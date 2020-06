Huawei P40 Lite 5G, análisis: el 5G más asequible también tiene un precio

La serie Lite de Huawei ha sido una de las más populares dentro de la gama media en los últimos años. Ahora con el veto de Trump la cosa se complica, pero Huawei sigue renovándola, y este año además lo ha hecho con un modelo que trae conectividad 5G a la gama media.

El Huawei P40 Lite 5G cuenta con una hoja técnica muy similar a la de su hermano (el P40 Lite que ya analizamos), con la principal diferencia de que el procesador es un Kirin 820 con módem 5G. Hemos estado probando el nuevo gama media con 5G de Huawei y os contamos nuestra experiencia.

Huawei P40 Lite 5G, especificaciones técnicas

Huawei P40 Lite 5G Pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+

2.400 x 1.080 píxeles

Ratio 19.5:9 Procesador Kirin 820 de 7 nanómetros

GPU Mali G57 Versiones 6GB/128GB

Tarjeta NMCard de hasta 256 GB Batería 4.200 mAh

Carga rápida supercharge de 40W Biometría Sensor de huellas lateral Software Android 10

EMUI 10.1 Cámaras traseras 64 megapíxeles f/1.8

8 megapíxeles ultra gran angular f/2.4

2 megapíxeles Macro f/2.4

2 megapíxeles bokeh f/2.4

Flash LED Cámara frontal 16 megapíxeles f/2.0 Dimensiones y peso 162,31 x 75 x 8,58 mm

189 gramos Conectividad 5G

WiFi de doble banda

Bluetooth 5.1

GPS

USB tipo C 2.0

Jack de auriculares Precio 399 euros

Diseño sobrio y una experiencia multimedia correcta, pero que no brilla

El diseño del Huawei P40 Lite 5G se diferencia de lo visto en el modelo anterior por apostar por un módulo de cámaras vertical, alineado a la esquina superior izquierda, y no cuadrado. Visualmente queda menos tosco, pero tiene el inconveniente de que sobresale bastante y el móvil queda torcido cuando lo colocamos sobre la mesa. La solución, como casi siempre, podría pasar por colocarle una funda protectora, aunque en este caso no viene incluida en la caja.

No es un móvil pequeño, pero es bastante cómodo en mano gracias a sus bordes redondeados y a que el cristal de la trasera no resulta resbaladizo.

No es un móvil pequeño, pero es bastante cómodo en mano gracias a sus bordes redondeados y a que el cristal de la trasera no resulta resbaladizo. La unidad que hemos probado es la de color negro con acabado brillante, lo que le da un toque distinguido cuando la mantenemos limpia, porque lo habitual es que esté llena de huellas. Si nos fijamos en la parte delantera, tenemos un frontal bastante despejado gracias al agujero en pantalla, pero que pierde parte de ese efecto de pantalla infinita por un marco inferior bastante más ancho que el resto.

Ya que estamos en el frontal, hablemos de la pantalla. Tenemos un panel de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ y tecnología IPS, nada de AMOLED como vemos en la gama alta. La experiencia con la pantalla es uno de los puntos flojos de este terminal y lo es porque el nivel de brillo es bastante justo; no hace falta que nos dé el sol directo para que los reflejos dificulten ver el contenido. Eso sí, el brillo automático es bastante rápido.

Otro punto mejorable es que tenemos unos ángulos de visión algo limitados y se aprecia bastante sombreado alrededor del agujero de la cámara frontal. A su favor, el FullHD+ nos da nitidez de sobra y la paleta de colores es bastante rica. Viene calibrada algo fría de serie, pero podemos configurarla desde ajustes para darle un toque ligeramente más cálido.

No podemos hablar de experiencia multimedia sin mencionar el sonido. Tenemos un único altavoz en la parte inferior del chasis, justo a la derecha del USB-C, por lo que no podemos hablar de estéreo. A su favor, tenemos volumen más que de sobra para escuchar incluso en ambientes ruidosos, pero el sonido es algo metálico, agudo y resulta estridente si lo llevamos al máximo. La parte buena es que tenemos minijack y además trae auriculares en la caja.

Rendimiento fluido y autonomía satisfactoria

Como decíamos al principio, la versión 5G del P40 Lite cuenta con un procesador Kirin 820 equipado con un módem para acceder a redes de última generación. El desempeño del chip es muy bueno en tareas del día a día, sin que apreciemos tirones en las animaciones. Sin embargo, cuando le exigimos más podemos ver algunos flecos que nos indican que no estamos hablando de un gama alta. Mueve juegos con carga gráfica, pero ahí se aprecian algunas caídas de frames y también me he encontrado con cierto lag al manejar la multitarea de forma más exigente, aunque ha sido muy puntual. No es algo que impida el correcto uso del terminal, pero ahí está. En las pruebas benchmark consigue muy buena puntuación, incluso al compararlo con su hermano pequeño.

