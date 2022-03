Honor Magic V, primeras impresiones: un serio candidato a convertirse en el mejor plegable del mercado

Honor ha dado este año un salto de calidad notable. Un ejemplo es el nuevo Honor Magic V, el primer plegable en incorporar el procesador Snapdragon 8 Gen 1 y un firme candidato a convertirse en el mejor plegable del mercado, rivalizando con modelos como el Galaxy Z Fold3 o el OPPO Find N.

Como ya hicimos con el Honor Magic4 Pro, aprovechamos el Mobile World Congress 2022 para poder probar el nuevo plegable de Honor. Un móvil que por el momento no llegará a España y dispone de un precio considerable, pero que ofrece un resultado a la altura de los mejores.

Especificaciones técnicas del Honor Magic V

Honor Magic V Pantalla Plegado: 160,4 x 72,7 x 14,3 mm



Desplegado: 160,4 x 141,1 x 6,7 mm



Peso: 288 gramos Pantalla interna OLED de 7,9 pulgadas



Resolución 2.272 x 1.984 px, 10:9



381 ppp



90 Hz, 100% DCI-P3, HDR10+ Pantalla externa OLED de 6,45 pulgadas



Resolución 2.560 x 1.080 píxeles



Formato 21:9



431 pppp



120 Hz



1.000 nits



100% DCI-P3, HDR10+ Procesador Snapdragon 8 Gen 1



GPU Adreno 730 Memoria RAM 12 GB Almacenamiento interno 256 / 512 GB Cámara trasera Principal: 50 megapíxeles f/1.9



Gran angular: 50 megapíxeles f/2.2



Hiperespectral : 50 megapíxeles f/2.0



dTOF 8x8 Cámara delantera 42 megapíxeles Cámara interna 42 megapíxeles Batería 4.750 mAh



Carga rápida 66W Sistema operativo Android 12 con Magic UI 6 Otros 5G, lector de huellas lateral, altavoces DTS:X, IMAX Enhanced Precio 12 / 256 GB: 9.999 yuanes (unos 1.432 euros)



12 / 512 GB: 10.999 yuanes (unos 1.575 euros)

Delgado y muy bien construido, aunque algo pesado

El Honor Magic V es cómodo de utilizar, salvo por estar quizás ante uno de los plegables más pesados. Estos 288 gramos los compensa con marcos reducidos y una bisagra que no deja espacio al cerrarse.

En el exterior tenemos un panel OLED de 6,45" con 120 Hz, 1.000 nits de brillo y un formato alargado de 21:9. Si no fuera por el grosor del dispositivo, utilizar el móvil con la pantalla exterior no es muy distinto a usar un móvil cualquiera. El panel es de buena calidad, el nivel de brillo alto y ofrece muy buenas sensaciones. Una pantalla exterior que ya quisieran muchos móviles.

Si nos vamos al interior, las noticias vuelven a ser buenas. Contamos con un generoso panel OLED de 7,9 pulgadas con 90 Hz y compatible con HDR10+. El panel ocupa prácticamente todo el interior, con un ratio del 88,6%, prácticamente idéntico al que tenemos en el último plegable de Samsung.

La pantalla cuenta con certificación IMAX Enhanced y también está a la altura. Como suele ser habitual en los plegables, al abrir y cerrar el dispositivo se nota la franja central, pero una vez abierto es inapreciable si miramos el móvil de frente. Quizás no es la mejor pantalla de este estilo que hayamos visto, pero sí encaja perfectamente dentro de la gama alta.

A nivel de construcción, el Honor Magic V viene con acabado de aluminio y dispone de una gruesa franja lateral completamente lisa. Tenemos un móvil que plegado se va a los 14,3 milímetros de grosor, mucho para un smartphone pero bastante delgado para un plegable.

Es quizás algo pesado, pero el Honor Magic V lo compensa con una bisagra que no deja hueco al cerrarse y con pantallas de buena calidad que dejan poco margen a los bordes.

