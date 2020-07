Herman Miller ya tiene su silla gaming en colaboración con Logitech: a un precio de 1.276 euros

En sillas de oficina si hay un fabricante mítico ese es desde luego Herman Miller. Su silla ya objeto de diseño Aeron Chair se ha ganado el respeto durante décadas. Ahora el fabricante busca entrar en otro mercado, el del gaming. Su primera silla gaming en colaboración con Logitech ya está disponible.

Embody Gaming Chair es el nombre que recibe esta nueva silla y su nombre ya da pistas sobre su diseño y construcción. ¿Por qué? Porque se basa en el diseño de otro modelo de Herman Miller ya disponible desde hace un tiempo, la Embody Chair. Añadiendo el nombre Gaming este nuevo modelo ofrece, según HM, algunas características extra y específicamente diseñadas para los gamers con la ayuda de Logitech.

At long last, we’re thrilled to introduce you to our gaming setup with @logitechg, enhanced with gamers in mind. Shop now to experience better health, and a better game: https://t.co/3GeDDZ3SJj pic.twitter.com/EisZKopqHq

— Herman Miller (@HermanMiller) July 22, 2020