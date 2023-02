Hemos probado el nuevo Bing con la versión mejorada de ChatGPT: Google tiene motivos para el pánico

Microsoft anunció su nueva versión de Bing con una nueva generación del modelo usado en ChatGPT el 7 de febrero. El despliegue será gradual, pero en Xataka ya hemos tenido acceso a esta nueva versión y hemos podido comprobar su funcionamiento. ¿Qué tiene de especial? ¿Es distinto de lo que ya hemos visto en ChatGPT? Y sobre todo: ¿es esta la revolución de los buscadores y una amenaza real para Google? Veámoslo.

Combinando lo «viejo» con lo «nuevo»

El nuevo Bing no renuncia a las virtudes de los buscadores que nos han estado acompañando durante las dos últimas décadas. De hecho, al preguntarle algo se muestran dos paneles. El primero, el tradicional. En él aparecen resultados como siempre lo han hecho, con una lista de enlaces y una pequeña descripción.

El segundo, a su derecha, es el que muestra una respuesta generada por ChatGPT en forma conversacional, con una respuesta mucho más fiel a peticiones mucho más específicas como «escríbeme cuatro párrafos sobre el nuevo Bing» o «dime cuál es la tercera ley de la termodinámica». El tipo de respuestas es similar al que hemos visto que nos puede dar ChatGPT… pero son distintas en dos apartados importantes.

Bing te muestra las fuentes de información en sus respuestas

Como se puede ver en esa imagen, en el panel derecho con el chat se muestra la respuesta que ofrece de forma clara, pero aquí hay una primera gran diferencia con ChatGPT: en Bing el motor conversacional muestra diversas fuentes de información para que podamos usarlas si queremos profundizar en cualquiera de los enlaces que se nos ofrece.

Las fuentes de las que toma esos datos para responder son diversas y se basan en la relevancia de los resultados encontrados en las búsquedas, pero lo curioso es la naturalidad y seguridad con la que enlaza todas esas fuentes para construir una respuesta que parece coherente. Como los propios responsables de Microsoft advirtieron, el nuevo «Bing con ChatGPT» no es infalible, así que no está de más revisar las respuestas para comprobar que lo que se afirma es realmente correcto.

Y tiene información totalmente reciente

La otra gran ventaja con respecto a ChatGPT es que el nuevo Bing con ese motor conversacional de OpenAI permite acceder a información totalmente reciente. ChatGPT está limitado por un conjunto de datos que llegaba hasta 2021, y si haces preguntas sobre temas recientes aparecen errores. Con Bing eso no pasa.

De hecho, preguntándole por temas recientes de actualidad nacional o internacional, Bing es capaz de buscar fuentes relevantes para mostrar como siempre una respuesta clara y aparentemente coherente que suele cumplir precisamente con nuestras necesidades.

Pero cuidado, puede meter la pata

Como decíamos, hay que tener cuidado con tomar demasiado al pie de la letra las respuestas, algo que llevan advirtiendo desde el principio tanto los responsables de OpenAI con ChatGPT como la propia Microsoft cuando anunció su nuevo buscador. Bing con ChatGPT comete errores, como demostró una sencilla búsqueda para preguntar cómo iba LaLiga Santander.

Cuidado con lo que dice el motor conversacional. Por muy madridista o atlético que seas, esa respuesta no es correcta y la clasificación real es la que muestra ese recuadro extraído del buscador tradicional Bing.

Como se ve en la imagen, la clasificación que mostró el motor conversacional era sensiblemente distinta a la real, que por ejemplo aparece correcta en el buscador convencional de Bing.com.

Bing quiere que usemos su motor conversacional de forma independiente

Al usar el buscador de Bing.com las respuestas no siempre aparecen en dos paneles separados, y no todas nuestras peticiones se atienden así. De hecho, en nuestras pruebas funcionó mejor «ordenar» a Bing que contestara para tratar de invocar esas respuestas conversacionales, y no «preguntárselo».

Así, escribir en el buscador «¿cuáles son las ventajas del nuevo Bing sobre el buscador de Google? mostró solo enlaces, pero «dime las ventajas del nuevo Bing sobre el buscador de Google» sí hizo que apareciera a la derecha el panel conversacional.

Otras veces ni siquiera eso funciona y Bing se empeña en mostrar solo las viejas búsquedas, algo que suponemos que irá cambiando con el tiempo. Aún así, se puede activar la respuesta conversacional de ChatGPT gracias a un acceso que aparece en la parte izquierda de los resultados de búsqueda que nos da la bienvenida al nuevo Bing y nos invita con un botón a que el usuario «Pregunte cualquier cosa»

En la página del buscador aparece en la parte superior la opción «Chat» con la que podremos acceder a la parte conversacional sin la parte de las búsquedas con la lista de enlaces como resultado.

Aquí nos encontramos con una experiencia similar a la de ChatGPT, pero con esas citadas diferencias tanto en la presencia de las fuentes como en lo reciente de la información.

