Huawei MatePad Pro, primeras impresiones: una clara apuesta por el software propio y adaptado al formato tablet

Ayer hubo cierto MWC 2020 virtual y entre las marcas que presentaron novedades estuvo Huawei, con ese nuevo Huawei Mate Xs como estrella del evento. Pero hubo más protagonistas y uno de ellos es un interesante tablet que pudimos probar, así que os contamos nuestras primeras impresiones del Huawei MatePad Pro.

El tablet fue presentado oficialmente en noviembre, aprovechando la ocasión para anunciar su llegada a Europa. Un dispositivo de 10,8 pulgadas con una versión lista para el 5G y un software centrado en aprovechar las ventajas de este formato (al menos en teoría). Y lo mejor es que lo hemos podido probar, así que os contamos qué tal con él.

Dejando a un lado los materiales habituales, pero no la carga inalámbrica

El diseño de este tablet es bastante curioso y llamativo. Con el formato de 16:10 para esa pantalla de 10,8 pulgadas queda algo más alargado que otros tablets con un panel de diagonal similar, pero lo que más llama la atención es esa trasera hecha con cuero vegano, en vez de los habituales metal, cristal o policarbonato.

Es un acabado que nos podrá gustar más o menos, pero tiene un par de aspectos interesantes de cara a un uso continuado: parece bastante más resistente a arañazos que el metal y que a roturas que el cristal, además de que no se ensucia fácilmente y que no resbala. Y además no impide que el dispositivo cuente con carga inalámbrica, por lo que objetivamente conlleva bastantes ventajas.

Lo que también destaca para bien es que el frontal está muy bien aprovechado. Sin botones físicos en el mismo, los marcos se pueden reducir bastante, estando la cámara integrada en la pantalla sin muesca. Los botones físicos están en los lados, por cierto, los de volumen en un lado y el de encendido/bloqueo en otro.

Es bastante ligera y delgada teniendo en cuenta el tamaño. Lo bueno además es que la funda con el teclado tampoco añade demasiado peso y el conjunto es bastante práctico.

El puntero (M Pencil) es también bastante sencillo y ligero. No dispone de ningún botón (luego hablaremos un poco de su funcionamiento y funciones) y queda unido al tablet de forma magnética, cargándose de ese modo (en teoría 30 segundos de carga dan 10 minutos de uso y una hora da una carga completa, en la sala de demos no se agotaron al estar continuamente unidos al tablet). Eso sí, no va incluido en el modelo con 5G y en este caso se ha de adquirir a parte, como el teclado.

En cuanto a diseño y estética nos pareció que está bien resuelto

En general, en cuanto a diseño y estética nos pareció que está bien resuelto. La cámara trasera sobresale bastante, pero no molesta al apoyarlo en una superficie ni es fácil taparla cuando se usa independientemente de la orientación, así que a este nivel nos dio muy buenas sensaciones.

Por cierto, el MediaPad Pro está disponible en dos colores: azul y naranja. Le dan un aire más desenfadado al producto (sobre todo el segundo) sin ser algo tampoco demasiado llamativo, lo cual podría encajar en diversos tipos de usuarios.

Una pantalla que muestra muy bien ese software adaptado

La pantalla presenta una resolución que da una definición más que suficiente, sin echar en falta nitidez. No la hemos podido probar en exteriores, pero eran interiores con iluminación abundante e incluso directa y el nivel de brillo era más que suficiente.

De fábrica viene bastante saturada aún en el modo de color normal (siendo IPS), pero podremos ajustar el matiz de color y la temperatura. Bien en cuanto a ángulos de visión y contraste, con una buena respuesta táctil tanto a las pulsaciones como al M Pen.

Eso sí, aunque no pudimos exprimir demasiado el stylus sí vimos que tiene una latencia algo mayor que otros como el Apple Pencil o el S Pen, sin ser tampoco algo molesto. Lo pudimos probar con la app Nebo, que sirve para transcribir el trazo a mano a texto y funciona bastante bien.

Hablando del software, el tablet viene con EMUI 10 sobre Android 10 y los servicios de Huawei (HMS), con las apps de App Gallery. Lo que pudimos probar fue lo ya instalado al no estar los dispositivos conectados, aunque lo que más nos interesaba era comprobar las mejoras adaptadas al formato tablet.

Lo que pudimos hacer funcionar fue la ventana flotante, del mismo modo que funcionaba en el Mate Xs. Habrá que esperar al software definitivo para probar el App Multiplier, pero parece ser una experiencia parecida a la que da iPad OS y la ventana flotante funciona bastante bien.

Eso sí, aunque es muy fácil lanzar una tarea de esta manera, como comentamos en el Mate Xs podría sacarse algo más de jugo a esta función. Por ejemplo, podría redimensionarse la ventana o hacer que se abriesen varias apps. No obstante, como decimos funciona bien y las tareas ni se interrumpen ni se bloquean.

Todo esto viene favorecido por un hardware que parece ser más que suficiente. El Kirin 990 y los 6 GB de RAM son suficientes para mover el software con fluidez, sobre todo hablando de esta nutrida multitarea que presentan estos dispositivos. Habrá que ver el combo de multiventana y juegos, pero al menos el rato que estuvimos buscando las cosquillas tampoco notamos exceso de temperatura o lag.

El tablet además suena mucho, ni siquiera estando al máximo volumen. No fue posible hacer un análisis de calidad en el ambiente de la demo, pero al menos tiene potencia y esos cuatro altavoces parecen cumplir a ese nivel.

Unas armas distintas para competir en un mercado con pocos (pero importantes) rivales

A nivel de hardware y prestaciones, el MatePad Pro parece un rival a la altura de otros tablets actuales en el mercado, encajando en apariencia en varios perfiles de uso (infantil, profesional, entretenimiento, etc.). El trabajo con la multiventana y la sincronización con los móviles de la casa también tiene buena pinta, aunque habrá que ver si esto logra convencer pese a la falta de servicios de Google.

Desde luego, es un producto bien construido y bastante versátil ya sólo con el software de serie y sin explorar todas las apps que son compatibles con las funciones dentro de App Gallery. Funciona bien y tiene el aliciente de tener modelos con 5G para quien priorice esta característica, así que a ver qué tal funciona en el mercado internacional.