He estado en la tienda que Orange ha abierto en el metaverso y esto es lo que me he encontrado

He estado en la tienda que Orange ha abierto en el metaverso...

Cada vez hay más compañías que se están interesando por el metaverso, y el sector de las telecomunicaciones no es ajeno a ello. Poco a poco, los operadores han comenzado a apostar por este concepto de mundo virtual que tiene como principal abanderado a Facebook (ahora, Meta) y algunos ejemplos de ello son la aplicación Vodafone 5G Reality o el stand de Telefónica en el MWC.

La última en «subirse al carro» ha sido Orange, que acaba de estrenar una tienda en el metaverso al tiempo que ha comenzado a comercializar las gafas Meta Quest 2 y ha lanzado la plataforma Immersive Now. En Xataka Móvil, ya hemos podido visitar esa tienda virtual usando para ello, precisamente, esas gafas de Meta. Aquí os contamos qué nos hemos encontrado en ella.

Desde un ordenador o con las gafas

Dentro de las iniciativas que el Grupo Orange está llevando a cabo para probar las posibilidades de este nuevo mundo virtual, una de las más importantes es la tienda en el metaverso que acaba de estrenar Orange España. El acceso a ella es gratuito y puede hacerse a través del ordenador (con visión en 2D) o con unas gafas VR (en tu casa o en una tienda física de Orange).

No hace falta que seas cliente Orange, pero sí necesitas una cuenta personal de Microsoft (si no la tienes, puedes crearla gratis desde aquí) y la aplicación AltspaceVR (también de Microsoft y también gratuito), que puedes descargar en el ordenador o en unas gafas VR.

Es recomendable también disponer de una conexión a Internet de alta velocidad y dispositivos con capacidad para soportar la realidad virtual, ya sea un ordenador o un móvil y unas gafas VR.

En nuestra prueba, hemos usado las Meta Quest 2

Una vez dentro del metaverso AltSpace, debes crearte un avatar (la imagen que los demás van a ver de ti) y personalizarlo a tu gusto (color de ojos, pelo, ropa…). Y no, no tienen piernas ni brazos. A partir de ahí, sólo tienes que entrar en el ‘mundo Orange’ introduciendo el código NZS470 y aparecerás en una plaza donde encontrarás los distintos espacios.

Un selfie de nuestro avatar en el metaverso

Además de divertirnos en la zona de ocio jugando al baloncesto o tomando algo en el Foodtruck, podemos ver un panel interactivo y una demo de contenidos de realidad virtual de Immersive Now, la nueva plataforma de entretenimiento desarrollada por Orange y ya disponible para iOS, Android y Meta Quest.

En todo momento, puedes interactuar con los avatares de otras personas a través de las manos y de los emojis. Y puedes hacerte un selfie. Para desplazarte de una zona a otra, puedes hacerlo lentamente o dando saltos (parece que te teletransportas).

Interior del auditorio

También podemos acceder al auditorio, donde Orange tiene previsto celebrar eventos en vivo, como talleres, Live Shopping, firma de jugadores, proyecciones, charlas, ponencias, presentaciones de productos, etc.

Hoy estaba vacío, aunque en su gran pantalla sí hemos podido ver el anuncio televisivo de Orange para la campaña del fútbol (algo pixelado). ¿Lo bueno? Que ese auditorio no tiene límite de aforo.

Nuestra experiencia en la tienda

Atravesando toda la plaza desde el auditorio y sorteando una gran fuente, encontramos la entrada a la tienda, donde además de los diferentes productos y servicios de Orange, podemos encontrar dispositivos de varias marcas. De momento, las que ya están presentes en la tienda Orange del metaverso son OPPO, Honor, Huawei, Samsung, Xiaomi, Google y Meta.

Cada marca tiene un expositor con algunos productos que puedes coger virtualmente para explorarlos en 3D. En nuestro caso, hemos cogido un portátil de Huawei, un móvil de OPPO y unos auriculares de Xiaomi, pero nuestra falta de destreza ha hecho que muchas veces acabaran en el suelo.

En esos expositores, también encontrarás las fichas técnicas e incluso carteles con alguna que otra promoción (hemos visto 100 euros de descuento en móviles Samsung, por ejemplo).

Panel interactivo para pedir cita con un comercial

También hay una zona reservada al gaming y a Orange TV. Un punto positivo de esta tienda es que puedes solicitar el asesoramiento de un comercial para que responda tus dudas de manera interactiva. Ese comercial es un empleado real con su correspondiente avatar (hoy había tres personas que estaban físicamente en la tienda de Sol).

Para finalizar la compra o contratación de un servicio en el metaverso, tendrás que confirmar tu identidad por medio de un SMS y un código QR

Nosotros no lo hemos probado, pero Orange asegura que es posible finalizar la compra de un producto o la contratación de un servicio del operador. En ese caso, habría que confirmar nuestra identidad por medio de un SMS y un código QR. También hay una sala interactiva de exhibición que hoy estaba ocupada por Samsung, pero que irá rotando de marca.

Nuestro avatar en la plaza visto por otro usuario

Las gafas se soportan bien durante un rato, se nota que estamos evolucionando hacia modelos más ligeros. Tanto la nitidez de la imagen como el sonido son aceptables, aunque hemos sufrido algunos cortes de audio puntuales. Una de las mayores pegas, en nuestra opinión, es que, más allá de los brazos, no puedes moverte demasiado físicamente para no salirte del área de interacción. Y eso, resulta algo incómodo.

Nuestro avatar en la tienda visto por otro usuario

En cualquier caso, si dispones de unas gafas VR (que no son baratas precisamente), una buena conexión y destreza con los botones de los mandos, la experiencia es curiosa y entretenida; en el ordenador, se asemeja bastante a un videojuego (¿os acordáis de Second Life?).

No parece que Orange vaya a obtener un gran beneficio económico de esta tienda a corto plazo (de hecho, no han querido hacer previsiones sobre su monetización), pero oye, no es una mala iniciativa para dar sus primeros pasos en el metaverso.

