Huawei FreeBuds Pro 2, análisis: calidad de sonido brutal para unos auriculares TWS que van directos al top de los mejores

Esta es la Huawei que nos gusta. En móviles no están pasando su mejor época, pero en accesorios siguen siendo una marca referente. Los nuevos Huawei FreeBuds Pro 2 son la mejor prueba de ello. Si con los primeros FreeBuds Pro nos sorprendieron con unos auriculares completamente inalámbricos de gran nivel, en esta segunda generación han dado un paso más para consolidarse como un firme candidato a mejor TWS del momento.

No es tarea fácil. La competencia tiene auriculares excelentes. Sean los clásicos AirPods Pro de Apple, los superlativos Sony WF-1000XM4 o los Samsung Galaxy Buds Pro que ya van necesitando una renovación. En Xataka hemos podido probar los nuevos auriculares de Huawei y aquí os contamos qué nos han parecido, desde su cancelación de ruido hasta la experiencia de uso. Este es nuestro análisis de los Huawei FreeBuds Pro 2.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Pro 2

Huawei FreeBuds Pro 2 Dimensiones Auricular: 29,1 x 21,8 x 23,7 mm



Estuche: 67,9 x 24,5 x 47,5 mm Peso Auricular: 6,1 g



Estuche: 52 g Unidad de diafragma Dinámico de 11 mm Sonido Rango de respuesta de frecuencia: 14 – 48 Hz



LDAC / AAC / SBC Conexión Bluetooth 5.2 Compatibilidad iOS, Android Batería Auriculares: 55 mAh



Estuche: 580 mAh Carga del estuche USB tipo C



Carga inalámbrica Qi Sensores Sensor óseo, acelerómetro, giroscopio, infrarrojos Extras Cancelación de ruido activa



Cancelación de ruido de llamada



Modo de reconocimiento



Modo de voz



Soporte para gestos



Detección de uso



Conexión dual



3 x micrófono



Resistencia IP54 Precio 199 euros



Diseño: lo que ya funciona, mejorado

El apartado estético de estos FreeBuds Pro 2 no es el más original. Una vez más, Huawei opta por un pequeño mástil como en los AirPods Pro, con los que guarda una gran similitud en la forma. Afortunadamente, Huawei ha añadido matices y cambios que le aportan personalidad propia. En primer lugar tenemos un acabado metálico que le da un acabado ligeramente más premium, sobre todo en comparación con el modelo blanco.

En nuestro caso hemos estado probando la versión azul plateada, con un aspecto que combina tonos directamente plateados con elementos en azul, como la almohadilla. Estéticamente nos gusta mucho cuando lo tenemos en la mano o cuando miramos el estuche de carga, aunque quizás para quienes prefieran algo más sobrio y sutil le recomendaríamos el negro. Sea como sea, estos FreeBuds Pro 2 tienen un acabado notablemente más perfilado que los de la primera generación.

Los Huawei FreeBuds Pro 2 tienen un diseño al estilo AirPods, pero con un mástil más corto y la opción de un acabado azulado metálico muy llamativo. Además son muy cómodos.

No es únicamente el brillo lo que ha cambiado. Los nuevos TWS de Huawei son ahora más compactos, con un mástil algo más corto que en los AirPods. Un cambio muy ligero y que a nivel de comodidad se agradece. Son igual de ligeros que antes (6,1 gramos cada uno), pero pasan desapercibidos y son extremadamente cómodos. Los hemos estado llevando durante largas sesiones (todo lo que admite su autonomía, más de eso luego) y se sienten muy bien, sin producir ningún tipo de fatiga.

Las almohadillas de silicona son agradables y tenemos varios tamaños en la caja. En general nos parece un acierto el diseño de estos FreeBuds Pro 2, quizás con un cierto margen de mejora en la sujeción. En algún momento haciendo el tonto se nos han caído puntualmente, pero nada que no nos haya pasado con otros modelos.

En el mástil tenemos la superficie táctil, los sensores y dos de los tres micrófonos externos para la cancelación de ruido. El logo de Huawei se deja apreciar en él, pero las distintas partes están bien integradas y el resultado final es bastante minimalista. A esto se le suma un diseño mejor sellado, pues en esta ocasión añaden certificación IP54 de resistencia a salpicaduras.

Los FreeBuds Pro 2 admiten gestos, pero aunque la superficie es cómoda cuesta un poco hacerse con ellos. Sobre todo el gesto de deslizar hacia arriba para cambiar el volumen, ya que no es lo suficiente fluido como se podría desear. Sí funciona bien el gesto de pellizcar una o dos veces, que en mi caso los tengo para parar una canción y pasar a la siguiente. Estos gestos se podrán personalizar desde la aplicación dedicada de Huawei.

