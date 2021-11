‘homeOS’ vuelve a aparecer en una oferta de trabajo: crecen las sospechas de un nuevo sistema operativo de Apple

Pocos días antes del pasado evento de desarrolladores de Apple, en junio, aparecieron rastros de un nuevo sistema operativo de la compañía llamado ‘homeOS’. Todo el mundo dio por sentado que se iba a revelar en la WWDC21, pero finalmente no ocurrió y no se volvió a hablar el tema. Ahora este ‘homeOS’ ha vuelto a aparecer brevemente en una oferta de trabajo de la compañía.

La oferta de trabajo en la que ha salido mencionado homeOS era para un puesto de ingeniero en San Diego, ciudad donde Apple tiene oficinas. La compañía buscaba a un programador para trabajar en el equipo de trabajo de Apple Music, pero implicándose en el desarrollo de varios sistemas incluidos. El único rastro que queda de esa entrevista es un tuit del estudiante de programación Julian Schiavo:

homeOS seems to be back in Apple job listings? https://t.co/1xztVAb2pZ@macrumors @9to5mac https://t.co/wH5TtnWHz2 pic.twitter.com/7o64fXQ9hq

— Julian Schiavo (@_julianschiavo) November 3, 2021