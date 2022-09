Hay un ‘Age of Empires’ de código abierto. Contra todo pronóstico, lleva más de veinte años en versión «alpha»

Hay un ‘Age of Empires’ de código abierto. Contra todo pronóstico, lleva...

Los amantes de los juegos de estrategia tienen un amplio catálogo de títulos a su disposición, pero junto a los ‘Civilization’, ‘StarCraft’ o el mítico ‘Age of Empires’ hay una alternativa algo desconocida pero muy especial. Se trata de ‘0 A.D.‘, un videojuego muy especial que ahora acaba de renovarse.

Qué es ‘0 A.D.’. Es un juego de estrategia que inició su andadura en 2001 de una forma curiosa: lo que querían hacer los desarrolladores originales era un mod de ‘Age of Empires II: The Age of Kings‘. Finalmente los desarrolladores decidieron que el mod limitaba su capacidad creativa, así que se lanzaron a la aventura de crear un juego independiente. Así nació Wilfire Games, la empresa que se encarga de su desarrollo.

Corazón Open Source. Aunque durante algunos años el desarrollo tenía una filosofía más cerrada, en julio de 2009 Wildfire Games publicó el código de ‘0 A.D.’ como Open Source bajo licencia GPLv2. No solo eso: todos los recursos gráficos se liberaron también con licencia Creative Commons CC BY-SA (compartir y adaptar con atribución y conservando esta licencia). Hasta la banda sonora es gratuita bajo esa licencia, y se puede descargar entera en formato MP3.

Viva la colaboración. A lo largo de la historia del proyecto la colaboración de programadores profesionales y voluntarios ha sido notable, y más de 100 personas han contribuido a las distintas versiones de un videojuego que no ha parado de mejorar y de ganar más y más características.

Un juego con solera. Los responsables de Wildfire Games anunciaban estos días la disponibilidad de ‘0 A.D. Alpha 26: Zhuangzi’. La anterior versión fue la ‘Alpha 25: Yauna‘, y se publicó en agosto de 2021. Este proyecto Open Source es uno de los más longevos —más de 20 años en el candelero—, pero es además singular por otro apartado.

Una versión ‘Alpha’ eterna. Parece sorprendente, pero los desarrolladores no parecen considerar que el juego merezca salir de la versión Alpha en la que lleva desde que se creó. A estas alturas el juego está realmente muy pulido y es comparable a cualquier producto final que simplemente se va actualizando. Esa calificación parece casi anecdótica, pero no parecen tener prisa en abandonar ese apelativo.

Llega la dinastía Han. La gran novedad de esta última versión es la inclusión de una nueva civilización, la Han, que lleva tiempo en desarrollo y que cuentan con sus propias tecnologías, arte, edificios y estrategias. Hay además dos nuevos mapas y mejoras en la interfaz, la IA, la interfaz gráfica o los recursos gráficos.

Vuelta a la ‘A’. Cada una de las 26 versiones de este juego ha llevado un apelativo relacionado con algún nombre histórico, y siempre siguiendo la secuencia del alfabeto inglés, de ahí que esta última versión corresponda a una palabra con la letra Z.

En este caso han hecho un homenaje al filósofo chino Zhuang Zhou, más conocido como Zhuangzi, que escribió uno de los textos más importantes del taoísmo. Las 26 letras del alfabeto inglés se han acabado, así que la próxima versión volverá a la ‘A’, y los desarrolladores ya piden sugerencias que, eso sí, «deben ser originales y relacionadas con el rango de fechas contemplado en 0 A.D. (del 500 a.C. al 1 a.C.)». Si el esfuerzo os gusta, podéis hacer una donación o incluso contribuir con vuestras ideas y trabajo.