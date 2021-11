Huawei Watch Fit New: el nuevo smartwatch alargado de Huawei ahora sirve hasta para saltar a la comba

Huawei Watch Fit New: el nuevo smartwatch alargado de Huawei ahora sirve...

Habemus nuevo reloj inteligente de Huawei, el Huawei Watch Fit New. Se trata de la renovación del Huawei Watch Fit que conocimos el año pasado y, como otros tantos modelos «New Edition» que la firma china ha lanzado hasta la fecha, es una revisión mejorada a nivel de software y ciertas especificaciones clave.

Conoceremos todas sus especificaciones y funciones más adelante, pero antes hablemos del precio. El Huawei Watch Fit New está disponible desde ya en España por un precio de 109 euros, 20 euros menos que el modelo presentado el año pasado. Se puede comprar en la web de Huawei, en sus tiendas y en otros tantos retailers, como viene siendo costumbre.

Ficha técnica del Huawei Watch Fit New

HUAWEI WATCH FIT NEW DIMENSIONES Y PESO 46 x 30 x 10,7 mm 21 gramos sin correa 34 gramos con correa CORREA Modelo estándar: 130-210 mm Modelo Sakura Pink: 110-190 mm PANTALLA AMOLED de 1,64 pulgadas Resolución 456 x 280 píxeles 326 PPP sistema operativo Personalizado por Huawei bateríA N/D Hasta 10 días de autonomía Carga rápida CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 LE CompatibilidAD iOS 9.0 o superior Android 6.0 o superior GEOPOSICIONAMIENTO Chip GPS integrado sensores Sensor IMU de 6 ejes Sensor óptico de frecuencia cardíaca BOTONES Botón lateral OTROS 97 modos de entrenamiento Entrenamientos animados Brillo automático Monitorización FC continua Monitorización SpO2 continua Monitorización de sueño Monitorización de ciclo menstrual Monitorización de estrés Micrófono PRECIO 109 euros

Pequeños cambios

A efectos prácticos, el Huawei Watch Fit New es casi idéntico al Huawei Watch Fit. Por fuera no hay diferencias, más allá de los nuevos colores. El reloj pesa los mismos 21 gramos que el modelo anterior y tiene los mismos 10,7 milímetros de grosor. Sin novedades. Lo que conviene destacar es que hay dos modelos cuyas diferencias son el tamaño de la correa.

La pantalla tampoco cambia. El dispositivo monta un panel AMOLED de 1,64 pulgadas con resolución 456 x 280 píxeles, es decir, unos 326 píxeles por pulgada. Debería ser suficiente para no apreciar píxeles a simple vista. Es compatible con más de 300 carátulas y sobra decir que es táctil y a color.

En cuanto a funciones, el Huawei Watch Fit New cuenta con la tecnología TruSeen 4.0 (monitorización 24 horas de frecuencia cardíaca y SpO2), TruSleep 2.0 (fases de sueño y monitorización de la frecuencia cardíaca y SpO2 durante el sueño), TruRelax (control de estrés) y monitorización del ciclo menstrual, entras otras.

Una de las novedades, por no decir la principal novedad de este reloj, está en los modelos deportivos. El Huawei Watch Fit New es compatible con un nuevo modo, salto a la comba, que curiosamente no estará disponible de lanzamiento, sino que llegará vía OTA. Por lo demás, igual que el modelo anterior, por lo que también dispone de entrenamientos animados y el entrenador personal con 12 rutinas de entrenamiento.

Finalmente, y en lo referente a la autonomía, la firma china no ha desvelado el amperaje de la batería del Huawei Watch Fit New, pero asegura que es capaz de aguantar hasta diez días. También dispone de carga rápida. Según Huawei, en solo cinco minutos se puede conseguir batería suficiente para un día.

Versiones y precio del Huawei Watch Fit New

El Huawei Watch Fit New está disponible desde ya en España. Su precio es de 109 euros (aunque está rebajado con motivo de Black Friday en diferentes retailers) y se puede conseguir en color negro, rojo, azul y rosa.

