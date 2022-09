He comprado una mesa elevable para teletrabajar de pie y hacer ejercicio mientras: estos son mis consejos y recomendaciones

La pandemia nos dejó a (casi) todos en casa y dio el espaldarazo definitivo a la implantación del teletrabajo. Como consecuencia, hay empresas y trabajadores que han descubierto sus ventajas, dejando esta modalidad o combinándola con la presencialidad de forma definitiva. En Xataka lo del teletrabajo no nos pilló de nuevas, pero sí que nos hizo plantearnos más que nunca algo: la necesidad de desconectar y la de hacer más ejercicio.

Es el caso de Amparo Babiloni, editora de Xataka y directora de Xataka Android y Xataka Movil, que lleva meses elaborando un estudio de mercado hasta dar con su mesa elevable para teletrabajar perfecta: esta ha sido su experiencia.

Razones para comprar una mesa elevable

Si tienes un trabajo sedentario, puedes acabar el día con un nivel de agotamiento elevado y con la sensación de que no te has movido más que lo imprescindible. Pero es que si además teletrabajas desde casa, esta sensación se dispara: hay motivos para ello. Añade al cocktail que quizás no tengas tiempo, ganas o motivación por alguna «extraescolar» deportiva, no tener una mascota que puedas pasear o un retoño al que llevar a sus quéhaceres.

Algo así le sucedió a Amparo que reconoce qué «Pasaba la jornada laboral sentada y es algo que en ciertos momentos me agobiaba bastante. Conocía las mesas elevables me animé ya que podía tanto trabajar de pie como combinarlo con una cinta de caminar.»

Cómo elegir una buena mesa elevable

Una vez Amparo tomó la decisión, tocó estudiarse el mercado: tenía que elegir una mesa elevable que se ajustara a sus necesidades, presupuesto y a su lugar de trabajo. Aunque tiene puntos en común con la elección de una mesa para trabajar, hay otras características específicas:

Lo primero que señala Amparo es la estabilidad: «Hay muchas mesas elevables «baratas», pero si no son estables al final sale caro. Imagina estar trabajando y con la pantalla tambaleándose constantemente. Además de que puede acabar dándonos un susto, debe ser incomodísimo.» Este punto es especialmente importante si planeas caminar en cinta al mismo tiempo.

Otro aspecto de diseño importante es la altura máxima que alcanza, un punto que explica Amparo es especialmente importante para personas altas.

«Yo no debería tener problema con esto porque soy de estatura normal (168cm), pero tenía que añadirle unos cuantos centímetros porque iba a usar la cinta también. Para que os hagáis una idea, subida en la cinta me suelo colocar la mesa a 112cm. Hay un modelo de estructura de Jarvis (el 3-stagelow frame) que sólo llega a 107,2cm, por lo que tuve que hacerme con uno que llegaba más alto, concretamente hasta 127cm: el Flexispot E5 (339 euros con cupón)»

Finalmente hay que mirar cuánto es el peso máximo que soportan: «sobre todo si pensáis poner varias pantallas y más aparatos pesados en la mesa. Mi mesa soporta hasta 158 kg, pero una más barata como la RODULF de Ikea (279 euros) se queda en 80kg.»

Con todo esto claro, toca plantearse qué mecanismo empleará la mesa para elevarse, lo que se resume esencialmente a si llevan un motor integrado o se hace de forma manual. Amparo explica que este sistema guarda cierta relación con la gama de la mesa: «Yo me planteé comprar una con manivela porque salía más barata, pero normalmente las mesas que tienen manivela suelen ser más baratas en todo y me daba miedo sacrificar la estabilidad.»

Lo que más y menos me gusta de mi mesa elevable

Después de aclarar los puntos fundamentales para acertar comprando una mesa para trabajar de pie, toca ajustarlo a nuestra experiencia personal y dar una vuelta de tuerca más, como por ejemplo el precio o el servicio postventa.

Amparo cuenta que, «cuando empecé a investigar sobre mesas elevables siempre miraba los modelos más baratos, pero tras un tiempo me di cuenta de que, si quería una duradera y que me diera una buena experiencia, la inversión tenía que ser un poco más alta.»

La elección se redujo a dos: Flexispot y Fully. «Ambas marcas tenían todo lo que buscaba: estructura estable, tablero de bambú (es el acabado que más me gustaba) y motor con varios presets. Finalmente me decanté por la Jarvis de Fully. Era un poco más cara, pero no había demasiada diferencia y además ofrecen 10 años de garantía. Las buenas opiniones de la empresa terminaron de convencerme.»

