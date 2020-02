Huawei MateBook D 15, análisis: un peso ligero de 15.6 pulgadas bien potenciado con Ryzen 5

Huawei suma y sigue con nuevos portátiles dentro de su catálogo de equipos de consumo donde ofrecer buenos equipos en prestaciones y diseño sin que el precio sea un obstáculo.

El último modelo en llegar a España es el Huawei MateBook D 15, portátil clásico que sorprende por la elección de un Ryzen 5 y los gráficos integrados Radeon Vega 8 de AMD, además de un peso de récord para un equipo de estas dimensiones. En Xataka ya lo hemos probado.

Ficha técnica del Huawei Matebook D 15

Huawei Matebook D 15 Pantalla 15,6 pulgadas IPS

16:9 acabado mate Resolución 1.920 x 1.080 píxeles Procesador AMD Ryzen 5 3500U Gráficos AMD Radeon Vega 8 RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento 256 GB SSD Puertos 1 x USB-A 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB-C, 1 x HDMI, minijack Conectividad Bluetooth 5.0 // Wifi ac Batería 42 Whr Sistema operativo Windows 10 Home Otros Lector de huellas en botón de inicio / Cámara web retráctil Dimensiones y peso 357,8 x 229,9 x 16,9 mm / 1,53 kg Color Gris Precio 699 euros

Portátil de 15,6 pulgadas increíblemente ligero

El Huawei Matebook D 15 no arriesga en el diseño externo y opta por colores y formato muy clásico. La carcasa tiene acabado en aluminio, resultando un equipo muy agradable al tacto por la suavidad de sus formas y elementos de unión entre partes del chasis.

La apariencia del Matebook D 15 es sobria, pero parece robusta para el día a día con él, algo esencial en un equipo «de batalla«.

Con el Huawei Matebook D 15 podemos disfrutar de la comodidad de una diagonal de 15.6 pulgadas sin que las dimensiones ni el peso supongan un inconveniente

Uno de los puntos destacados del Huawei Matebook D 15 es su peso. Para un portátil de 15.6 pulgadas es todo un logro quedarse en 1.5 kg, algo que se nota nada más coger el equipo. También las dimensiones quedan bajo control por el poco marco alrededor de la pantalla, aunque con la proliferación de equipos de 13 y 14 pulgadas, un modelo de 15.6 pulgadas como este MateBook requiere de un bolso o mochila acorde.

La refrigeración del equipo queda concentrada en la zona de la bisagra y en la parte inferior del portátil, donde las habituales patas de goma se convierten en toda una línea de lado a lado, lo que le proporciona al portátil una ligerísima elevación para facilitar el paso de aire, así como un excelente agarre sobre la mesa.

Conectividad

Pese a la gran diagonal de pantalla y que no es un equipo de corte ultrabook estricto, el Huawei Matebook D 15 no destaca por una completa conectividad que incluya por ejemplo puerto Ethernet o incluso lector de tarjetas de memoria. Y los puertos que incluye no son los más avanzados disponibles en la actualidad.

El Huawei MateBook D 15 proporciona dos puertos USB-A 2.0 en el lado derecho, lugar que ocupa también el puerto de auriculares/micrófono de 3.5 mm. En la parte izquierda queda sitio para el puerto HDMI, un puerto USB-A 3.0 y uno USB-C que admite la carga del equipo. Haber cambiado uno de los USB-A por otro C en el lateral derecho hubiera sido un extra interesante.

En el apartado de conectividad inalámbrica, este equipo es Wifi 802.11a/b/g/n/ac 2×2 MIMO y Bluetooth 5.0.

Por último hay que hablar del botón de encendido, que como en anteriores Matebook de Huawei, incluye el lector de huellas, algo que resulta bastante cómodo. Para identificarnos no es necesario pulsarlo, solo colocar el dedo sobre él.

Pantalla espaciosa y sin reflejos

Nada más arrancar el Huawei Matebook D 15 uno puede apreciar uno de sus elementos destacados: la pantalla. No estamos ante un panel espectacular pero, mirando la etiqueta del precio, lo que la pantalla IPS FullView de 15.6 pulgadas nos ofrece es de gran valor.

El gran valor de la pantalla del Huawei Matebook D 15 está en su diagonal y el acabado mate que facilita su visualización en todo tipo de escenarios

La sensación de estar ante un equipo con el que vamos a disfrutar y trabajar con mucha comodidad es inmediata gracias a la relación de pantalla-cuerpo del 87%, debido esto a unos marcos muy reducidos de solo 5.3 mm.

El panel, IPS, tiene una resolución de 1920×1080 píxeles, con relación de aspecto 16:9 y datos de contraste y brillo correctos: 800:1 y 250 lúmenes respectivamente.

En nuestra experiencia de trabajo diario y en diferentes situaciones, la pantalla ofrece un buen equilibrio, destacando por sus pocos reflejos (tiene acabado mate) y correcta visibilidad en exteriores.

AMD Ryzen 5 al poder

Huawei ofrece en España la versión de su MateBook D 15 con procesador Ryzen 5 de AMD. Concretamente este equipo portátil viene con el AMD Ryzen 5 3500U a 2.10 GHz (y hasta 3.7 GHz) destacando especialmente en lo que a consumo se refiere, con un TDP de solo 15 W. Como podemos apreciar en los resultados de los benchmarks, los datos sobre el papel nos dejan con un rendimiento sin pegas para sus especificaciones.

En la prueba con PCMark 8 Home, el modelo de Huawei supera claramente al único equipo con Ryzen 5 de la comparativa, el Surface Laptop 3, así como a todos los modelos con Intel Core i5 de diferentes generaciones. Solo queda por debajo de los portátiles con Core i7.

