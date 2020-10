Huawei FreeBuds Studio, análisis: Huawei se toma muy en serio la cancelación de ruido

Primero fueron los auriculares inalámbricos de botón, básicos y ahora los fabricantes de electrónica avanzan en la configuración de un catálogo de auriculares de más empaque … y precio.

Los Huawei Freebuds Studio son los nuevos auriculares over ear del gigante chino, contando además de con un buen diseño, con cancelación activa de ruido para competir con los modelos de marcas reputadas y consolidadas en el mercado como Sony o Bose.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Studio

HUAWEI FREEBUDS STUDIO DIMENSIONES Y PESO 165 x 50 x 81,5 mm

260 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 40 mm FRECUENCIA DE RESPUESTA 4 Hz – 48 KHz CONEXIÓN Bluetooth 5.2

L2HC COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA 410 mAh AUTONOMÍA 24 horas con ANC desactivada CARGA USB tipo C

Carga rápida EXTRAS Cancelación de ruido activa

3 x botones

Control gestual

Detección de posición

8 x micrófonos

Conexión dual PRECIO 299 euros

Huawei FreeBuds Studio Gold + Band 4 Pro Black – Auriculares inalámbricos con Noise Cancelling, cancelación de Ruido Inteligente y dinámica, Alta resolución de música, Carga rápida, Color Gold

Como su ficha técnica y precio nos sugieren en un primer vistazo, estos Huawei Freebuds Studio son unos auriculares ambiciosos y con prestaciones de alto nivel.

Estamos ante unos auriculares de tipo circumaural con una construcción y elección de materiales de gama alta. Tenemos por ejemplo un transductor electrodinámico de 40 mm y un recinto cerrado, lo que sobre el papel nos garantiza una respuesta de graves interesante.

Los auriculares viene en una funda rígida con sitio incluso para el cable de carga

De hecho, la respuesta en frecuencia es amplia, desde los 4 los 48000 Hz, uno de los rangos más amplios en este tipo de dispositivos. Son además auriculares Bluetooth 5.2 con sistema de doble antena para mejorar la cobertura y compatibles con el códec de alta resolución L2HC, aunque es una funcionalidad reservada para los últimos modelos de smartphones de la compañía.

Atractivo diseño y uso muy cómodo

Los Huawei FreeBuds Studio son unos auriculares que presentan un atractivo diseño y cuidado uso de los materiales. Aunque solo la horquilla tiene un acabado metálico, el policarbonato del resto de elementos nos transmite la sensación de resistencia, especialmente la diadema, que viene como es lógico recubierta en su parte inferior con espuma viscoelástica bajo piel sintética.

El acolchado es el justo para que usar estos auriculares sea muy cómodo, unido a que su peso es de solo 260 gramos. Es como no llevar nada sobre la cabeza.

En los días de uso intensivo en que los hemos estado probando, la sensación siempre era la de que no llevábamos nada colocado en la cabeza. Ayuda a esa sensación la correcta presión que ejercen los auriculares sobre la cabeza.

La horquilla tiene un buen margen de regulación, libre y sin topes. Cubre un espectro de usuarios amplísimo.

Los Huawei FreeBuds Studio los podemos comprar en dos colores: el clásico negro perenne de la industria de la electrónica de consumo o los siempre interesantes dorados. En nuestro caso hemos podido pasearnos por casa y la calle con el modelo dorado y han sido todo un éxito.

Las almohadillas admiten el giro horizontal, lo que facilita sobre todo su transporte de manera más compacta. En el paquete viene incluida una funda rígida con sitio incluso para el cable de carga, aunque sin adaptador.

Son almohadillas de espuma viscoelástica recubiertas también de piel sintética bastante agradable. La adaptación a la oreja es correcta, con no mucha presión, buen reparto de la misma en la cabeza y suficiente espacio interno, lo que resulta en una buen aislamiento pasivo del ruido exterior. Lo que no incluyen los Huawei FreeBuds Studio es un par de almohadillas de repuesto o intercambiables.

Controles táctiles y botones físicos

Los Huawei FreeBuds Studio unen botones físicos con controles táctiles sobre la superficie de los auriculares.

En el auricular derecho es donde se concentra la mayoría de interacción con los FreeBuds Studio. Allí tenemos el botón de encendido y el de sincronización, además del puerto de carga USB-C.

Sin embargo, el botón físico que activa el ANC (reducción de ruido activa) y cambia entre sus modos queda situado en solitario en el auricular izquierdo. Una buena idea que funciona perfectamente.

Los controles táctiles sobre el auricular derecho no fallan y son muy cómodos para el día a día con los auriculares

En cuanto a los controles táctiles, todos hay que hacerlos sobre el auricular derecho. Los gestos básicos son cuatro: subir y bajar el volumen (deslizando arriba y abajo), pista anterior y posterior (deslizando a derecha e izquierda), doble toque seguido sobre la superficie para pausar, reanudar, responder o finalizar una llamada, así como una pulsación larga para rechazar una llamada o activar el asistente de voz.

