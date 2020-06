Hay gente que está realizando modificaciones no oficiales de Whatsapp para intentar llegar a todo lo que no ofrece ahora mismo

Hay gente que está realizando modificaciones no oficiales de Whatsapp para intentar...

A pesar de todas las alternativas que hay presentes en el mercado, en mercados como en España WhatsApp es el rey absoluto de los servicios de mensajería. Si no usas WhatsApp, eres esa persona rara por mucho que defiendas otras plataformas como Telegram o Facebook Messenger por tener más funciones y ser más cómodas.

Sin embargo, y a pesar de esa gran cuota de uso, existen clientes no oficiales de WhatsApp que amplían sus capacidades y que son usados en Android. En algunos países estos mods de WhatsApp han llegado a acaparar hasta la mitad de todo el tráfico de la red de mensajería. Para algunos, sus ventajas son clave para seguir usando el servicio. Veamos cuáles son.

ADVERTENCIA: usar clientes no oficiales de WhatsApp como los que vamos a mencionar, tal y como comentaremos, implica riesgos de seguridad y la posibilidad de que WhatsApp suspenda tu cuenta. No recomendamos en absoluto su uso, y toda la responsabilidad de su uso es enteramente del usuario.

Los añadidos más comunes: seguridad y privacidad adicionales

Estos mods de WhatsApp están desarrollados por terceras personas, completamente ajenas a Facebook, y se distribuyen fuera de los catálogos de aplicaciones oficiales de cada plataforma móvil. Normalmente se encuentran en repositorios externos, aunque también se comparten de persona a persona.

Las características adicionales varían dependiendo del cliente no oficial que se use, pero muchos de ellos las comparten entre sí de un modo u otro. Suelen centrarse en soporte para más idiomas, modificaciones de la interfaz, aumento del tamaño máximo de ficheros o mejoras de privacidad.

Los añadidos de seguridad y privacidad son las modificaciones más frecuentes que nos encontramos. KRWhatsApp, WhatsApp Pro, FMWhatsApp, WhatsApp Plus o GBWhatsApp pueden bloquearse con un código propio; para que nadie a quien le dejemos nuestro móvil pueda entrar a leer nuestras conversaciones. WhatsApp Prime también permite leer los mensajes sin tener que entrar en las conversaciones, para así no reflejar esa lectura para el resto de miembros de la conversación.

Los añadidos de seguridad y privacidad son las modificaciones más frecuentes que nos encontramos

Otras opciones de privacidad incluyen poder ocultar el «doble tick» de envío y lectura de los mensajes o nuestro propio estado, de modo que sepa si estamos disponibles o a qué hora nos conectamos por última vez. Algunas funciones más concretas son la lectura de mensajes eliminados por sus remitentes disponible en GBWhatsApp Mini, o la copia de seguridad adicional a la estándar de OGWhatsApp. Me ha gustado particularmente la función para eliminar automáticamente la fecha y hora de los mensajes cuando se copian y pegan de un chat a otro, presente en ZE WhatsApp.

Temas, emojis y rendimiento como más opciones de algunos clientes

La personalización de la interfaz también suele estar presente en casi todos los mods. Lo más usual es ofrecer catálogos de temas, o como mínimo poder cambiar los colores como hace WhatsApp Indigo o el tamaño y fuente del texto como YCWhatsApp. Clientes como WhatsApp MA son más limitados en ese aspecto y ofrecen sólo un modo oscuro, algo recientemente cubierto ya en el cliente oficial de WhatsApp.

[embedded content]

Los emojis también cobran protagonismo en algunos clientes no oficiales, con algunos de ellos añadiendo los emojis y stickers de Facebook Messenger (como hace WhatsApp Prime) o de otras colecciones de terceros. Respecto a los idiomas, GBWhatsApp soporta varios y KRWhatsApp es capaz de traducir los mensajes en las misma ventana de la conversación.

El envío de ficheros de mayor tamaño también es una de las bazas de estos clientes alternativos de WhatsApp. La mayoría de los clientes ofrecen ventajas como el envío de imágenes de alta definición y compatibilidad con más formatos, con GBWhatsApp Mini llegando a admitir envíos de ficheros de hasta 1 GB. Y para los que necesiten enviar grandes álbumes de fotos, Soula WhatsApp puede enviar hasta 100 imágenes de una sola tacada.

Hay ‘mods’ que buscan ser lo más pequeños y ligeros posible para funcionar en terminales antiguos y de bajo rendimiento

Hay otra ventaja que tampoco debe ser ignorada para ciertos mercados: mods cuyo objetivo es ser lo más ligeros y simples posible para que se puedan ejecutar en smartphones antiguos y de rendimiento muy bajo. Ejemplos son WhatsApp Prime, GBWhatsApp Mini o Soula WhatsApp Lite. Puede que la idea te suene: Facebook tiene una versión ‘lite’ de su Messenger.

Finalmente tenemos mejoras relacionadas con los estados, ya más específicas de determinados clientes. Soula WhatsApp Lite permite compartir estados con otros contactos, WhatsApp Indigo mantiene nuestro estado como online las 24 horas si así lo queremos, WhatsApp Pro nos permite ver los estados eliminados. KR WhatsApp admite estados más largos de hasta 250 caracteres, y hasta copia los de nuestros contactos para usarlos en nuestro perfil.

El inconveniente: adiós a la seguridad y al cifrado de los mensajes

El inconveniente de utilizar estas modificaciones extraoficiales es el de siempre: implica riesgos de seguridad y privacidad. Los mods se integran con la plataforma oficial de WhatsApp, pero como hemos dicho antes están desarrollados y mantenidos por desarrolladores que no garantizan que estés protegido de amenazas.

Utilizando el cliente oficial de WhatsApp tienes a mano varias medidas de seguridad, mientras que con las modificaciones no se utiliza el cifrado de extremo a extremo que validan los servidores de Facebook. Implica perder la privacidad, y hay que tener en cuenta que nadie puede impedir que o bien desarrolladores externos o bien los propios desarrolladores externos introduzcan código malicioso en esos clientes. Fías tus mensajes a aplicaciones y servidores que no tienen ninguna garantía de ser fiables, con todo lo que eso conlleva.

Facebook también ha comentado al respecto de estas aplicaciones, por supuesto: afirma que no son seguras y se reserva el derecho de bloquearlas en cualquier momento. Precisamente ese aviso es el que lleva a los propios responsables de los mods a recomendar que no utilicen sus números de teléfono principales en ellos, ya que un bloqueo implicaría que ese número no se podría utilizar ni siquiera en el cliente oficial de WhatsApp.

Vale la pena comentar que algo así ocurre también en otros clientes de mensajería, aunque quizás no a una escala tan grande. Existen modificaciones del cliente oficial de Telegram como Plus Messenger o Supergram, con las mismas implicaciones positivas y negativas que GBWhatsApp o YoWhatsApp. No fue el caso del ya absorbido Telegram X, que era una versión alternativa pero oficial en la que los desarrolladores hacían experimentos para mejorar la eficiencia del cliente en iOS y Android.

Con todo, estas modificaciones no oficiales de WhatsApp pueden servir como banco de pruebas para que Facebook vea qué funciones son las que más piden los usuarios y lo que les lleva a usar esos clientes alternativos para conseguirlas. Pero aún así, y aunque el mercado africano de esas versiones alternativas, los riesgos de privacidad y seguridad son los que son. Si mediante el cliente oficial de WhatsApp ya han hackeado el teléfono del mismísimo Jeff Bezos, no quiero ni pensar en lo que se podría hacer desde estas modificaciones sin cifrado.