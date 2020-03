HMD por fin desvela la fecha de presentación de los nuevos móviles de Nokia: tras cancelarse el MWC se darán a conocer en marzo

El MWC 2020 iba a ser el enclave para el anuncio de muchas novedades, y aunque algunos hicieron algo así como un MWC virtual el lunes 24 de febrero, otros fabricantes pospusieron sus presentaciones sin desvelar fecha. Y ahora es HMD quien, al más puro estilo James Bond, ha desvelado cuándo realizará su evento de presentación para los nuevos teléfonos Nokia.

Lo único que comunicó la marca cuando aún no se había cancelado la fecha es que ellos no acudirían mirando por la seguridad y el bienestar de sus empleados. Lo poco que dijeron es que sería una presentación virtual, pero faltaba saber el día y será este mes de marzo.

Ha sido Juho Sarvikas, CEO de HMD, quien ha desvelado en su cuenta de Twitter un pequeño clip del anuncio de la fecha: 19 de marzo. Se muestra Londres como ubicación, así que no sabemos si será enteramente virtual y se emitirá desde allí o habrá una convocatoria presencial de medios.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020