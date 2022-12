Hay una razón por la que las agujas del reloj giran como lo hacen. Podrían hacerlo perfectamente al revés

¿Por qué los relojes son así? ¿Por qué tienen el «12» arriba y luego los números van en esas posiciones? Y sobre todo: ¿por qué las agujas del reloj giran en el sentido de las agujas del reloj —valga la redundancia— y no en el contrario? Lo cierto es que hay una razón para que el diseño de nuestros relojes siga esos patrones. Uno que tiene mucho que ver con nuestra historia, con las luces, las sombras y, sobre todo, con la geografía.

Midamos el tiempo como sea. Hablaba de ello recientemente The Cultural Tutor, que en un hilo de Twitter repasaba nuestra historia a la hora de medir el tiempo. A lo largo de los siglos hemos visto cómo los relojes de agua, de arena e incluso de vela han servido para tratar de medir el tiempo con cierta precisión.

Hola Sol, qué bien me vienes. Sin embargo el método más antiguo para medir el tiempo es el reloj de sol. «Bastaba» con situar un objeto alargado perpendicular al suelo para luego comprobar cómo gracias a la sombra que proyectaba se podía ver cómo pasaba el tiempo.

Gnomon. La realidad era un poco más complicada, claro. El objeto alargado cobró forma y nombre propio («gnomon», del griego γνώμων: ‘guía’ o ‘maestro’) y que tenía la particularidad de estar inclinado respecto al plano horizontal con un ángulo igual a la latitud del lugar donde se sitúe el reloj de sol. Precisamente por eso cada gnomon es distinto.

But if your perspective is the Northern Hemisphere, then the earth seems to be rotating anticlockwise. pic.twitter.com/8EAyEYXtta

Perspectivas. Lo cierto es que que digamos que las agujas del reloj giran en ese sentido o en sentido contrario es cuestión de perspectiva. La rotación de la tierra es siempre de oeste a este. Sin embargo, si nuestra perspectiva es del hemisferio norte, la Tierra parece rotar en sentido antihorario, mientras que desde el hemisferio sur parecería que rota en sentido horario.

Sombras. Esa es la clave: cuando estamos en el hemisferio norte, el sol parece moverse en el cielo en la dirección contraria, es decir, en sentido «horario». Y lo mismo hacen las sombras que proyecta, incluidas las de los relojes horarios, que «giran» en ese sentido tan familiar de los relojes.

And so, given that the Northern Hemisphere rotates anticlockwise, the sun appears to move across the sky in the opposite direction, which is clockwise…

…along with its shadows.

Hence sundials in the Northern Hemisphere rotate, by nature, in a clockwise direction. pic.twitter.com/7xW1CznxZa

