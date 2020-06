Huawei MatePad Pro, análisis: corazón de Huawei P40 Pro para una de las tablets más potentes del mercado

Huawei tiene una potente arma para el sector de las tablets. Se trata de la Huawei MatePad Pro, un dispositivo de gama alta con importantes bazas como el Kirin 990, compatibilidad con el M-Pen de Huawei (su propio lápiz táctil para tablets) y un audio en el que más adelante ahondaremos. El tributo a pagar, como en todo nuevo producto de Huawei, es la ausencia de servicios de Google.

Pasa nuestra mesa de análisis esta Huawei MatePad Pro, con miras a resolver la pregunta de cuál es la experiencia de usuario que ofrece un producto de gama alta tan enfocado al multimedia pero cerrado a las aplicaciones de Google. ¿Está a la altura de la primera línea en el sector de las tablets? Vamos a tratar de averiguarlo.

Ficha técnica de la Huawei MatePad Pro

HUAWEI MATEPAD PRO DIMENSIONES Y PESO 246 x 159 mm x 7,2 mm

460 gramos PANTALLA IPS/LCD de 10,8 pulgadas

Resolución QHD+ (2.560 x 1.600 píxeles)

Formato 16:10

Densidad de 280 píxeles por pulgada

DCI-P3 PROCESADOR Kirin 990

Mali-G76 MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB ampliables con tarjetas NM Card CÁMARA TRASERA 13 MP f/1.8 CÁMARA DELANTERA 8 MP f/2.0 BATERÍA 7.250 mAh

Carga rápida 20W

Carga inalámbrica 15W

Carga inalámbrica inversa 7,5W SISTEMA OPERATIVO EMUI 10 basado en Android 10 CONECTIVIDAD 4G

WiFi ac

Bluetooth 5.1

USB tipo C OTROS Compatibilidad M-Pen PRECIO 599 euros

HUAWEI MatePad Pro – Tablet con Pantalla FullView de 10.8», WiFi, HUAWEI Kirin 990, Colaboración multipantalla, Batería de 7250 mAh, 6 GB RAM, 128 GB ROM, Midnight Grey

Diseño: buena construcción y ligereza por bandera

La Huawei MatePad Pro, en el caso de nuestra unidad en color azul, está rematada en fibra de vidrio. A nivel estético el acabado funciona bastante bien, siendo simple pero cuidado. La parte trasera tiene un ligero brillo gracias al material empleado, la cámara está ubicada en una discreta (aunque protuberante) línea vertical y el logo de Huawei queda completamente centrado. Es un material algo sucio, pero bastante menos que el cristal y el plástico. En una tonalidad más apagada y grisácea encontramos la firma de Harman Kardon, compañía tras el audio de esta tablet.

En la parte superior de la misma encontramos dos altavoces y el botón de encendido y otros dos altavoces y un USB Tipo C en la parte inferior, quedando los botones de volumen reservamos a la parte derecha. La ubicación de la botonera es incómoda, ya que no podemos acceder de forma sencilla a los botones ni en vertical ni en horizontal. Eso sí, la pulsación de los botones es exquisita a pesar del corto recorrido de los mismos.

El agujero en pantalla distrae algo más de lo habitual en una tablet y, visto lo pequeño que es el sensor de cámara selfie, quedaría mejor en el marco

Si le damos la vuelta a la tablet nos encontramos con unos marcos bien aprovechados, nada menos que un 86.5% de ocupación frontal de la pantalla, según GSMarena. Lo único que choca del frontal es la cámara perforada de la esquina superior izquierda. El sensor en sí es muy pequeño, por lo que bien hubiese cabido en el propio marco del dispositivo. Aunque estamos acostumbrados a verlos en móviles, en una tablet enfocada casi en su totalidad al consumo multimedia choca ver un elemento de este tipo, más aún cuando es tan grande como el que ha añadido Huawei.

En términos generales nos falta quizá un toque más premium, a la altura del precio final que tiene el dispositivo. La fibra de vidrio le sienta bien a esta MatePad, pero queda lejos de algunos rivales directos en lo que se refiere a sensaciones en mano. Pese a esto, es de agradecer la ligereza del dispositivo, que queda en los 460 gramos. Aunque pueda parecer una cifra alta, se trata de buenos números para una tablet de más de 10 pulgadas.

