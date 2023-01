Hay detectores de ChatGPT para saber si un texto lo ha escrito una IA o un humano. Los he probado

La llegada de ChatGPT ha supuesto todo un revuelo en el mundo educativo. Ahora, conseguir una redacción de X palabras sobre un tema, un resumen de un texto o una explicación sencilla de un asunto complejo es tan simple como pedírselo a una IA de acceso gratuito, y claro, eso puede ser un problema a la hora de determinar si algo ha sido creado por una máquina o por una persona.

Sin embargo, de la misma forma que surgieron herramientas para ver si un clip era real o un deepfake, ya hay herramientas que afirman ser capaces de detectar si un texto ha sido escrito por ChatGPT o por un humano real. Procede, por lo tanto, ponerlas a prueba.

Actualmente hay tres herramientas especializadas en la detección de textos escritos por IA: Writer, ChatGPT Detector y GPTZero. Las tres son gratuitas y las tres las hemos probado. Para ello, hemos usado dos fragmentos de texto generados por ChatGPT y uno escrito por un servidor. El primero es el siguiente y ha sido extraído del experimento que hicimos jugando al rol con ChatGPT hace algunos días. Lo hemos elegido por lo natural que resulta al estar escrito en primera persona.

Texto 1: «Siento un fuerte dolor en la pierna y caigo al suelo con un grito. La trampa ha cortado profundamente mi piel y siento que mi pantalón está empapado de sangre. Maldigo mi mala suerte y trato de calmar el dolor mientras saco mi kit de médico y comienzo a atender la herida. Me lleva unos minutos y un punto de espíritu, pero finalmente logro detener la sangre y vendo la herida lo mejor que puedo. Aunque me duele mucho, sé que no puedo permitirme detenerme ahora. Tengo que seguir adelante y descubrir qué es lo que ha estado perturbando tanto a Lord Cunningham. Me levanto con dificultad y continuo mi camino, apoyándome en un bastón».