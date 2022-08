HBO Max desvela al fin un teaser de la serie de ‘The Last of Us’ y es tan intenso como impactante

El estreno de ‘Juego de Tronos: La Casa del Dragón’ no solo ha sido un golpe en la mesa por parte de HBO Max, adelantándose al estreno de ‘El Señor de los Anillos’ de Prime Video y reclamando el reinado de las series de fantasía más épicas. También ha sido la ocasión perfecta para presentar un primerísimo avance de la esperada adaptación de ‘The Last of Us’, tan breve como arrollador.

Pedro Pascal y Bella Ramsey -a quien recordamos como Lyanna Mormont en ‘Juego de Tronos’- afrontan los papeles de Joel y Ellie en una serie cuyo teaser coincide en el tiempo con la llegada del remake para PS5 y PC del primer juego de la franquicia. Un timing muy apropiado para volver a refrescar en nuestra memoria esta estupenda historia de supervivencia y confianza en tiempos revueltos.

Lo cierto es que este primer teaser ya refleja muchos de los elementos que esperamos encontrar en una adaptación fiel al videojuego. Esto es, exploración de la relación de Joel y Ellie, acción incesante, parajes descorazonadoramente aislados, reflejo de una sociedad en descomposición y monstruos repulsivos, que en este teaser solo asoman la patita pero ya recuerdan claramente a aquella especie de mutaciones vegetaloides que nos hicieron temblar en ‘The ‘Last of Us’

El reparto de la serie se completa con Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank) y Storm Reid (Riley Abel). La serie llegará en algún momento de 2025, pero aún no hay fecha concreta para esta producción firmada por Craig Mazin, creador de la memorable ‘Chernobyl’ y Neil Druckmann, guionista y director del videojuego que inspira la serie.