Pantalla y audio: rozando la perfección

La pantalla de la Huawei MatePad Pro es sobresaliente tanto en ángulos de visión como en nitidez y brillo. Tan solo peca de algunos sombreados típicos en tecnología IPS.

La Huawei MatePad Pro tiene una pantalla IPS LCD de 10,8 pulgadas con resolución Quad HD+. A pesar de que la densidad de píxeles queda en 280 ppi la nitidez es exquisita. Es un panel que se disfruta tanto en niveles de brillo como en experiencia general. La calibración del color no es tan precisa como pudiera ser ya que los tonos son bastante vivos. No obstante, podemos configurar un modo de color ‘normal’ en lugar de ‘vívido’ en los ajustes, aunque no hay demasiadas diferencias.

La calidad de la pantalla es excelente, de las mejores IPS del mercado. El formato 16:10 le sienta bien a nivel estético y ergonómico, aunque no es el mejor formato de cara a visualizar contenidos, función principal en una tablet

El formato 16:10 no es el mejor a la hora de distribuir el contenido en horizontal.

Del mismo modo, podemos configurar el balance de blancos y activar un modo de ‘Tono Natural’ para que la temperatura de los colores se ajuste de forma automática según la luz ambiente. Destacar asimismo que es un panel más alargado de lo normal gracias a su relación de aspecto 16:10. Esto lo convierte en un dispositivo menos alto y más alargado de lo habitual. Técnicamente, el 16:10 no aporta ventajas objetivas ya que podemos perder contenido rodado en 16:9. Funciona bien a nivel estético, pero a nivel de productividad no es la mejor opción.

En definitiva, un panel que sorprende pese a ser IPS y cuyos principales puntos negativos son tanto el formato del mismo como el sombreado que deja alrededor del círculo en pantalla, algo típico cuando usamos este tipo de tecnología.

Huawei ha hecho un trabajo espectacular con el sonido junto a Harman Kardon. Cuatro altavoces estéreo con picos de hasta 115 decibelios y sin apenas distorsión

Respecto al audio, es sobresaliente. Contamos con nada menos que cuatro altavoces que funcionan en estéreo (dos arriba y dos abajo, sonando ligeramente más los de arriba). En nuestras pruebas han alcanzado los 115 decibelios, cifra muy alta que deja patente el cuerpo que tiene el volumen de esta tablet. Es sorprende también, a pesar de tan alta cifra de volumen, que no encontramos distorsión en el sonido. Los graves son contundentes, el sonido tiene una gran pegada y la ecualización general es casi perfecta.

Rendimiento y software: mucha potencia y pocas aplicaciones

Si bien a nivel multimedia la Huawei MatePad Pro roza el sobresaliente, si hablamos de experiencia de uso las cosas empiezan a cambiar. A nivel técnico nos encontramos con el Kirin 990, mismo procesador que encontramos en el Huawei P40 Pro y Huawei Mate 30 Pro, entre otros miembros de gama alta de la compañía. Esto implica que no hay problema alguno a la hora de mover aplicaciones ni juegos pesados. Hemos jugado durante horas a entregas como PUBG Mobile y Hearthstone con muy buen rendimiento sostenido y sin lag en ningún momento. De cara a los que se fijen en los benchmarks, he aquí los resultados:

AnTuTu : 420.163

: 420.163 GeekBench 5 (single/multi) : 725/2.803.

: 725/2.803. 3D Mark (Sling Shot Extreme – OpenGL ES 3.1): 3.636

La RAM tampoco se queda corta con 6 GB a los que les acompañan 128 GB de memoria interna. Respecto al calentamiento, Huawei hace un buen ejercicio disipando el calor (cuanto más grande es el dispositivo, más fácil es lograr esto), por lo que podemos jugar durante horas incluso con la funda puesta sin que se caliente. El resumen a nivel de hardware es que estamos ante una propuesta de gama alta capaz de mover todo pero, ¿de qué sirve la posibilidad de poder moverlo todo si no podemos descargar prácticamente nada?

