«homeOS»: una oferta de trabajo desvela lo que puede ser el nombre del próximo nuevo sistema operativo de Apple

Los fabricantes de dispositivos móviles que trabajan con productos de áreas distintas, como pueden ser smartwatches y tablets, suelen optar por plataformas diferentes (por no quedar otra o por decisión propia), viendo que Apple es uno de estos casos. La marca amplió a iOS con los iPhone, a watchOS para los smartwatches, a iPadOS para sus tablets, tvOS para el Apple TV y ahora, al parecer, Apple prepara homeOS.

Una plataforma que, por ese nombre, parece estar orientada a los HomePod y quizás a dispositivos propios en torno a la plataforma HomeKit. Algo que aún está en estatus de rumor, pero que surge precisamente a días de la WWDC 2021, el gran evento de Apple del año a nivel de presentaciones de software.

Una oferta de trabajo con un término inédito

De esta posibilidad hablaban nuestros compañeros de Applesfera por el chivatazo del desarrollador catalán Joan Lluís Díaz. ¿El detonante? Un clásico: una oferta de empleo en la web de Apple.

En concreto, la oferta se centra en la búsqueda de un ingeniero de software que se dedique al servicio Apple Music y que, especifican, trabajará con los sistemas operativos «iOS, watchOS, tvOS y homeOS». Un término que no habíamos visto descrito por la casa hasta ahora, aunque casualmente no es un nombre nuevo (clears its throat in Microsoft).

Como se ve en el texto, aunque la oferta se centra en tareas en torno a Apple Music como hemos dicho, se puede discernir alguna pista de esta posible nueva plataforma. La compañía lo agrupa en los sistemas operativos «móviles», iPadOS y iOS, lo cual encaja en la posibilidad de verlo en dispositivos móviles como, quizás, ese rumoreado HomePod con Apple TV integrado.

De ser así, los altavoces de Apple podrían pasar de estar basados en tvOS a estarlo en esta nueva plataforma. Pero tendremos que esperar para ver si esto se confirma y, de ser así, conocer más detalles.

Esto también encaja con el rumor de que Apple podría tener en la mirilla la producción de accesorios propios para HomeKit, sobre todo teniendo en cuenta que los HomePod actuales son fijos y la empresa habla de «sistema operativo móvil».

A algo menos de una semana de la WWDC ponemos esto en la quiniela, si bien se espera que sea el día grande para un nuevo macOS y iOS 15. De confirmarse todo esto, incluyendo ese híbrido entre HomePod y Apple TV, Apple podría presentar competencia más directa de productos como los Google Nest Hub o los Amazon Echo Show, quizás materializándose en un HomePod con pantalla. Veremos si en unos días salimos o no de dudas.