El truco lo encontramos en la bisagra. Honor añade una bisagra diferente a sus rivales, con una pequeña rueda que sobresale cuando el móvil está completamente abierto, pero le permite quedarse totalmente cerrado y sin espacios. Esta bisagra también hace que el pliegue sea menos profundo y que la tensión no vaya tanto hacia el panel. Estéticamente quizás no es tan atractiva, pero resultaba bastante práctica.

Si con el Mi MIX Fold detectamos que la bisagra estaba algo floja, con el Honor Magic V nos pareció quizás lo contrario. Que el plegable era bastante sólido y que la apertura tiene cierta resistencia. Honor explica que esta bisagra soporta hasta 200.000 ciclos de pliegue y despliegue, el equivalente a doblarlo unas 50 veces al día durante 10 años.

Añade lector de huellas lateral, no tenemos compatibilidad con stylus y el cuerpo no ofrece certificación IP68 de resistencia al agua. Tampoco añade el nuevo Gorilla Glass Victus para proteger el cristal. En comparación con los últimos buques insignia, el Honor Magic V tiene un margen de mejora en diseño, pero tanto por la optimización del espacio como por el buen funcionamiento de la bisagra, creemos que estamos ante un móvil que en el día a día pinta que ofrecerá buenos resultados.

Un móvil con lo último en componentes, pero sin los servicios de Google

El Honor Magic V es una bestia. Además de ser el primer plegable con el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, viene con 12 GB de memoria RAM y un almacenamiento de hasta 512 GB. En unas primeras impresiones es difícil comentar nada sobre el rendimiento. Lógicamente todas las aplicaciones se abrían al instante y no experimentamos ningún tipo de comportamiento extraño.

Sí es interesante señalar que el Honor Magic V no venía con los servicios de Google, al contrario que el Honor Magic4 Pro, que sí los tenía al completo. Esta diferencia es debido a que este Honor Magic V por el momento no llegará a España.

Al contrario que el Honor Magic4 Pro, el plegable de Honor no llegará a España y por ende no trae los servicios de Google.

Para la batería cuenta con 4.750 mAh y carga rápida de 66W que promete completar el 50% de la batería en 15 minutos. Al contrario que su buque insignia, no tenemos carga inalámbrica.

En el apartado fotográfico tenemos una triple cámara de 50 megapíxeles con una lente de apertura f/1.9, un gran angular con 122 grados y un tercer sensor con los mismos 50 megapíxeles hiperespectral. No cuenta con un sensor especializado en telefoto.

Es interesante la decisión de incorporar doble cámara frontal, una en el interior y otra en el exterior. Quizás no es lo ideal, pero así podremos realizar fotos tanto con el móvil cerrado como desplegado.

Un plegable con muchos argumentos para justificar su precio

El Honor Magic V es un buque insignia plegable. No solo por las características de primer nivel, también porque se nota que la compañía ha cuidado los detalles. No creemos que sea solo un producto para mostrar el nivel de innovación, el Honor Magic V está preparado para salir al mercado y aspirar a convertirse en referente dentro de los móviles plegables.

El primer plegable de Honor apunta a lo más alto. Su precio es elevado y la compañía no tiene planeado lanzarlo en España, pero tanto por la calidad de sus pantallas como por un convincente diseño, creemos que estamos ante uno de los plegables más redondos que hemos visto hasta ahora.

Sin embargo, parece que Honor quiere ganar tiempo. Es el primero con el Snapdragon 8 Gen 1 y sus características son de lo más punteras. Pero también lo es su precio en China. Nos vamos a los 9.999 yuanes, unos 1.400 euros al cambio directo, que de llegar a España podrían ser más.

Preguntando a Honor, la compañía explica que por el momento no lo van a lanzar y que por ello no viene con las aplicaciones y servicios de Google. No sabemos qué ocurrirá con este Honor Magic V, pero no descartaría que para la segunda mitad de año acabe presentándose en más mercados. Veremos entonces qué ha presentado la competencia.