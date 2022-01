Hay alguien diseñando y automatizando cortadores de césped. Ya ha recaudado más de 21 millones de dólares

A lo largo y ancho del EE. UU. continental se reparten más de 1,62 millones de hectáreas de césped, un buen pellizco de terreno que poco tiene que envidiar al de algunos grandes cultivos agrícolas. Con esos datos sobre la mesa, a lo largo de los últimos años varias empresas tecnológicas, como Wright Manufacturing o Future Labs V Inc, se han dedicado a perfeccionar los cortacéspedes para conseguir modelos autónomos, capaces de mantener vastas superficies de forma eficiente y abaratando costes. En juego, reconoce el sector, hay un jugoso mercado, el de la automatización del mantenimiento de exteriores, de alrededor de 115 mil millones de dólares.

En el empeño por hacerse con una porción de esa tarta, una firma estadounidense, Electric Sheep Robotics, acaba de lanzar una vuelta de tuerca: el robot Dexter, un sistema que se puede acoplar a cortacéspedes comerciales para convertirlos en aparatos autónomos. Como detalla la compañía, Dexter puede conectarse a dispositivos nuevos o modelos ya en uso, con independencia de si son eléctricos o de gasolina, y requiere solo de un entrenamiento para trabajar de forma autónoma.

Para orientarse y maniobrar de forma eficaz, Dexter incluye LiDAR, cámaras, GPS, sensores ultrasónicos y actualizaciones de firmware OTA. Gracias a ese equipamiento el robot sería capaz de detectar obstáculos a aproximadamente treinta metros y medio de distancia. El dispositivo de Electric Sheep Robotics se está diseñando según el estándar R15.08 para robots autónomos. La empresa estadounidense lo ofrece siguiendo el modelo de Robots-as-a-Service (RaaS) y aplica tarifas que —asegura la empresa— varían para ajustarse a los costes salariales de cada zona.

Uno de sus propósitos, de hecho, es atajar la escasez de mano de obra que parecen los negocios dedicados al mantenimiento de jardines exteriores, un problema que estaría agravando el COVID-19. De fondo hay además un jugoso negocio. “No creo que la gente se dé cuenta de que el césped es el cultivo más grande de EE. UU. Se dedica más tierra y agua al césped que al trigo y maíz juntos y más de 50 millones de acres de tierra en los EE.UU. tienen algún tipo de césped. 20 mil millones de dólares se asignan al año solo para cortar el césped”, explica Naganand Murty, de Electri Sheep.

Prueba del atractivo del sector y el interés que suscitan entre los inversores propuestas de automatización como Dexter es que hace solo unos días Electric Sheep anunció una considerable inyección de fondos: un financiamiento Serie A por un monto de 21,5 millones de dólares liderado por Tiger Global, lo que eleva su recaudación total hasta la fecha —precisa Business Wire— a 25,7 millones. Con esa suma Electric Sheep se presenta como una de las firmas emergentes dedicadas a la siega autónoma mejor capitalizadas. Fundada en 2019 por los directivos Nag Murty, Jarret Herold y Gunjit Singh, la sartu up lanzó su primer piloto de pago poco después, en marzo de 2020.

We were definitely catching people’s attention last year in Pennsylvania… expect more of this excitement around the country in 2022! #AutonomousVehicles #autonomousmowers #landscaping #Robotics pic.twitter.com/MqPkE4R6dp

— Electric Sheep Robotics (@sheeprobotics) January 21, 2022