Sobre la biometría, el P40 Lite 5G cuenta con un lector de huellas lateral y reconocimiento facial bidimensional. El lector de huellas es rápido y preciso, pero la ubicación no es la más cómoda en según qué momentos, por ejemplo al tenerlo apoyado en la mesa. Por su parte, el desbloqueo facial es muy rápido, pero no se activa si hay poca luz o si llevamos mascarilla.

HUAWEI P40 LITE 5G HUAWEI P40 LITE XIAOMI REDMI NOTE 9S REALME 6 SAMSUNG GALAXY A71 MOTOROLA ONE VISION PROCESADOR Kirin 820 Kirin 810 Snapdragon 720G MediaTek Helio G90T Snapdragon 730 Exynos 9609 RAM 6 GB 6 GB 4 GB 8 GB 6 GB 4 GB ANTUTU 354.320 303.806 241.054 289.133 272.988 136.111 PC MARK (WORK) 7.960 7.808 8.702 10.840 7.613 6.812 GEEKBENCH 3.002 / 9.314 (4.0) – 546 / 1.607 (5.0) 512 / 1.670 (5.0) – 1.507/4.934 (4.0)

El software es el talón de Aquiles de Huawei desde que se hiciera oficial el veto de Trump. Igual que hemos visto en otros modelos como el Huawei P40 Pro, la versión Lite tampoco incluye las apps de Google de serie. Con Phone Clone pude copiar muchas de las apps que uso en el día a día (incluyendo algunas de Google como Maps) y clonar WhatsApp para poder configurarlo como móvil principal. El dispositivo es usable, pero hay carencias sobre todo si dependes mucho de las apps de Google e instalarlas no es tarea sencilla. Al final he suplido estas carencias accediendo a servicios como YouTube o Google Drive desde el navegador.

Sobre la autonomía, el P40 Lite 5G cumple bastante bien. Tenemos una pila de 4.000 mAh (ligeramente más justa que la de su hermano pequeño) que nos permite superar la jornada completa sin visitar el enchufe sin demasiada dificultad. En nuestras pruebas el tiempo total ha oscilado entre las 30 y las 24 horas, con unas 6 horas de pantalla, una cifra correcta que nos da una buena experiencia, pero tampoco podemos decir que sea excepcional.

Una cámara cuádruple que da buen resultado, pero es menos versátil de lo que parece

Las cámaras múltiples han inundado la gama media y en este modelo tenemos un buen ejemplo. Huawei apuesta por un sensor principal de 64 megapíxeles, un angular de 8 megapíxeles y dos de 2 megapíxeles, uno para el macro y el otro para mejorar el bokeh. Pero aunque tengamos muchas cámaras, no resulta tan versátil como pueda parecer. Habría sido más práctico incluir tres y que la tercera fuera un teleobjetivo. No obstante, va en la línea de muchas marcas que están priorizando la lente macro sobre el zoom.

Antes de ver los resultados nos detenemos un momento en la app de cámara. EMUI apuesta por una app muy rica en modos de disparo, los cuales aparecen en el carrusel situado sobre el disparador y en el menú ‘Más’ al final del mismo (sigue chocándonos que el HDR esté aquí escondido) y también en ajustes. Pese a contar con bastantes opciones, la app resulta sencilla de navegar y el control de zoom también es intuitivo.

Día

Automático, lente principal

Automático, lente angular

Sin HDR vs con HDR

Si queremos sacar la máxima calidad toca tirar del sensor principal. Con buena luz consigue imágenes con buen detalle, contrastadas y una paleta de colores amplia (aunque tiende a saturar, sobre todo si dejamos activado el botón IA). En la misma escena, el gran angular cumple pero queda claramente por debajo tanto en detalle como en rango dinámico, carencias que se acentúan conforme se va escondiendo el sol.

Como decía, el modo HDR está escondido entre las opciones de disparo del grupo ‘Más’. El resultado salta a la vista; consigue recuperar mucha exposición en las zonas de sombra sin quemar el fondo, pero en este caso el resultado es algo agresivo y la foto queda plana.

