HBO lanza el tráiler final de la serie ‘The Last of Us’: qué promete y cuándo podremos ver la adaptación del popular videojuego

Adelanto de HBO para ir abriendo apetito. Coincidiendo con la CCXP 2022 la plataforma ha lanzado el tráiler final de la adaptación de ‘The Last o Us’, el aclamado videojuego de Sony PlayStation que gira en torno a las aventuras y desventuras de Joel y Ellie en un EEUU postapocalíptico.

El vídeo, de poco más de dos minutos, presenta a los personajes principales, un universo postapocalíptico y parte de la trama, que deja entrever en parte la relación entre los dos personajes principales del videojuego. El avance promete otra joya de Craig Mazin, uno de los creadores de la serie junto a Neil Druckmann y detrás también del celebrado drama histórico ‘Chernobyl’.

Los dos personajes principales están encarnados por Pedro Pascal, quien da vida al contrabandista Joel y Bella Ramsey, que interpreta a Ellie, la última esperanza de la humanidad.

A Pascal lo veremos en breve también en la tercera temporada de la serie ‘The Mandalorian’ y a Ramsey la hemos visto en ‘Juego de Tronos’, donde daba vida a la joven noble Lyanna Mormont.

Aquí encarnará a una joven que podría ser la clave de la cura para frenar un virus que amenaza con acabar con el mundo. El reparto lo completan, entre otros, Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard o Elaine Miles.

The official #TheLastOfUs trailer is here.

From the Emmy award-winning creator of Chernobyl and the creator of the acclaimed video game, The Last of Us premieres January 15 on @hbomax. pic.twitter.com/os9eoannJz

— HBO (@HBO) December 3, 2022