Pese a su compacto tamaño, los gestos funcionan bastante bien y desde la aplicación podemos activarlos o desactivarlos. Nos habría gustado que fueran más personalizables.

Respecto al estuche, el de estos auriculares de Huawei es ovalado y algo más pesado que el de otros modelos, pero su diseño con el mismo tono azulado es bonito, no se mancha excesivamente con las huellas y muestra el logo de Devialet junto al de Huawei.

En el lateral, tan bien integrado que ni se ve si no te fijas, el botón de emparejamiento. El interior añade un LED para indicar el estado de carga. La crítica quizás sigue siendo que sacar los auriculares del estuche no es tan rápido como desearíamos. Primero hay que abrir el estuche, fácil. Luego hay que introducir el dedo por debajo del cabezal y hacer una pequeña palanca. Es un proceso que tarda un segundo y no creemos que tenga mucha importancia, pero otros auriculares son más cómodos en ese sentido. Han mejorado respecto a los primeros FreeBuds Pro, pero sigue habiendo un punto de mejora

Para cargarlos se añade un puerto USB C en la zona inferior, pero este año además tenemos carga inalámbrica Qi con el que poder recargar el estuche de forma fácil.

Experiencia de uso: AI Life cumple su cometido

El software es uno de los puntos relevantes de cualquier marca. Más si hablamos de Huawei, con todos sus problemas relacionados con los ecosistemas de Google y Apple. No hay de qué preocuparse aquí, pues AI Life está disponible tanto en Android como en iOS, a través de Google Play y la App Store.

Es curioso ver como la versión de la tienda de Google no es la más actualizada y Huawei aprovecha para ofrecer la última versión desde la App Gallery. Un proceso de actualización donde al descargar el paquete, se nos envía a su tienda propia. El proceso es sencillo y no afecta al día a día, pero se nota como las distintas marcas acaban tirando hacia su terreno.

AI Life es una aplicación sencilla, pero con suficientes ajustes disponibles como para poder disfrutar al máximo de la experiencia que requieren unos auriculares de este nivel. En primer lugar podremos ver el nivel de batería de cada auricular y del estuche de carga. También podemos ajustar la multiconexión con dos dispositivos.

Desde la app AI Life (Android e iOS) podemos consultar la batería, acceder a un ecualizador y controlar la cancelación de ruido.

En un segundo nivel tenemos la posibilidad de ajustar la cancelación de ruido, con cuatro niveles, o colocar el modo atención, donde deja pasar algunos sonidos como las conversaciones. Posteriormente hablaremos de cómo funciona. No falta tampoco el apartado de los gestos, donde podremos elegir entre la opción por defecto o que no haga nada. Estos son los gestos que nos ofrecen los FreeBuds Pro 2:

PELLIZCAR Una vez: pausar o reproducir música, colgar y responder llamadas

Dos veces: rechazar llamada, pasar a la canción siguiente

Tres veces: pasar a la canción anterior PELLIZCAR Y MANTENER Auricular izquierdo: control de ruido o asistente de voz

Auricular derecho: control de ruido o asistente de voz DESLIZAR Subir o bajar el volumen

Otras opciones que encontramos es la de buscar los auriculares, una prueba de ajuste. dela almohadilla, la opción que detecta el uso y el modo baja latencia.

Aprovechando la colaboración con Devialet, Huawei ha añadido efectos de sonido particulares. Desde una amplificación de graves, de agudos, de las voces y la presencia de un ecualizador donde seleccionar los parámetros de las frecuencias.

La conexión inalámbrica se realiza por Bluetooth 5.2 y no hemos tenido ningún tipo de problema. Los FreeBuds Pro 2 no son compatibles con aptX HD, pero sí con LDAC, el códec de Sony para Hi Res Audio que permite retransmitir música inalámbricamente hasya 990 kbps. Pero quizás lo más destacado es su excelente latencia. El retraso es bajísimo para unos TWS, lo que se agradece cuando estamos viendo vídeos.

Otro de los puntos fuertes de estos FreeBuds Pro 2 es la rápida conexión.

Particularmente una costumbre que he tenido durante estas semanas con los FreeBuds Pro 2 es quitarme uno de los auriculares para que se pare la música y volvérmelo a poner para reanudarla rápidamente. Es quizás la manera más cómoda de escuchar un ruido exterior. En otros auriculares esto no es tan práctico porque el tiempo que tarda en conectarse es más alto, pero con los Huawei es suficiente rápido para que sea interesante.

