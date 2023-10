Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 7 de octubre

De nuevo, un sábado más volvemos a encontrarnos con el Hoy No Circula sabatino. Con sus propias reglas a aplicar durante los fines de semana, el proyecto Hoy No Circula sigue en marcha con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Pero, ¿de qué estamos hablando? El proyecto Hoy No Circula es un plan anticontaminación diseñado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) que se pone en marcha todos los días del mes y que afecta a todos los autos, independientemente de la placa o de la matrícula del auto.

Así, dependiendo de los días y del tipo de vehículo con el que contemos, tendremos que dejar nuestro auto en casa o podremos utilizarlo. Cuando hablamos del Hoy No Circula sabatino es porque las restricciones que se aplican durante este día no son exactamente las mismas que el resto de la semana. El plan, eso sí, se aplica en 16 alcaldías en la Ciudad de México en los siguientes municipios del Estados de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Entonces, aclaremos qué es el programa Hoy No Circula para no tener ningún problema. Este proyecto está pensado para mejorar la calidad del aire en las zonas más contaminadas. Por tanto, se trata de limitar las emisiones contaminantes en la atmósfera, limitando la cantidad de automóviles que circulan por la calle.

Las restricciones son rotativas y, por tanto, dependen del calendario que puedes consultar más arriba. Como puedes ver, en él se especifica qué autos pueden moverse y cuáles tienen que descansar. Las restricciones se aplican entre las 05:00 y las 22:00 horas, por lo que podemos circular por la noche si lo necesitamos.

Si queremos un resumen rápido, todos los autos están obligados a descansar, al menos, una vez a la semana. Los más contaminantes, además, tienen que hacerlo todos los sábados y otros se alternan un sábado sí y otro no.

Dicho esto, ¿quiénes tienen que descansar el sábado? Los turnos, como decíamos, son rotatorios para algunos vehículos. Éstos no afectan siempre a los mismos autos y, para decidir quién descansa y quién no, se tiene en cuenta el número de holograma y el último número de la matrícula. Esto es importante porque los holograma de número dos están obligados a descansar todos los sábados.

Por lo tanto, quienes descansan de forma alterna son los holograma uno. Y, en este caso, son las matrículas terminadas en número impar los que tendrán que quedarse en casa, al ser el 7 de octubre el primer sábado del mes de octubre. Pese a ello, si necesitas alguna aclaración extra, tienes toda la información en la imagen superior.

Pese a ello, hay que tener en cuenta que algunos automóviles sí cuentan con excepciones que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, e independientemente del número de la matrícula, los autos que listamos a continuación no están afectados por el Hoy No Circula sabatino. Los coches que no podrán circular son los siguientes:

Aquellos con holograma 0 y 00

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

