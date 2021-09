Hay un nuevo ‘Brothers in Arms’ en desarrollo: Gearbox quiere resucitar la saga, aunque tardará en enseñar el juego

Hay un nuevo ‘Brothers in Arms’ en desarrollo: Gearbox quiere resucitar la...

Si pensamos en las franquicias de shooters actuales, lo más probable es que los dos nombres que se nos vengan a la cabeza sean ‘Call of Duty‘ y ‘Battlefield‘. Antaño, sin embargo, había más opciones, como ‘Medal of Honor’ (que volvió en una entrega de realidad virtual) y ‘Brothers in Arms‘, que lleva desaparecida desde 2008.

Ha pasado mucho tiempo desde que los chicos de Gearbox lanzaron ‘Brothers in Arms: Hell’s Highway‘ y desde la compañía han dicho en alguna que otra ocasión que les gustaría retomar la franquicia. Ahora sabemos que hay una nueva entrega en desarrollo, aunque desgraciadamente tocará esperar para verla.

«No voy a decir una m**** hasta que lo tengamos»

Brothers in Arms: Hell’s Highway.

La noticia la ha dado Randy Pitchford, CEO de Gearbox, en una entrevista en el podcast Game Maker’s Notebook. Durante la entrevista, el CEO ha recordado el desastroso lanzamiento de ‘Aliens: Colonial Marines‘, que fue anunciado demasiado pronto. El juego llegó con un apartado gráfico mucho peor de lo mostrado, con mecánicas demasiado sencillas, un guion más bien soso y una inteligencia artificial con fallos puntuales.

No hicieron lo mismo con ‘Borderlands 3‘, uno de sus últimos grandes juegos, que no fue anunciado «hasta que estuvo en beta». Por un lado, es una estrategia interesante porque permite mostrar el juego en un estado más pulido. Por otro lado, provoca que los fans tengan que esperar más de la cuenta.

Sin embargo, las prisas no son buenas y Pichford prefiere esperar a tener algo más sólido antes de mostrar / anunciar el nuevo título de la saga. En sus propias palabras:

«[…] Estamos trabajando en otro juego de ‘Brothers in Arms’, pero no voy a decir una m**** hasta que lo tengamos, ya sabes […] Y tenemos fans que realmente aman esa [serie] y van a tener que sufrir».

Así pues, queda confirmado que en algún momento del futuro tendremos una nueva entrega de ‘Brothers in Arms’. ¿Cuándo? No se sabe. El último título de la franquicia data de 2008, si bien es cierto que luego hubo alguna que otra entrega para móviles.

Cabe recordar que en 2012 se esperaba un nuevo juego, ‘Brother in Arms: Furious 4’, que acabó retrasándose, luego convirtiéndose en una nueva IP y, finalmente, cancelado en 2015. Parte de su contenido se vio reflejado después en ‘Battleborn‘, un competidor de ‘Overwatch’ cuyos servidores cerraron a finales de enero.

Vía | VGC