HP EliteBook Dragonfly G3: este nuevo portátil viene con Alder Lake, una pantalla OLED 3:2 y menos de un kilo de peso

El CES 2022 nos sigue dejando grandes anuncios en ordenadores portátiles. Los HP Elite DragonFly son la familia de equipos profesionales y de negocios de la compañía, y para 2022 han anunciado el HP Elite DragonFly G3, un sucesor del G2 que destaca por su ligereza al rozar el kilogramo y por pasar de una relación de aspecto 16:9, la más común, a la 3:2, considera más apta para tareas de productividad.

Veamos todo sobre el nuevo equipo, en el que encontraremos desde procesadores Alder Lake de la 12ª generación de Intel hasta la opción de elegir un panel OLED táctil de 400 nits.

Ficha técnica del HP Elite Dragonfly G3

HP ELITE DRAGONFLY G3 PANTALLA 13.5″ 3:2 WUXGA (1920×1280) o OLED 3K2K PROCESADOR Intel ‘Alder Lake’ vPro GRÁFICOS Intel Iris X MEMORIA Hasta 32 GB (soldada) ALMACENAMIENTO SSD NVMe hasta 2 TB BATERÍA 45WHr y 68WHr PUERTOS 1X carga, 2x USB-C (TB 4), HDMI 2.0, jack de 3,5mm DIMENSIONES y PESO 297.4 x 220.4 x 16.4 mm (0,99 kg) PRECIO Por anunciarse

Un importante cambio a pantallas 3:2 con OLED como estrella

Recientemente hemos hablado de las pantallas con relación de aspecto 3:2, que es a la que ha cambiado HP en este equipo. Así, ahora la compañía ofrece dos opciones de panel, uno IPS LCD WUXGA+ (1920×1280) y otro OLED 3K2K (3000 x 2000), que además es táctil y alcanza un brillo de 400 nits.

En lo que respecta al ligero cuerpo de menos de un kilogramo, el Dragonfly G3 presenta dos acabados de magnesio y aluminio en azul o plata, y ha abandonado la bisagra de 360 grados y con ello, su apellido x360. Así, ahora se pierde flexibilidad en ese sentido, a costa de ganar una pantalla táctil mucho mejor. Dado que la pantalla se ha alargado, también lo han hecho algo el teclado retroiluminado y el trackpad, que ocupa un área mayor. El primero, por cierto, sigue teniendo en sus teclas resistencia a los derrames.

También encontramos en él certificación militar MIL-STD-810H, por lo que cuenta con cierta resistencia a ser limpiada con toallitas para desinfectar, y un puerto HDMI 2.0, dos puertos USB-C con Thunderbolt 4, uno dedicado de carga, una ranura nanoSIM y un puerto jack de entrada y salida de audio. Respecto a la autonomía, HP afirma que el equipo puede cargar hasta a 100 vatios en el puerto USB-C, con baterías que van desde los 45 Wh hasta los 68h. La autonomía dependerá mucho del tipo de panel elegido, pero no han anunciado cifras oficiales.

HP también ha querido centrarse en el audio, y el Dragonfly G3 integra cuatro altavoces ecualizados por Bang & Olufsen, aunque habrá que ver cómo rinde frente a otras opciones con solo dos y contra competidores de cuatro. Para videollamadas hay una cámara de 5 MP y dos micrófono

Alder Lake vPro para potenciar Windows 11

En cuanto a procesador, el HP Elite Dragonfly G3 cuenta con los Intel Alder Lake de 12ª generación, en sus variantes vPro enfocada a los negocios, sin que todavía se hayan anunciado los modelos concretos. Eso sí, dado el grosor y la ligereza del equipo, es de esperar que HP haya optado por las opciones de 15 vatios o menos. En gráficos, también han optado por los nuevos integrados de Intel.

En el resto de componentes no hay sorpresas, pero sí elecciones que van en línea de la industria. El equipo permite hasta 32 GB de RAM, aunque va soldada y si optamos por una cantidad menor en el momento de la compra no podremos ampliarla. En cuanto a almacenamiento, HP ha apostado por SSDs NVMe de hasta 2 TB, que en este caso no van soldados.

Precio y disponibilidad del HP Elite Dragonfly G3

HP aún no ha anunciado versiones ni precios base del HP Elite Dragonfly G3, pero sí ha anunciado que el equipo llegará a diferentes mercados a partir de marzo de 2022. Actualizaremos el artículo cuando dispongamos de más información.