Hay quien está combinando la IA StableDiffusion con Photoshop. El resultado es estupendo

Los programas de inteligencia artificial (IA) que nos permiten generar imágenes a partir de descripciones textuales se están convirtiendo en una herramientas creativa de gran valor. Durante los últimos meses nos hemos maravillado (y divertido) con las creaciones de Craiyon, DALL-E 2, Midjourney y StableDiffusion, por mencionar algunos ejemplos, pero es ahora cuando empezamos a ver un uso más complejo.

Hay quien está combinando el potencial de estos programas de generación de imágenes de IA con otras herramientas para hacer un trabajo estupendo. William Buchwalter, un exingeniero de Machine Learning de Microsoft Research ha utilizado las capacidades generativas de StableDiffusion con un complemento de Photoshop llamado Alpaca para crear una sorprendente «pintura digital» con su ordenador.

Buchwalter no es dibujante ni ilustrador digital. De hecho, confiesa que no sabe utilizar una tableta de dibujo. Sin embargo, sí parece tener la habilidad para que el generador de imágenes elegido sea capaz de producir exactamente lo que él quiere. En lugar de dibujar «una casa sobre una colina», este joven se lo pide a StableDiffusion. Lo mismo hace con, por ejemplo, «una pequeña granja» y otras cosas que imagina.

* Of which I’ve got about 0 as can be seen below. pic.twitter.com/3L1vteAEKA

Combining @StabilityAI #StableDiffusion generative powers + Human guidance and graphic skills* with tools like @Photoshop in a coherent workflow.

A medida que en generador de imágenes va haciendo su trabajo, Buchwalter se encargada de ir ubicando las imágenes en diferentes partes de un lienzo de Photoshop y, utilizando sus habilidades de edición, se encarga de combinarlas. ¿El resultado? Una creación completamente nueva que las habilidades humanas o StableDiffusion independientemente no habrían sido capaces de generar.

El artista Martin Nebelong es otro de los interesados en explorar y explotar las capacidades de las nuevas herramientas de generación impulsadas por IA. En su caso, sí aplica técnicas de dibujo, pero también utiliza StableDiffusion, pero con una plataforma de arte colaborativo llamada Artbreeder. Algunos de sus trabajos más recientes se pueden ver en su perfil de Twitter, como el que incluimos a continuación.

How to generate an owl?

Ai image generation tools are evolving fast these days, and here’s one of the latest ones. The new Artbreeder beta is powered by Stable Diffusion, and it’s a different take on what tools like this could become.#stablediffusion #artbreeder pic.twitter.com/iH4mQkYqiC

— Martin Nebelong (@MartinNebelong) August 25, 2022