Una calidad de sonido superlativa

Con la primera generación nos sorprendieron y estos nuevos FreeBuds Pro 2 vuelven a subir el listón. La calidad de sonido de estos auriculares completamente inalámbricos es brutal, hasta el punto que dudamos si ponerles la categoría de mejor sonido en unos TWS. De los que he podido probar, que son muchos, estos estarían en el top.

Para poner a prueba estos auriculares hemos realizado las pruebas de siempre, que no deja de ser escuchar las canciones que mejor conocemos y hemos probado en todo tipo de dispositivos. Esas canciones donde recordamos las notas más sutiles y hemos disfrutado en distintos niveles. En mi caso, desde ‘Sultans of Swing’ de Dire Straits hasta ‘Savior’ de Rise Against, pasando por las clásicas ‘Bohemian Rhapsody’ o ‘Master of Puppets’. También los hemos probado con otro tipo de música más allá del rock, pero menos.

El resultado es excepcional. Es de esos auriculares que dejas probar a los amigos que no han tenido la oportunidad de probar auriculares de gama alta y se sorprenden de que algo tan pequeño pueda sonar así. Los FreeBuds Pro 2, con ese driver de 11 milímetros y el sello de Devialet, han conseguido que empecemos a pensar en Huawei como una marca que tiene mucho que decir en sonido.

No sabemos hasta qué punto la presencia de Devialet ha ayudado, pero estos FreeBuds Pro 2 ofrecen un sonido espectacular. Con carácter, bien definido y un gran resultado en todas las frecuencias.

La representación de estos auriculares es excelente. Graves bien representados y con bastante carácter; agudos conseguidos y frecuencias medias con mucha nitidez. Quizás pecan de intentar estirar demasiado los graves, pero afortunadamente contamos con un ecualizador para compensar este punto si nos parece demasiado artificial. Personalmente me gusta la calibración que aplica Devialet por defecto.

Son también unos auriculares con suficiente potencia como para que no haga falta llevar el volumen al 100%. Lógicamente no se pueden comparar con unos auriculares de diadema completos, pero para su tamaño, el volumen es suficiente y con el sonido al 80% ya tenemos un buen nivel de volumen. Algo bastante relevante, ya que impacta directamente en la batería.

En cuanto a las llamadas, el rendimiento también es sensacional, con un resultado muy similar a la música. Este modelo cuenta con hasta tres micrófonos de reducción de ruido y Huawei ha aplicado algoritmos para ayudar a obtener voces más nítidas y menos ruido ambiental. El sonido resultante con las llamadas es super limpio, consiguiendo un nivel también muy notable en este apartado. Huawei puede estar muy contento con su trabajo en estos auriculares, como así lo estarán quienes los acaben comprando.

Cancelación de ruido: hasta los 47 dB en silencio

El buen hacer en calidad de sonido se repite con la cancelación de ruido. Los FreeBuds Pro 2 también se sitúan en lo más alto en cuanto a cancelación de ruido, consiguiendo anular la mayoría de ruidos del exterior, sin afectar en exceso al sonido y sin prácticamente generar fatiga.

Con sus tres micrófonos, los FreeBuds Pro 2 prometen cancelar hasta 47 dB de ruido y con frecuencias que van de los 50 a los 30.000 Hz. Después de probarlos en el metro, por la calle y en la cafetería, puedo decir que estamos ante un nivel muy alto. No alcanza todavía lo ofrecido por auriculares de diadema, pero para unos TWS el resultado es excepcional.

La cancelación de ruido también acompaña. Huawei ofrece cuatro niveles y en el más alto, la cancelación es top. Además generan muy poca presión, lo que permite disfrutarlos más fácil. En cuanto al modo atención, no nos ha parecido tan efectivo.

Nos habría gustado poder probarlos en condiciones más extremas como un viaje en avión, pero en esta ocasión no ha sido posible. Sí lo probamos en un vagón de metro lleno de gente y tanto el ruido del propio tren como el del jolgorio de la gente quedó bastante disipado.

Para esta situación extrema usamos el modo Ultra, pero lo habitual es apostar por el modo dinámico, con una cancelación más baja pero suficiente para los ruidos de fondo. Huawei ofrece cuatro niveles de cancelación de ruido, junto con el modo ‘Atención’ que sirve para dejar pasar las voces de conversaciones cercanas. Y del mismo modo que decimos que la cancelación directa es excelente, creo que auriculares de la competencia consiguen una experiencia algo mejor con el modo ambiente.

