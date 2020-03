HBO adaptará ‘The Last of Us’ en una serie a manos del creador de ‘Chernobyl’ y el propio guionista del juego

Es uno de los juegos emblemáticos de la actual generación de consolas (y la anterior: el juego salió originariamente en PS3), y su secuela, prevista para mayo de 2020, uno de los últimos campanazos comerciales de Playstation 4 antes del salto a la próxima generación a finales de año. Ahora será, también, una serie para HBO con equipo creativo encabezado por Craig Mazin, creador de ‘Chernobyl’, y Neil Druckmann, el propio guionista y director creativo del juego.

Según informa The Hollywood Reporter, HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del juego. Evan Wells, presidente del mismo, será productor ejecutivo junto a Carolyn Strauss, y supervisando la adaptación estará Sony Pictures Television, dando el pistoletazo de salida a PlayStation Productions, que pone en pie así su primera serie de televisión.

Look for the light. @clmazin and @Neil_Druckmann to develop the series adaptation of #TheLastOfUs, coming soon to HBO: https://t.co/z9c2h86EYw pic.twitter.com/AkT6fET4Im

