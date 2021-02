Huawei Watch GT 2 Pro, análisis: sube la apuesta manteniendo una autonomía colosal y corrigiendo algunos errores de sus predecesores

La apuesta de Huawei con sus smartwatches es singular. A diferencia de algunos de sus competidores, que defienden incrementar la polivalencia de sus relojes inteligentes y poner en las manos de los usuarios una capacidad de interacción que casi mira de tú a tú a los smartphones, la marca china ha optado por desmarcarse con una autonomía muy competitiva. Esta era una de las bazas de los anteriores Watch GT, y está presente en el dispositivo que vamos a analizar.

Pero tener una gran autonomía no basta. Y Huawei lo sabe. Este parámetro es muy importante, especialmente en un dispositivo que aspira a que lo utilicemos todos los días, pero para convencer necesita algo más. Los anteriores modelos de la familia Watch GT tenían algunas carencias relevantes, como una capacidad de interacción limitada y un sistema operativo básico, pero esta revisión refina aquella propuesta con el propósito de llegar allí donde no llegaron sus predecesores. El objetivo de este análisis es averiguar si lo ha conseguido.

Huawei Watch GT 2 Pro: especificaciones técnicas

HUAWEI WATCH GT 2 PRO Características ACABADO Cuerpo de aleación de titanio

Esfera de cerámica y cristal de zafiro CORREA Correa de fluoroelastómero negro

Correa de cuero marrón gris PANTALLA AMOLED táctil 454 x 454 HD de 1,39 pulgadas MEMORIA 4 GB PROCESADOR Kirin A1 + STL4R9 ALTAVOZ Sí MICRÓFONO Sí CONECTIVIDAD GPS

Bluetooth 5.1, BLE/BR/EDR SENSORES Acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, frecuencia cardiaca y presión de aire BOTONES Encendido y función PUERTO DE CARGA Inalámbrico por contacto RESISTENCIA AL AGUA 5 ATM DURACIÓN DE LA BATERÍA 14 días para uso normal DIMENSIONES 46,7 x 46,7 x 11,4 mm PESO 52 g (sin la correa) PRECIO 229 euros

Tiene una caja voluminosa, pero está impecablemente acabado

Este reloj inteligente entra por los ojos. La evaluación del diseño de cualquier objeto es muy personal, pero una vez aceptado ese componente subjetivo que no podemos pasar por alto creo honestamente que Huawei ha dado un paso hacia delante importante con el diseño de este smartwatch. Y es que me parece más bonito y refinado que los modelos Watch GT y Watch GT Active que tuve la oportunidad de probar a fondo cuando llegaron al mercado.

Este reloj inteligente entra por los ojos, pero su cuerpo es voluminoso. Mide 46,7 x 46,7 x 11,4 mm

Su estética me parece un acierto porque nos permite utilizarlo en nuestro día a día para todo. Es lo suficientemente sobrio para que podamos usarlo en el trabajo, lo suficientemente moderno para utilizarlo en planes informales, y, como veremos más adelante, encaja como un guante como compañero de actividades deportivas.

Sin embargo, en este ámbito le pongo dos pegas que nos interesa no pasar por alto. La primera de ellas es que la pantalla tiene un marco bastante grueso que no se aprecia a simple vista, pero que percibes con claridad cuando lo estás utilizando. Es una lástima que Huawei no haya estirado la pantalla hasta el borde de la caja. La otra pega es que el cuerpo de este reloj es bastante voluminoso. Mide 46,7 x 46,7 x 11,4 mm, por lo que es posible que a algunas personas les parezca excesivamente grande y decidan descartarlo.

Eso sí, en lo que se refiere a su construcción no tengo nada que objetar. El cuerpo del reloj es de aleación de titanio y está mecanizado a la perfección. La esfera es de cerámica y cristal de zafiro, dos materiales muy resistentes a la abrasión mecánica que nos aseguran una vida prolongada en buen estado. Y la correa está disponible en dos materiales: cuero o fluoroelastómero. Este último es un caucho sintético muy cómodo y fácil de limpiar, por lo que es la elección que sugiero a las personas que quieran usar este smartwatch para hacer deporte.

Su pantalla AMOLED tiene buen nivel, pero no es despampanante

Al igual que en anteriores modelos de la familia Watch GT, Huawei ha integrado en este reloj inteligente una pantalla con panel AMOLED. Tiene 1,39 pulgadas y una resolución de 454 x 454 puntos. Hasta aquí no tengo nada que objetar porque está en consonancia con lo que nos ofrecen los relojes inteligentes más competitivos de su segmento de precio.

Esta pantalla táctil responde bien al toque, pero no es la más sensible que he probado. De hecho, en algunas ocasiones te obliga a repetir el gesto para que la acción que vamos a realizar tenga algún efecto. También he tenido algún problema con el sensor que se encarga de identificar el giro de muñeca para encender la pantalla porque en ocasiones no responde a este gesto. No es nada grave, pero, de nuevo, es una pequeña carencia que está presente en el día a día.

En lo que se refiere a su resolución y su capacidad de reproducir el color el rendimiento de la pantalla AMOLED de este smartwatch me parece muy notable, pero tiene un pequeño talón de Aquiles: su capacidad de entrega de brillo. Resuelve bien la mayor parte de las situaciones, pero cuando la luz incide directamente sobre la pantalla o estamos en un espacio con mucha luz ambiental se echa de menos algo más de brillo.