De hecho, si estamos en el buscador y preguntamos algo queriendo tanto la lista de enlaces como el panel conversacional, Bing puede llegar a ofrecernos la opción en ese segundo panel de contestar a esa petición, pero «redirigiéndonos» a la parte del chat conversacional sin más. En su parte inferior derecha ese panel siempre muestra el botón «Charlemos» con un color de fondo azul para diferenciarlo del resto de accesos.

Microsoft Edge gana muchos enteros con CoPilot

Tan interesante como el nuevo Bing, o puede que más, es la nueva versión de Microsoft Edge que también fue anunciada estos días. Se puede descargar desde el canal de desarrollo del navegador.

En ella, además de ligeros cambios en la interfaz, aparece esa integración del nuevo Bing con un icono en la parte superior derecha que al ser pulsado muestra un panel conversacional.

Lo interesante no es que podamos realizar búsquedas directamente allí usando esta tecnología, sino que esas búsquedas pueden «atacar» a la web que estamos visitando. Si estoy viendo un portátil en Amazon que me interesa, puedo preguntarle a Bing en el panel de la derecha que me muestre una lista de opciones con un precio similar, por ejemplo.

Incluso puedes crear una tabla comparativa entre los modelos que sugiere, aunque en el panel derecho esa tabla se verá algo limitada por la anchura del mismo. Podemos ir un poco máss allá copiando esa tabla (en los tres puntos suspensivos de cada tarjeta respuesta aparece la opción) y pinchando en el apartado «Redactar» de la parte superior de ese panel derecho.

A partir de ahí aparece una herramienta que nos permite copiar y enviar esa información por correo electrónico, pero también se nos ofrece la capacidad de escribir párrafos, una entrada de blog o una lista de ideas a partir de nuestra petición. La tabla sigue saliendo algo mal por no poder formatearla de una forma más avanzada y estar restringida al texto, pero aún así la opción es realmente destacable.

Primeras impresiones: esto es el principio de algo potencialmente enorme

Unas horas con el nuevo Bing dejan claro que las implicaciones en todos los ámbitos pueden llegar a ser enormes. No solo para los usuarios, que desde luego tienen delante una potentísima herramienta para trabajar y disfrutar, sino también para toda una industria que durante más de dos décadas había estado a salvo de revoluciones.

Con el nuevo modelo de Bing llegan implicaciones que desde luego podrían darle una vuelta importante al negocio de las búsquedas: hacer clic en los enlaces que nos sugiere el motor conversacional no es aquí tan necesario (o directo, al estar relegados a un segundo plano, como los pies de página de un libro).

Hay más. Tanto Microsoft como Google se enfrentan a esas implicaciones de reutilizar contenidos de otros de una forma que al final hace que estos buscadores sean (en muchas ocasiones) suficientemente buenos.

Es lo que ya muchos criticaban con Google, que desde hace años ha ido presentando muchos resultados de búsqueda de forma que ni siquiera sea necesario salir del buscador porque la respuesta que nos da ya era la que buscábamos.

También será interesante ver si con este lanzamiento Microsoft logra impulsar la cuota tanto de su navegador como de su buscador. El interés es desde luego notable, como demuestra el hecho de que Bing ya está entre lo más descargado para iPhone.

Las odiosas comparaciones: Bing 1 – Google 0

Las comparaciones entre el nuevo Bing, ChatGPT y lo que ofrezca Google con Bard serán inevitables. Nosotros quisimos realizar una muy rápida: la de la polémica consulta publicitada por Google en el anuncio. En ella se le preguntaba al motor por descubrimientos notables del James Webb Space Telescope (JWST) que poder contarle a un niño de nueve años.

Google Bard incluía en su respuesta un dato erróneo, e indicó que el JWST sacó la primera foto de un planeta fuera de nuestro sistema solar (un exoplaneta), pero el dato era incorrecto: esa foto la tomó el VLT en 2004. Al realizar la misma pregunta en Bing, la respuesta fue la correcta: el JWST confirmó la imagen previa de ese primer exoplaneta, pero no lo descubrió él. Bing 1 – Google 0.

En este montaje comparamos la respuesta de la derecha, en la que Google Bard metió la pata, con la de Bing, que es la correcta. Aquí el modelo de IA de Microsoft supera (de momento) al de Google.

El impacto de esta nueva tecnología es también gigantesca para todos los que se dedican a crear y generar contenido. Lo hemos visto con las IAs generativas de imágenes y la reciente demanda de Getty a los creadores de Stable Diffusion, y también lo vimos con GitHub y su CoPilot, que ahora aparece como una versión concreta de lo que se nos venía a nivel masivo.

Es aún muy pronto para hacer juicios definitivos, y es evidente que tanto ChatGPT como este nuevo Bing o el futuro Bard de Google —que veremos qué acaba ofreciendo y cómo lo ofrece— tienen mucho que decir. Sin embargo, bastan unas horas para comprobar que esto, efectivamente, pinta a disrupción.