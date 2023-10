HP Envy Move: un All in One de 23,8 pulgadas con espíritu de portátil (tiene hasta un asa para llevarlo a todas partes)

HP Envy Move: un All in One de 23,8 pulgadas con espíritu...

En el catálogo de los principales fabricantes de ordenadores no suele faltar el concepto de All in One. Acer con el Veriton Vero, Microsoft con el Surface Studio 2 Plus y Lenovo con el Yoga AIO 7, por mencionar algunos ejemplos. Este tipo de dispositivos lleva años evolucionando, pero manteniendo su esencia. ofrecer una experiencia de computación “todo en uno” que se sitúe en un punto intermedio entre las torres y los portátiles. Ciertamente, pueden ser una buena opción para quienes trabajan desde casa y priorizan un setup contenido a nivel de espacio.

HP es uno de esos fabricantes, y este jueves ha presentado el nuevo HP Envy Move. Estamos hablando de un All in One que hace una fuerte apuesta por la portabilidad. No solo nos ofrece una pantalla de generosas dimensiones, sino también una batería incorporada que nos permitirá evitar la necesidad de tener un enchufe a mano para poder utilizarlo. Todo esto, en compañía de varias configuraciones de hardware modestas entre las que elegir. Veamos.

Ficha técnica del nuevo HP Envy Move

HP Envy Move pantalla Táctil de 23,8 pulgadas QHD (2560 x 1440) 300 nits 99% sRGB procesador Intel Core i5-1335U (4,6 GHz, Turbo Boost, 12 MB L3, 10 núcleos, 12 hilos)

Intel Core i3-1315U (4,5 GHz, Turbo Boost, 10 MB L3, 6 núcleos, 8 hilos) gpu Intel UHD Graphics memoria 16 GB LPDDR5-4800 MHz RAM

8 GB LPDDR5-4800 MHz RAM almacenamiento 512 GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD

1 TB PCIe NVMe M.2 SSD

512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

256 GB PCIe NVMe M.2 SSD cámara HP Wide Vision de 5 MP Tecnología de reducción de ruido audio Altavoces Bang & Olufsen Micrófono dual incorporado puertos 1 USB-A 10 Gbps

1 USB-C 10 Gbps

1 HDMI conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 batería Hasta 4 horas de autonomía Batería de polímeros e litio de 83 Wh Adaptador de corriente de 90 W incluido color Shell White accesorios Funda Sherpa (opcional) SO Windows 11 Home Windows 11 P precio Desde 899,99 dólares

Un ordenador todo en uno para mover de un lado a otro de la casa

El HP Envy Move llega con una pantalla táctil de 23,8 pulgadas con resolución QHD y 300 nits de brillo típico. A nivel de diseño, el fabricante ha respetado el estilo ya conocido de su línea Envy, que hemos visto en productos como el HP Envy 15 o el HP ENVY 34. La carcasa color blanco domina sobre toda la superficie, excepto en el área del panel de visualización, que contrasta con un tono oscuro. El frontal también es el hogar del logo de HP en la parte inferior, que convive junto al sistema de audio Bang & Olufsen.

Uno de los aspecto más destacados del ordenador lo encontramos en la parte trasera. Arriba y al centro tenemos una asa que, como decimos, nos permitirá transportarlo de un lado a otro de la casa. Y, para apoyar esta característica, se ha incluido un elegante espacio para llevar el teclado con panel táctil incluido. Además, el dispositivo cuenta con una batería de 83 Wh que promete una autonomía de 4 horas y un adaptador de 90 W incluido.

Como sabemos, los All in One no destacan especialmente por tener grandes ambiciones a nivel de hardware. No son dispositivos para gamers, pero sí pueden ofrecer una buena performance para muchas tareas. El HP Envy Move nos permitirá elegir entre un procesador Intel Core i5-1335U y un Intel Core i3-1315U, y entre 8 y 16 GB de RAM LPDDR5. A nivel de almacenamiento, podremos obtener hasta 1 TB M.2 SSD.

El fabricante ha incorporado, además, una cámara de 5 MP con su tecnología HP Wide Vision y reducción de ruido. La cámara se apaga automáticamente por software cuando no hay nadie al frente de ella, aunque también se puede deshabilitar de forma manual para mejorar la privacidad. Situados discretamente también encontramos un sensor de luz ambiental que ajusta el brillo de la pantalla automáticamente según el entorno.

Precio y disponibilidad del nuevo HP Envy Move

El nuevo HP Envy Move está disponible a partir de hoy a un precio de 899,99 dólares en Estados Unidos. De momento no se ha anunciado si llegará a otros mercados y, por consecuencia, se desconoce cuál podría ser su precio. Actualizaremos este artículo en cuanto tengamos novedades.

Imágenes: HP

En Xataka: La «ley de Huang» ha puesto contra las cuerdas a la «ley de Moore» y nos anticipa el reinado imperturbable de NVIDIA