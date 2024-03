Hoy No Circula 6 de marzo 2024: qué autos y placas están obligados a descansar este miércoles en CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula 6 de marzo 2024: qué autos y placas están...

Llega un miércoles 6 de marzo de 2024 tranquilo en el programa Hoy No Circula. Sin los cambios que pueden recoger las contingencias ambientales, hoy no hay sorpresas para los conductores que pretendan transitas por la CDMX y EDOMEX.

Con las medidas que se aplican en este programa, se pretende reducir las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera. Unas restricciones que obligan a descansar a algunos vehículos y que están marcadas por las dependencias del Medio Ambiente de la Ciudad de México y el Estado de México.

Según el calendario habitual, el programa se aplica este miércoles para los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

Cómo funciona el programa Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula se aplica con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en el atmósfera. Para ello, se limita la circulación de vehículso en su tránsito por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), en función de las restricciones establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA).

Así, las restricciones se aplican de forma rotatoria a todos los autos que se mueven por la ZMVM, teniendo en cuenta su número de matrícula u origen de las placas. Rotando se consigue que las restricciones no siempre afecten a los mismos vehículos aunque los más contaminantes tendrán que descansar más que el resto.

De forma general, los hologramas 1 y 2 no podrán transitar por la CDMX y el EDOMEX un día a la semana y dos sábados al mes. Y es que el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

En el caso de que el vehículo cuente con una serie numérica en su placa, será el último de la primera serie el que se aplique para decidir si puede o no moverse por las zonas señaladas.

Estas restricciones, como decíamos, no se aplican en todos los municipios del Estado de México. Concretamente son los siguientes 18 municipios conurbados los que hacen efectivo el programa:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, hay que tener claro que la Megalópolis abarca la región central del país que está conformada por el Estado de México (con el resto de sus municipios), Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En estos casos, estos estados utilizan la misma homologación vehicular que la ZMVM.

Los autos cuyo origen esté en estos estados podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que se aplican a los automóviles de la CDMX y EDOMEX, siempre y cuando cuenten con la verificación vigente de su estado.

Horarios y multas

Una vez tenemos claro dónde se aplica el programa Hoy No Circula, hay que tener en cuenta que este sólo aplica entre las 05:00 horas y las 22:00 horas, pues se trata de sacar de la circulación a los vehículos cuando más contaminación atmosférica hay.

En el caso de no respetar estas restricciones, la multa a pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo equivalente a 1,924.40 pesos o hasta 2,886.60 pesos.

Eso sí, hay que tener en cuenta que los siguientes vehículos están exentos de cumplir con las restricciones del programa Hoy No Circula:

Eléctricos, híbridos o que utilicen gas natural

Aquellos con holograma 0 y 00

holograma 0 y 00 Los que tienen placa para personas con discapacidad

Los de servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

servicios de transporte urbano (incluye los funerarios) Los de transporte escolar o de pasajeros

Los destinados a la seguridad pública y/o protección civil

A todo lo anterior hay que añadir que los sábados son días especiales en el programa Hoy No Circula. Se conoce como Hoy No Circula sabatino y, con él vigente, no pueden circular ningún sábado en el horario ya mencionado los autos con holograma 2. Los de holograma 1 dependerán de su último número de placa. Los impares tendrán que descansar el primer y tercer sábado del mes, mientras que los pares harán lo mismos el segundo y el cuarto fin de semana.

