Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 30 de septiembre

Como cada sábado, vuelve una vez más el Hoy No Circula sabatino, un día con sus propias reglas dentro del proyecto Hoy No Circula, diseñado con el objetivo de rebajar la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué es esto del Hoy No Circula? Este plan anticontaminación está diseñado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) y se aplica sobre todos los autos, independientemente de la placa o la matrícula del auto. En función de las restricciones y los días, el conductos tendrá que dejar el coche en casa o podrá circular con él.

El adjetivo sabatino se refiere a las restricciones particulares del sábado dentro del Hoy No Circula, que se aplica en 16 alcaldías en la Ciudad de México en los siguientes municipios del Estados de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Para entender mejor qué es el programa Hoy No Circula, debemos explicar que es un proyecto para mejorar la calidad del aire en los espacios delimitados. Se trata de reducir las emisiones contaminantes en la atmósfera, limitando la cantidad e automóviles en circulación.

Las restricciones son rotativas y dependen de un calendario (que puedes consultar más arriba) en el que se especifica qué autos y cuáles no tienen que descansar y no pueden circular en los lugares antes mencionados entre las 05:00 y las 22:00 horas.

En líneas generales, todos los autos están obligados a descansar, al menos, una vez a la semana. Algunos de ellos tienen que hacerlo todos los sábados y otros sólo los sábados alternos, que son los que apuntamos más abajo.

Entonces, quiénes tienen que descansar el sábado. Como los turnos son rotatorios, no afectan siempre a los mismos autos y, para ello, se tiene en cuenta el número del holograma y el último número de la matrícula. Eso sí, los autos con holograma dos están obligados a descansar todos los sábados.

Aquellos con holograma uno descansarán o no dependiendo de la semana. En este caso, como hablamos del quinto sábado del mes de septiembre tendrán que descansar aquellos cuya matrícula termina en número impar. Para más aclaraciones, puedes consultar la imagen superior.

Sin embargo, existen algunas excepciones que no podemos pasar por alto. Independientemente del número de la matrícula, los siguientes autos no están afectados por el Hoy No Circula sabatino, por lo que no tienen la obligación de descansar. Estos vehículos son los siguientes:

Aquellos con holograma 0 y 00

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