En otros test como el Creative y Work, con 4450 y 4304 puntos respectivamente, o en Cinebench R20 (1489 puntos), los resultados son también destacables y superiores a los de los Core i5 y Ryzen 5 analizados previamente en Xataka.

El procesador viene acompañado por 8 GB de memoria RAM DDR4-2666 en dos módulos de 4 GB, así como un SSD Samsung de 256 GB. Son cifras también acordes con equipos en este margen de precio.

Datos de rendimiento del SSD de 256 GB de Samsung

El Huawei Matebok D 15 es un equipo pensado para el entretenimiento y las tareas laborales básicas centradas en la navegación web y la ofimática. No es un equipo con el que vayamos a jugar ni editar contenido a un nivel exigente. Por ello, la gráfica Vega 8 cumple con creces para estos menesteres, quedando de nuevo por encima de los resultados obtenidos por los equipos Intel Core i5 sin gráfica dedicada.

Por último, tanto en ruido en funcionamiento como en calentamiento, el MateBook D 15 de Huawei nos ha sorprendido muy gratamente, y es un equipo que no nos dará ningún problema en estos dos aspectos, pudiendo usarlo sin problema sobre las rodillas o en entornos silenciosos.

El portátil D 15 de Huawei cuenta con una batería con capacidad de 42 Wh, cantidad equilibrada para alimentar un equipo de estas prestaciones y mantener un peso y tiempo de carga equilibrado.

El Ryzen 5 ofrece un rendimiento superior, también en gráficos, a los Core i5 de Intel

A la buena autonomía del Huawei Matebook D 15 hay que unir el completo acierto de su cargador de 65W y que resulta bastante compacto y cómodo de llevar siempre con nosotros. Y no está de más hacerlo ya que en pruebas reales de autonomía, el Huawei MateBook D 15, con conectividad WiFi, tareas de ofimática y navegación web, algo de música y el brillo por encima del 50%, nos dejó una media de entre 4 y 4.5 horas.

Esta autonomía algo justa la compensamos con una carga rápida bastante remarcable, pues la batería, desde poco más de un 5%, alcanza el 95% en menos de una hora. Y como hemos indicado, con un cargador USB-C de poco peso y tamaño.

Windows 10 Home sin bloatware

El Huawei Matebook D 15 llega al mercado con la versión Home de Windows 10. En este segmento no ha habido incógnitas alrededor de la polémica de la marca con EEUU.

El toque Huawei se nota solamente en la inclusión de la aplicación PC Manager, con la que el usuario puede gestionar de manera sencilla algunos aspectos del PC como la actualización de drivers, información sobre el hardware del equipo o enlaces directos a servicios como la garantía, el manual de usuario o el estado de una reparación.

Como en anteriores equipos portátiles de Huawei, este MateBook D 15 viene listo con Huawei Share, conectividad que permite la sincronización sencilla y directa del PC con un smartphone Huawei para transferir archivos, realizar copias de seguridad o llevar a cabo acciones de colaboración entre múltiples pantallas.

Teclado y touchpad

Siendo usuario de un Huawei MateBook 13 desde hace más de un año, el teclado y touchpad de este nuevo Huawei Matebook D 15 me confirma el buen recorrido del fabricante en este aspecto.

El teclado del Huawei Matebook D 15 presenta el mismo recorrido cómodo de otros modelos pero con algo más de sonoridad por mucho que queramos minimizar la fuerza aplicada al mismo. Su tamaño es correcto y no cuesta más que unos días acabar acostumbrándose a él.

Una sorpresa alrededor del teclado del Huawei MateBook D 15 es que, entre las teclas de función F6 y F7, se cuela la cámara web. Literal. Para acceder a ella solo hay que pulsar en la tecla con icono de cámara y la webcam aparecerá.

Se trata de una solución de cámara retráctil que sin embargo no me convence. Al contrario que la webcam situada en el marco, la que viene en la tecla tiene un ángulo que impide que podamos estar mirando la pantalla y a la cámara al mismo tiempo, además de que el encuadre en contrapicado es poco útil para los usos habituales de una webcam.

Pese a que el teclado y touchpad (grande y con buena respuesta) me han resultado correctos, hay algunos detalles que, pese al precio del portátil, son mejorables. Un ejemplo está en la serigrafía de las teclas, que no es tal sino que incluye elementos adheridos a las mismas. O que el teclado no sea retroiluminado, algo que me parece ya indispensable en cualquier portátil.

Huawei Matebook D 15, la opinión y nota de Xataka

Huawei ha ampliado recientemente su gama de portátiles para todo el público. El modelo que hemos probado en Xataka es el mayor de todos, un modelo con pantalla de 15.6 pulgadas pero que destaca por un peso de apenas 1.5 kg en su versión con unidad SSD. Todo un logro para un equipo en el que podemos disfrutar de una generosa pantalla mate que nos facilita la visualización en cualquier situación.

Pero el Huawei MateBook D 15 también es un equipo que llega al mercado con un corazón de AMD, concretamente con el procesador Ryzen 5, el cual nos ha ofrecido un rendimiento destacado y que complementa una buena ficha técnica por el precio que pagamos por él. Tan solo a nivel de batería y detalles del teclado nos han dejado un sabor agridulce en un equipo que por su precio nos devuelve muchas alegrías si lo primero es el tamaño de pantalla.

8,2 Diseño8,75 Pantalla 8,5 Rendimiento7,75 Teclado/trackpad8,25 Software8,75 Autonomía7 A favor Muy ligero sin renunciar a una cómoda diagonal de pantalla

Pantalla de gran tamaño, equilibrada y con acabado mate

Ficha técnica completa en relación calidad/precio En contra Batería justa para trabajo en movilidad

Un lector de tarjetas y otro USB-C hubiera completado una gran conectividad

La webcam retráctil no es nada práctica para videoconferencias