La sensibilidad de los controles táctiles es muy buena, y la práctica totalidad de las veces nos ha respondido a la primera a los gestos.

Por cierto, los auriculares de Huawei incluyen sensores para detectar cuándo nos los quitamos o volvemos a poner, activando el modo de pausa o reproducción del contenido respectivamente. Es una funcionalidad que ocurre al instante y a nosotros nos ha funcionado siempre muy bien.

Conectividad bluetooth con dos dispositivos simultáneamente

Los Huawei FreeBuds Studio son unos auriculares que solo admiten el funcionamiento sin cables. No hay posibilidad de conectarlos vía jack de 3.5 mm si así lo deseáramos.

Su conectividad principal es Bluetooth 5.2. Echamos de menos la conectividad NFC para facilitar el emparejamiento con teléfonos móviles, por ejemplo. De todas formas, ese emparejamiento por bluetooth funciona perfectamente.

Un cómodo extra de estos auriculares es que pueden estar enlazados al mismo tiempo con dos dispositivos

El enlace es muy sencillo y rápido. Nos ha funcionado sin problema alguno en dispositivos Android, tanto Huawei como de otros fabricantes, iOS, Windows y Mac.

Los Huawei FreeBuds Studio admite la conexión simultánea con dos dispositivos. Y también es una característica bien implementada y práctica. En nuestras pruebas pasábamos de un teléfono a un tablet u ordenador simplemente parando la reproducción de contenido en uno e iniciándola en el segundo dispositivo. Según el dispositivo, ese cambio podía demorarse unos segundos o ser casi instantáneo.

Buen sonido y cancelación de ruido activa

Para la prueba de sonido y la efectividad de la cancelación de ruido activa de los Huawei FreeBuds Studio configuramos varias pistas de diferentes géneros musicales en distintos dispositivos. Android, iOS, Windows y Mac fueron las plataformas de la fuente de dichos temas.

Lo primero que demostraron los Huawei FreeBuds Studio era algo que esperábamos: son unos auriculares todoterreno. No destacan en ningún género en concreto ni se centran tampoco en un tipo de música, con el peligro que ello conlleva para el resto.

La curva de respuesta en frecuencia es muy amplia, especialmente en los tonos agudos sin llegar a sonar metálicos en exceso. Las voces las cuida mucho, suenan con claridad y tiene un buen nivel de detalle. Y en cuanto a los sonidos graves, dan buena respuesta por el dinero invertido y la construcción y tamaño de los diafragmas.

Cancelación de ruido activa (y adaptable)

A la buena cancelación pasiva de los Huawei Freebuds Studio hay que sumar la tecnología de cancelación activa (ANC). Del modelo de Huawei sorprende en primer lugar la opción de cancelación adaptativa al entorno.

Los Huawei FreeBuds Studio, además de tres modos de escucha, incluyen tecnología que adapta la capacidad de cancelación del ruido externo al tipo de entorno

Este sistema inteligente se basa en un sensor IMU y el sistema de 8 micrófonos omnidireccionales de los auriculares, cuatro en cada uno de ellos. Con la combinación de la unidad de medición inercial y los micrófonos, los auriculares van ajustando automáticamente el grado de cancelación según el ambiente para que resulte más efectivo y cómodo. Detecta tanto el nivel de ruido ambiente, como el tipo de movimiento principal, es decir, si estamos sentados quietos, en un coche o andando por la calle.

Este sistema adaptativo aplica tres modos diferentes: modo ultra, modo general y modo Cozy. El primero es el más potente y que entra en acción en entornos especialmente críticos como vuelos de avión o tren. El modo general, que es el que tenemos funcionando por defecto y que salvo que estén hablando muy cerca y fuerte anula todo el ruido exterior de manera muy eficiente, y por último tenemos el Cozy, que solo entraría en acción cancelando ruido de fondo muy sutil en entornos silenciosos como oficinas pequeñas, bibliotecas y similares.

Nosotros probamos este sistema pasando de un entorno silencioso como una biblioteca a una calle bastante transitada en hora punta tanto por gente como por vehículos pesados de carga y descarga. El nivel de cancelación de ruido se mantuvo efectivo en los dos escenarios, siendo el cambio transparente para el usuario y sin tener que hacer nada.

Si preferimos fijar nosotros el tipo de cancelación, hay que recurrir a la app AI Life de Huawei para determinar por defecto el tipo de aislamiento que preferimos.

Con un solo toque del botón ANC podemos pasar del aislamiento máximo a poder escuchar el ambiente o reforzar las voces para mantener una breve conversación

Los Huawei Freebuds Studio admiten tres modos de escucha principales: cancelación activa, modo alerta y modo voz. Podemos cambiar entre esos modos de escucha pulsando sucesivamente el botón físico de ANC, situado como hemos indicado en el auricular izquierdo.

