He probado Android 14 y tengo más claro que nunca que las actualizaciones anuales deben parar

He probado Android 14 y tengo más claro que nunca que las...

Ha llegado el día. Android 14 empieza su andadura. Anoche se lanzó la primera versión para desarrolladores, por lo que los propietarios de los últimos Google Pixel pueden probar la última iteración de Android. Servidor ha podido instalar la ROM en un Pixel 6.

Sé que es una primera versión. Sé que es una ROM para desarrolladores. Pero también sé que, desde hace unos años, los cambios en Android son tan insustanciales que es hora de empezar a plantearse si tiene sentido que no hagamos más que engordar la lista de versiones del sistema operativo.

No esperes grandes cambios a nivel de interfaz

Bien pudiera ser una captura de Android 12. Pero esto es Android 14.

Con Android 12 llegó el nuevo lenguaje de diseño de Android: Material You. Este lenguaje es la evolución de Material Design, y llegaba con importantes cambios en la barra de estado, widgets, ajustes del sistema, menús y demás. Los fabricantes lo han ido implementando en mayor o menor (más bien menor) forma, y tanto en Android 13 como en Android 14 no hay cambios relevantes.

Repito, esta es una primera beta para desarrolladores y hay margen para que se implementen cambios, pero la versión final no suele ser un cambio radical respecto a las Developer Preview. He tenido que ir a los ajustes del sistema para comprobar si estaba o no instalado Android 14 UpsideDownCake, ya que todo es idéntico a la versión anterior.

Hay mínimos cambios, como el menú de batería mostrando ahora el tiempo de pantalla de forma más visible. En este mismo menú, ahora podemos al modo de ahorro extremo de forma más sencilla. Cambios mínimos en el menú stock, en las capas de personalización no tendrán menor impacto.

En el apartado de «Seguridad y Privacidad» ya no funcionamos con desplegables. Cada uno de los elementos de la lista ahora abre una nueva página. Las próximas Developer Preview, con seguridad, traerán algún que otro cambio estético más, pero serán pinceladas para pulir lo ya existente.

Las novedades de esta Developer Preview no son tan fáciles de ver a simple vista. Google asegura que será una versión que «racionalizará el consumo de batería en segundo plano», para tener una mejor experiencia final.

Respecto a novedades tangibles, son mínimas. Hay mejoras en accesibilidad (para poder ampliar más los textos de la pantalla), mejoras en las API de idiomas, y la única novedad que puede resultar más llamativa es la de poder restringir que las apps accedan a ciertas fotografías de la galería, no a toda la galería.

Más versiones, más fragmentación

Ha pasado más de medio año desde el lanzamiento de Android 13. Ni siquiera el 6% de los teléfonos lo tiene disponible. La diversidad de dispositivos en Android lo empuja, irremediablemente, a ser un sistema fragmentado, pero cabe reflexionar sobre la necesidad de lanzar nuevas versiones que, más allá de aportar valor real, aumentan esta fragmentación y evitar que el mercado se asiente.

Pocos usuarios distinguirían entre un móvil con Android 13 y uno con Android 12 (de hecho, servidor tendría que repasar la documentación para recordar qué pequeños cambios pertenecen a Android 13), y algo similar sucederá con la versión 14. Las nuevas Developer Preview irán alimentando el sistema de novedades, pero aún recuerdo cuando instalar una beta para desarrolladores era tener acceso a un sistema completamente nuevo, muy verde, pero repleto de novedades.

El camino ahora es el contrario. Las nuevas betas ya parecen sistemas completamente asentados. Simplemente afianzan la base de un buen trabajo previo. Cabe preguntarse pues, si no es más conveniente agrupar los grandes cambios y modificar el ritmo de lanzamientos.