíble" se puso manos a la obra.

El autor del experimento prometía compartir el diseño de la placa (PCB) próximamente, pero lo que realmente quería destacar con humor es el gran sinsentido que es crear un teclado como este.

No había teclas específicas para las flechas de cursor, pero sí las soporta si uno pulsa la tecla función y usa las teclas WASD que habitualmente se usan en videojuegos. Como el decía, hacer algo así tampoco tiene sentido por la propia disposición aleatoria de esas teclas.

Foone tuvo que reescribir el controlador del teclado para dar soporte a símbolos como los de interrogación y admiración o los de puntuación, pero además contaba cómo la rotación de las teclas le había jugado una mala pasada: estaba intentando pulsar continuamente "Fn+6" para obtener un símbolo, pero no le salía. ¿Por qué? Porque la tecla del "9" estaba girada y parecía un "6".

So the thing about keyboards is that they're fundamentally descended from typewriters, which had specific layout limitations, right? ones we don't have now, with digital keyboards. So I've now set us free, with a physics-designed keyboard! pic.twitter.com/BBMQsbOPOF — foone (@Foone) February 4, 2022

Para Foone esto podría convertirse incluso en un proceso automatizado que permitiera tener un botón de "descarga una disposición aleatoria" y luego encargársela a un fabricante para que produjese el PCB adecuado.

El hecho de no tener una carcasa y tener las teclas sobre la placa "en crudo" tampoco ayuda mucho, pero el solo diseño de esa carcasa añadiría obviamente más trabajo a todo el proyecto.

Había dos problemas más, como confesaba este usuario: no había teclas genéricas (quería una tecla simple con el "1", no una con el "1" y el símbolo "!"). Además en el kit con las teclas que compró no había tecla de 1x1 (no alargada) que usar como barra espaciadora.

El resultado final hacía que escribir un simple mensaje en Twitter le llevara más de dos minutos, pero claro, tenía que localizar y acertar con cada tecla. La cosa se complicaba con los símbolos, y ciertamente verle manejar ese "teclado diseñado con física" es doloroso.

¿Por qué hacer algo así? Un usuario usaba la célebre cita de 'Jurassic Park' en la que Malcom (Jeff Goldblum) decía aquello de "a sus científicos les preocupaba tanto si podrían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían". A lo que Foone contestó que siempre le preguntan lo mismo con sus experimentos "pero me paré a pensar si debía y decidí que no. Y lo hice de todos modos".