El modo alerta deja pasar el ruido ambiente para no aislarnos completamente del exterior mientras que el de voz realza las voces al tiempo que reduce el ruido ambiental ligeramente. Ésta última es una función efectiva para mantener una conversación clara sin dejar de escuchar música o lo que sea con los auriculares, pero el sonido artificial de las voces no lo hacen recomendable para más que una breve charla o intercambio de impresiones. Y para activarlo, que no viene por defecto, es necesaria la app de Huawei (la app AI Life con soporte para los nuevos auriculares hay que buscarla en App Gallery de Huawei, no en la tienda de Google).

Algo que me ha gustado mucho de los nuevos auriculares de Huawei es que la activación o no del sistema de reducción de ruido no se aprecia nada a nivel de presión sonora por la arquitectura acústica usada que logra equilibrar muy bien. Usar largos periodos de tiempo la cancelación activa de ruido no resulta nada molesto ni extraño.

También reducción de ruido en las llamadas

Siendo un dispositivo que nace para emparejarse principalmente con un smartphone, la reducción de ruido también está presente para cuando hablamos por teléfono vía manos libres. Durante las llamadas entran en acción hasta seis micrófonos, dos para recoger nuestra voz y reducir principalmente el viento que pudiera interferir en la llamada y los otro cuatro para voces y ruidos de fondo del exterior.

El resultado está muy conseguido y uno se acostumbra pronto a integrar la rutina de llamadas con manos libres usando estos auriculares. En la calle o el coche, como copiloto, nos ha funcionado muy bien y hemos conseguido llamadas claras y altas sin tener que elevar nuestra voz para hacernos entender claramente.

De momento la aplicación que permite configurar los auriculares solo está disponible para Android y el soporte para audio L2HC se limita a los últimos terminales de Huawei de gama alta

La gestión de algunas opciones de los auriculares de Huawei se realiza desde la aplicación matriz de la marca para sus dispositivos de conectividad y audio: AI Life. La app solo está disponible para dispositivos Android y es bastante limitada.

A ello hay que sumar que algunas funciones interesantes como el soporte para el códec L2HC, el emparejamiento con panel emergente (sin tener que entrar en la configuración del terminal) o el modo de juego de baja latencia, solo están disponible para dispositivos Huawei con versión de EMUI a partir de la 10.1.

Autonomía conseguida

Los auriculares inalámbricos no deben descuidar la autonomía. Y con sistema de cancelación activa del ruido es una característica especialmente crítica. Pero los Huawei FreeBuds Studio ha han manejado de manera bastante eficiente.

Con la batería de 410 mAh, Huawei promete una autonomía en uso de 24 horas sin la cancelación activa, cifra que baja a las 20 horas si activamos el ANC. En nuestra experiencia de uso, combinado una hora con ANC y unas 4-5 horas diarias sin la cancelación activa, no fue hasta mitad del cuarto día que tuve que ponerlos a cargar.

La carga es muy cómoda, vía USB-C y con carga rápida que en unos 10 minutos nos da para 8 nuevas horas de uso sin ANC encendido. Lo que no podemos hacer es usar los auriculares mientras los estamos cargando.

Huawei Freebuds Studio, la opinión y nota de Xataka

El sonido, ya sea con altavoces con o sin asistente de voz incluido, o vía auriculares, es una de las gamas de accesorios que más proliferan del lado de los fabricantes clásicos de telefonía. Huawei, que ya nos mostró su buen hacer con sus modelos FreeBuds Pro, unos auriculares que a nivel de calidad de sonido ya nos prevenían sobre lo que podía estar por venir.

Y así ha sido. Los Huawei FreeBuds Studio son el modelo de presentación del gigante asiático en un mercado donde los referentes no son unos cualquieras, con Sony y Bose a la cabeza. Sus nuevos auriculares, quizás sin un precio tan ajustado como hubiera sido lo ideal para una entrada de elefante en el mercado, dan el «do de pecho» tanto en calidad de sonido como especialmente en lo que nos interesaba mucho analizar: la reducción activa de sonido.

Estos cómodos auriculares presumen de buen diseño y uno de los sistemas de cancelación de ruido más avanzados del mercado, adaptable al ambiente y con tres modos de uso muy centrados en el mercado de consumo y cualquier usuario que así lo desee.

8,7 Diseño8,5 Calidad de sonido8,5 Cancelación de ruido8,75 Ergonomía9,0 Experiencia de uso8,5 Autonomía9 A favor Comodidad de uso y diseño cuidado

Calidad de sonido y efectividad de la ANC

Buena autonomía incluso con cancelación de ruido activa

Conexión simultánea con dos dispositivos En contra Las opciones de configuración y control no son tan amplias como en otros rivales

No pueden utilizarse mientras se están cargando.

Precio elevado

Huawei FreeBuds Studio Gold + Band 4 Pro Black – Auriculares inalámbricos con Noise Cancelling, cancelación de Ruido Inteligente y dinámica, Alta resolución de música, Carga rápida, Color Gold

Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.