Batería: el apartado más justito

Hasta aquí, prácticamente casi todo han sido buenas palabras. Es una lástima que en batería no podamos decir tantas alabanzas. De haber conseguido perfilar este punto, indudablemente estaríamos ante un dispositivo de referencia. Sigue siéndolo, pero un nivel tan bueno de sonido es difícil de mantener.

Quizás el punto más flojo de estos FreeBuds Pro 2. Con la cancelación de ruido activada, la autonomía es de algo menos de unas 4 horas.

Los FreeBuds Pro 2 incorporan 55 mAh por auricular, con un estuche de carga de 580 mAh. Los datos oficiales de la compañía prometen unas 4 horas de reproducción con una carga con la cancelación de ruido activada, pudiendo multiplicar entre cuatro y cinco veces esa duración gracias al estuche de carga.

Nuestra experiencia es bastante similar a la de los datos oficiales. Con el volumen entre el 70 y el 80% y la cancelación en dinámico hemos conseguido estar cerca de esas cuatro horas, aunque la vez que lo usamos con el volumen al 100% nos quedamos en unas tres horas. Por el contrario, si lo usamos sin la cancelación de ruido y con el volumen al 80% podemos pasar fácil de las seis horas.

Es decir, estos auriculares no nos aguantarán un viaje de avión o una larga jornada de trabajo, pero sí para viajes cortos, estancias en cafeterías o momentos de concentración. Afortunadamente, su ajustada autonomía se compensa con una carga bastante fácil y rápida. El estuche funciona a través de USB tipo C o con carga inalámbrica. Y los tiempos de carga son bastante cortos. Completar al 100% la autonomía del auricular requiere menos de 40 minutos, mientras que completar el propio estuche de carga serán unos 60 minutos.

Un detalle que hemos notado es que es fácil que un auricular tenga más autonomía que el otro, ya que si nos lo quitamos varias veces eso repercutirá. Desde la aplicación AI Life es fácil seguir la autonomía tanto de los auriculares como la del estuche. Una autonomía que nos habría gustado que fuera ligeramente mayor, pues muchos de sus competidores superan con facilidad las seis horas con cada carga, con la cancelación de ruido activada.

Huawei FreeBuds Pro 2, la opinión de Xataka

Los Huawei FreeBuds Pro 2 son uno de los mejores auriculares completamente inalámbricos del momento. El diseño es excelente, tanto desde un punto de vista estético como práctico y ergonómico. La calidad de sonido es top, probablemente la mejor que hemos escuchado hasta la fecha en unos TWS. Y lo mejor es que la cancelación de ruido también acompaña, quizás únicamente pudiendo mejorar a la hora del modo atención donde creemos que sí hay mejora.

A nivel de uso, la aplicación AI Life funciona correctamente. Huawei puede todavía mejorarla con un ecualizador más completo o añadiendo opciones en los gestos. Pero es una aplicación con suficientes ajustes y los gestos funcionan correctamente pese a que los auriculares son bastante pequeños.

El gran ‘pero’ de estos auriculares es su autonomía. Ya sabíamos que los TWS no duran tanto como los de diadema. Y de hecho su autonomía es similar a la de los AirPods Pro, pero creemos que aquí Huawei debería haber dado un paso adelante como sí lo ha hecho en otros apartados.

Tanto en diseño, calidad de sonido y cancelación de ruido están entre los mejores TWS. Salvo que queramos estar todo el día con los auriculares puestos, estos Huawei FreeBuds Pro 2 son un producto muy recomendado. Uno de los grandes dispositivos de Huawei de los últimos años.

No son unos auriculares baratos. Su precio oficial es de 199 euros. Pero a la que se puedan encontrar con alguna oferta jugosa, creemos que son una excelente compra para quienes busquen unos auriculares TWS con cancelación de ruido para el día a día. Huawei demuestra una vez más que tiene fuerza suficiente para competir contra las mejores marcas. Estos Huawei FreeBuds Pro 2 son de esos productos de los que cualquiera que los compre podrá estar orgulloso.

8.6 Diseño8,75 Calidad de sonido9 Cancelación de ruido9 Ergonomía8,5 Experiencia de uso8,25 Autonomía8 A favor Una calidad de sonido que sorprende desde el primer momento.

La cancelación de ruido es top, tanto en música como con llamadas.

Son tremendamente cómodos y con un diseño muy acertado. En contra La autonomía se queda algo corta con la cancelación de ruido activa.

Abrir el estuche de carga y sacarlos rápidamente sigue sin ser del todo fluido.