La experiencia en software al sacar la MatePad Pro de la caja no puede ser más limitada: hay que lidiar con instaladores de terceros manuales y pelearnos con los servicios de Google si queremos instalarlos. Es posible, pero no fácil

Al sacarla de la caja la Huawei MatePad Pro viene sin servicios de Google. Si en un móvil esto supone un impedimento, en una tablet enfocada a productividad y multimedia la situación se agrava más aún. Aparte de que no podemos instalar los básicos de Google (Gmail para correo, Drive para archivos, Calendar para calendario, etc.), tampoco funcionan los grandes actores que cobran sentido en una tablet: YouTube, Disney+, Netflix, etc. Nos hemos sentido atados de pies y manos, sin poder instalar prácticamente nada más allá de algunos APK sueltos desde tiendas externas (lo cual es tedioso ya que hay que instalar de uno en uno y de forma manual).

App Gallery sigue muy limitada y encontramos pocas aplicaciones. Además, es especialmente molesto encontrar publicidad en algo tan básico como lo es una tienda de aplicaciones nativa, por lo que hemos acabado utilizando repositorios externos para descargar los APK que hemos podido.

Incluso aunque instalemos los servicios de Google habrá aplicaciones «básicas» que no funcionarán.

Contar que es posible instalar los Servicios de Google Play, pero con cada actualización que lanza Huawei el proceso es más difícil. Tanto que incluso a nosotros nos ha costado un buen rato instalarlos y, aún tras lograr el proceso para tener Play Store, nos hemos encontrado con varios errores. Lo más frustrante es que muchas apps siguen sin funcionar aunque tengamos Play Store, ya que el marco de servicios de Google que instalamos no es el habitual en Android, sino versiones más antiguas, modificadas y, todo sea dicho, bastante más inseguras.

En resumidas cuentas, o nos las ingeniamos para instalar las apps de Google o no podemos hacer prácticamente de nada con la tablet por las propias limitaciones que tiene Android si no utilizamos este paquete de servicios y apps.

Más allá de estos problemas, al menos cabe agradecer que Huawei tiene una interfaz adaptada a las tablet. No es una modificación profunda de EMUI, pero los ajustes están muy bien adaptados a este formato. Tema aparte es que la mayoría de apps Android no están optimizadas a este formato, pero en lo que respecta a servicios propios Huawei no ha hecho un mal trabajo.

Contamos así con modo oscuro, aplicaciones propias para prácticamente todo como el navegador, caledario, reproductor de música, vídeo, etc. Del mismo modo tenemos integración con Celia, el nuevo asistente de voz de Huawei. Está bastante verde a nivel de funciones y comunicación, pero son buenas noticias ver nuevos participantes en el territorio de los asistentes de voz.

Si hablamos de biometría, encontramos ciertos problemas. No tenemos ningún tipo de lector de huellas y la única forma de desbloquear la tablet más allá de poner la contraseña es un sistema de reconocimiento facial a través de la cámara frontal. Siendo una tablet de gama alta, como mínimo, esperábamos un lector de huellas (como el que vimos en la MediaPad M6. En muchos casos hemos tenido que acabar introduciendo la contraseña de forma manual, prácticamente un viaje al pasado.

Accesorios: con miras a ser un sustituto del ordenador

El lápiz es una solución interesante, aunque hay muy pocas aplicaciones para sacarle partido.

Los accesorios para la Huawei MatePad Pro merecen mención especial, ya que la compañía ha puesto especial mimo en ellos. En primer lugar nos encontramos con el Huawei M-Pen, un lápiz que nos permitirá interactuar con la tablet y sacar partido en aplicaciones con soporte para el mismo. Es robusto, de buen tamaño y no muy pesado, cargándose a través de la propia parte superior de la tablet. La integración a nivel sistema es genial, ya que basta con pegarlo magnéticamente a la tablet para que lo detecte por primera vez y pueda realizarse el emparejamiento.

La principal pega es que son pocas las aplicaciones que pueden aprovechar este lápiz, más allá de la aplicación de notas de Huawei y algunas apps de terceros que encontramos en Play Store. No obstante, al ser un dispositivo tan grande, es cómodo manejarlo con el lápiz, para no tener que andar tocando directamente la pantalla con los dedos.