Noche

Modo automático

Modo noche

De noche, la calidad cae bastante y nos encontramos con ruido, un detalle muy mejorable y dificultad representando texturas como la del suelo o la pared. El modo noche es un buen aliado y suele cumplir bastante bien. En este caso ha subido bastante la exposición en toda la zona de las paredes y el suelo, aunque el detalle sigue siendo mejorable en la parte del fondo. El disparo en modo noche suele tardar varios segundos por lo que no resulta del todo cómodo, pero puede salvar muchas tomas. Sobre el angular, como decía, de noche nos da peor resultado, por lo que es mejor reservarlo para escenas bien iluminadas.

Retrato

Modo retrato

Modo apertura

Si dejamos activado el botón de IA, la propia app de cámara nos sugiere el modo retrato cuando detecta una persona, a veces viene bien, aunque yo prefiero activarlo manualmente. El resultado es algo artificial en la mayoría de casos, muy en la línea Huawei. Además, si no lo tocamos por defecto viene con el modo belleza activado y esto potencia todavía más el efecto. Con todo, el recorte es bueno e incluso en situaciones de poca luz sorprende. Aquí tenemos una lente dedicada al modo retrato que teóricamente mejora el resultado, aunque yo he probado a hacer fotos tapándola y no he notado la diferencia.

Una alternativa al modo retrato es el modo apertura. Aquí podemos desenfocar el fondo, no solo en fotos de personas sino también de objetos y además podemos elegir la cantidad de desenfoque tanto antes de hacer la foto como después. Esta opción nos da más versatilidad y hace que podamos conseguir resultados mucho más naturales.

Macro

Modo Supermacro

Últimamente estamos viendo que incluir una lente macro se ha convertido en una tendencia casi más popular que la de incluir un teleobjetivo. El Huawei P40 Lite 5G cuenta con un sensor de 2 megapíxeles dedicado a este tipo de fotos que se activa cuando estamos en el modo Supermacro. La app nos indica que la distancia ideal de enfoque son 4cm y de verdad hay que intentar encontrar ese punto o muchas veces las fotos salen desenfocadas. El resultado es correcto, sin alardes.

Selfie

Cerramos el apartado fotográfico con la cámara frontal que recordemos lleva un sensor de 16 megapíxeles y lente de apertura f/2.0. Los selfies tienen buena calidad si la luz acompaña, aunque el rango dinámico es más limitado, sobre todo en situaciones de contraluz. Como punto a favor, también tenemos modo retrato y modo noche.

Huawei P40 Lite 5G, la opinión y nota de Xataka

Aunque todavía no es una realidad en todos los operadores, sin duda en 2020 el 5G ya se ha convertido en una característica imprescindible en smartphones de gama alta. Huawei va más allá y reedita su modelo Lite con la intención de traer las redes de última generación a una gama inferior donde los precios son más asequibles.

El Huawei P40 Lite 5G repite muchos de los componentes del modelo original, con ligeras diferencias como un sensor principal de mayor resolución o el propio procesador Kirin 820. El terminal da buena experiencia de uso en términos de fluidez, tiene una autonomía que sin ser nada del otro mundo nos permite llegar sin problemas al final del día y la pantalla IPS es correcta, aunque se queda bastante justa en brillo, recordándonos que esto sigue siendo un ‘Lite’. El software es otro de los puntos en contra, aunque con la ayuda de Phone Clone he podido copiar la mayoría de apps y usarlo como móvil principal sin demasiados problemas.

La llegada del 5G viene de la mano de un sobrecoste. La duda es si a día de hoy compensa pagarlo por un gama media que además viene sin apps de Google.

La principal novedad del P40 Lite 5G es, como su propio nombre indica, la llegada del 5G a la gama media. Sin embargo, ya estamos acostumbrados a que esto venga de la mano de un aumento de precio y en este caso no es poco. De los 299 euros de la versión normal (ya se puede conseguir por 259 euros) pasamos a 399 euros, una cifra que ya se acerca a lo que podríamos llamar gama media premium. Está claro que el 5G supone un sobrecoste, la duda es si a día de hoy compensa pagarlo, y más en este caso que se trata de un gama media con una carencia tan clara como la del software.

7,7 Diseño8,5 Pantalla8 Rendimiento8,5 Cámaras7,75 Software5 Autonomía8,5 A favor El diseño es cómodo y elegante.

Buen rendimiento fotográfico con buena luz.

El procesador nos da fluidez y trae el 5G a la gama media. En contra Pantalla con brillo justo y ángulos de visión mejorables.

El software sigue siendo el talón de Aquiles.

El macro y el sensor de profundidad no son tan prácticos como un teleobjetivo.

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.