Compró la mesa en enero de este año, así que ya tiene experiencia con ella, constantando que una cosa es la ficha técnica y otra la realidad del día a día. ¿acertó Amparo con su compra? Explica que de momento está contentísima con su compra, pero siempre hay un «pero»:

«por ponerle una pega, elegí el tablero de bambú, además de porque me encanta, por su resistencia. La mesa está perfecta a nivel estructural, pero el tablero tiene alguna marca (cortesía de mis gatos) que no esperaba que aparecieran tan pronto ni con tanta facilidad.»

Accesorios para trabajar con una mesa elevable

Mesa comprada, recibida y montada en su lugar de trabajo, toca colocar el resto del setup para descubrir que faltan dispositivos y accesorios o que los que hay, no se ajustan a este nuevo escenario. En el caso de Amparo, cuando compró la mesa, «compré también la cinta de caminar, un soporte para el monitor y una alfombrilla XXL.»

La cinta es una Citysports (299 euros) «La elegí por precio y, sobre todo, porque era vendida por Amazon. No quería sustos si tenía cualquier problema y, de hecho, así fue.»

«Al par de meses de tenerla, me dio un error con el piloto que avisa que hay que lubricar la cinta (iba perfectamente, sólo que no se apagaba el piloto) y me la cambiaron por una totalmente nueva sin poner ninguna pega. También me planteé comprar la plegable de Xiaomi (443 euros), pero era bastante más cara y no me convencían las valoraciones.»

Respecto al soporte para su monitor, en este tiempo trabajando con su mesa elevable ha habido cambios: «inicialmente compré el soporte del monitor este ELLOVEN de Ikea (29 euros) que pinté de negro yo misma con spray, pero hace poco la sustituí por este brazo (113 euros) porque así tengo la mesa más despejada y me permite ajustar el ángulo de la pantalla.

«Sobre la alfombrilla, miré alfombrillas XXL de fieltro y eran carísimas, así que al final compré un felpudo para el suelo que encontré en un bazar chino cerca de mi casa.»

Con este montaje, Amparo nos detalla a qué velocidad camina mientras teletrabaja: «suelo caminar a 3,5km/h y suelo hacer al menos 1h al día, a veces más.»

Modelos recomendados

El proceso precompra de Amparo fue largo, «leí opiniones, vi vídeos en YouTube y navegué varias tiendas bien a fondo», estos son los modelos que consideró:

La RODULF de IKEA (379 euros) «la opción más barata y con motor eléctrico. La descarté porque sólo está en gris y por el tema de la estabilidad. No es superinestable, pero para caminar en cinta no lo veía claro. Si sólo vas a trabajar de pie, es la mejor opción en calidad-precio.»







RODULF

Escritorio sentado/de pie,

La UPPSPEL de Ikea (539 euros): «la gama gamer de Ikea tiene escritorios elevables y diría que, junto a los IDASEN (609 euros), son los de mayor calidad en lo que a estructura se refiere. Las patas son muy robustas y tiene la opción de guardar en la memoria varias alturas para ajustarla más rápido. El problema es que no me gustaba el diseño y aquí no hay más opciones.»







UPPSPEL

Escritorio gaming, negro

Flexispot E5 (desde 339,99 euros marcando cupón, sólo la estructura): «una de las cosas que tiene Flexispot es que, como su propio nombre indica, permite mucha flexibilidad a la hora de configurar tu mesa. Puedes elegir el color de la estructura, el tamaño del tablero y el material. Incluso puedes ponerle tu propio tablero y ahorrar bastante (salvo si lo quieres de madera maciza, claro).»







FLEXISPOT E5 Escritorio Eléctrico de Pie con Altura Ajustable Eléctrico, Standing Desk, Escritorio de Acero Sólido con 4 Botones de Memoria, 2 Motores, 3 Etapas, Capacidad de Peso 100 KG

Ergonofis, The alive standing desk (2.895 dólares canadienses): «descubrí esta marca viendo un vídeo del youtuber Edward Lee y me enamoré del diseño de sus productos, especialmente el Alive Standing Desk con ese tablero de acabado natural. Cuando vi los precios la descarté inmediatamente, como supongo que haréis la mayoría, pero quería incluirla para que veáis que en esto de las mesas elevables, el cielo es el límite.»