El segundo accesorio estrella de esta tablet es el teclado-funda propio de Huawei. A nivel de diseño está muy bien logrado, la respuesta de las teclas es excelente y resulta muy cómodo para escribir durante bastante tiempo. De hecho, buena parte de este análisis la hemos escrito desde la propia tablet. Se carga de forma inalámbrica cuando está conectado a la propia tablet y se empareja de forma automática, por lo que la integración es de diez.

El principal problema es que este teclado se vende en versión inglesa incluso en España, por lo que no es la distribución a la que estamos acostumbrados en nuestro país y no incorpora la letra ‘ñ’. Además, el teclado funciona como una extensión vía hardware del propio teclado virtual de Huawei, por lo que no podemos remapearlo.

Autonomía: bien, pero se esperaba más

A nivel de autonomía encontramos luces y sombras. La Huawei MatePad Pro cuenta con una pila de 7.250mAh, cantidad correcta para una tablet de más de 10 pulgadas, aunque no excesiva. En un día de uso hemos logrado unas seis horas de pantalla, lo cual no es demasiado para un dispositivo tan orientado al multimedia. Si repartimos el uso en varios días las horas de pantalla bajan más aún, quedándonos más cerca de las cinco horas.

Destaca que cuenta con carga rápida de 20W, carga inversa de 7.5W y carga inalámbrica (siempre y cuando encontremos una base para tamaño dispositivo). La oferta es completa a nivel de posibilidades pero el punto clave, las horas de pantalla, quedan un poco por debajo de lo esperado.

Cámara: buenos resultados para una tablet

Si bien la cámara no es un punto clave en una tablet, al hablar de un dispositivo de gama alta la exigencia es algo más alta. En este caso contamos con una sola cámara de 13 megapíxeles con apertura f/1.8. Está más limitada que en cualquier móvil de Huawei, sin posibilidad de modo retrato, pero con funciones interesantes como el HDR, modo profesional, cámara rápida y demás.

La experiencia fotográfica es aceptable, lo que se le puede pedir a una tablet de este tipo. Encontramos fotos equilibradas cuando la luz acompaña y, aunque un dispositivo de más de 10 pulgadas y casi medio kilo no es lo más común para disparar fotografías, se agradece que se haya trabajado algo en este apartado. El detalle es mejorable y nos falta un mejor trabajo con el HDR, pero no le pedimos mucho más a un dispositivo de este tipo.

Respecto a la cámara frontal encontramos un sensor de 8 megapíxeles. Los resultados son similares a los de la cámara trasera. Si la luz acompaña obtenemos fotografías aceptables y, sobre todo si vamos a usar la cámara para videollamadas (uso más probable que para hacernos selfies), podemos salir del paso sin menor problema.

Huawei MatePad Pro, la opinión de Xataka

En resumidas cuentas, la Huawei MatePad Pro es una gran tablet lastrada por un software demasiado limitado. Tal y como viene al sacarla de la caja, la experiencia a nivel de aplicaciones no es buena, ya que no podemos instalar ni aplicaciones de Google ni aplicaciones básicas para el día a día que dependen de sus servicios. Si logramos instalar los servicios de Google (algo que cada vez es más complejo), el producto cambia completamente, aunque sigue lejos de ser bueno a nivel de software.

La Huawei MatePad Pro brilla por su hardware y se ve eclipsada por el software. Se trata de un buen producto a nivel técnico, pero lastrado por el sistema que lo mueve

La pantalla, experiencia con el audio, batería, rendimiento, etc. Todo está a la altura de lo que se le pide a una tablet de gama alta, con el pequeño pecado de no ser todo lo premium que le pedimos a nivel de diseño, pero dando una experiencia global sobresaliente en hardware. Queda en manos del usuario valorar si merece o no la pena invertir en un producto de gama alta tan limitado en software, ya que son varias las trabas que vamos a encontrar a nivel de aplicaciones.

7.7 Diseño8,25 Pantalla9,5 Rendimiento9,25 Software4 Autonomía7,5 A favor La pantalla es de gran calidad: nítida, brillante y atractiva

Tenemos potencia de sobra para mover lo que queramos

El audio es sobresaliente, toda una experiencia multimedia En contra No tenemos las aplicaciones de Google por lo que estamos muy limitados

El acabado podría ser más premium

La autonomía es buena, pero esperábamos más