No es nada dramático porque podemos resolverlo proyectando una pequeña sombra sobre la pantalla con la otra mano, pero es algo con lo que en algunas ocasiones tendremos que lidiar. Un apunte más: por defecto este reloj inteligente habilita la administración automática del nivel de brillo, pero es posible controlarla a mano desde el menú ‘Ajustes’ para obligarle, si fuese necesario, a activar la máxima capacidad de entrega de brillo.

Su elegancia no debe confundirnos: es un reloj con una fuerte vocación deportiva

He tenido la ocasión de utilizar este smartwatch casi durante un mes completo, un plazo de tiempo suficiente para descubrir esas pequeñas cualidades, y también esos pequeños vicios, que solo aparecen cuando pruebas algo con la debida calma. En lo que se refiere al sistema operativo no hay cambios reseñables si lo comparamos con el de los anteriores Watch GT: su diseño y la forma en que organiza los menús me parecen menos elaborados que los que nos proponen, por ejemplo, los relojes inteligentes de Samsung y Apple.

Este Watch GT 2 Pro nos permite escuchar música sin necesidad de recurrir a nuestro smartphone, y también podemos usarlo para recibir, colgar y silenciar llamadas

Tampoco funciona de una forma muy fluida. De hecho, suele producirse una pequeña latencia entre el instante en el que llevamos a cabo un gesto sobre la pantalla táctil y el momento en el que esa acción tiene un efecto. ¿Estropea esta carencia la experiencia? En absoluto. Creo que en este terreno este reloj inteligente tiene margen de mejora, pero no es nada dramático y no tardas en acostumbrarte.

Otro de sus puntos débiles es la imposibilidad de instalar apps, y, así, ampliar la polivalencia del dispositivo. Eso sí, esto no significa que Huawei no haya hecho los deberes. Y es que la capacidad de interacción que nos propone este reloj es mejor que la de anteriores modelos. Podemos utilizarlo para escuchar música emparejándolo con unos auriculares mediante un enlace Bluetooth y almacenándola en su pequeña memoria (tiene 4 GB pero el espacio útil es menor), lo que nos permite hacer deporte sin necesidad de llevar encima nuestro teléfono móvil.

También podemos usarlo para recibir, colgar y silenciar llamadas, aunque no para hacerlas desde el reloj. Mantener una conversación utilizando el altavoz y el micrófono integrados en el propio smartwatch funciona, pero si estamos en un espacio con mucho ruido ambiental nos veremos obligados, algo lógico por otra parte, a recurrir a nuestro smartphone. Esta mayor capacidad de interacción frente a los anteriores Watch GT es un punto claro a su favor a pesar de que, como he mencionado, en este ámbito los relojes de otras marcas son más atractivos por la mayor polivalencia de su sistema operativo.

La vocación deportiva de los anteriores smartwatches de la familia Watch GT es muy evidente, pero este modelo profundiza aún más en ella. Y esta es, sin duda, una de sus señas de identidad. Nos propone más de 100 modos de entrenamiento diferentes, entre los que podemos encontrar, además de las rutinas para correr y caminar, ir en bicicleta y practicar natación, planes para deportes menos frecuentes en estos dispositivos, como son el esquí, el snowboard o el golf.

Los emisores LED y los sensores que se responsabilizan de leer nuestra frecuencia cardiaca están alojados en la base del smartwatch, en contacto con nuestra piel.

Muchos de ellos no los he podido probar porque algunos deportes no los he practicado nunca, pero las rutinas para correr, caminar o ir en bicicleta, que son algunas a las que he dado una oportunidad, funcionan. Y lo hacen, además de porque los entrenamientos que nos propone el reloj cuando trabaja codo con codo con la app ‘Salud’ de Huawei están bien diseñados (este software está disponible para iOS y Android), porque la monitorización de nuestro ritmo cardiaco es bastante precisa.

Una de las prestaciones más interesantes de este reloj inteligente es su capacidad de medir nuestra saturación de oxígeno en sangre (SpO2).

Para poner a prueba los emisores LED y los sensores de lectura que se responsabilizan de leer nuestro pulso comparé de forma simultánea los valores recogidos por el Watch GT 2 Pro con los que arroja un monitor de presión arterial electrónico de la marca OMRON. Este tensiómetro no es un dispositivo profesional de lectura de la frecuencia cardiaca, pero se le presupone una precisión más alta que la que nos ofrecen, por ejemplo, las bandas para el pecho o los pulsómetros de muñeca, por lo que sirve para calibrar el rendimiento de los sensores del Watch GT 2 Pro.

La app ‘Salud’ de Huawei es una aliada indispensable de este reloj inteligente. Sin ella no es posible sacarle el máximo partido.

Los resultados que he obtenido son prácticamente calcados a los que arrojó durante mis pruebas el Watch GT 2: entre el 80 y el 85% del tiempo las lecturas efectuadas por el tensiómetro y el reloj estaban alineadas, y durante el 15 al 20% restante la diferencia oscilaba en el rango de 2 a 5 pulsaciones. Otro punto interesante a favor del Watch GT 2 Pro es que mide el nivel de saturación de oxígeno en sangre (SpO2). No he podido comprobar si la medida que nos entrega es precisa, pero me parece una prestación interesante, especialmente en el momento que estamos viviendo, en el que la enfermedad COVID-19 está provocando afecciones respiratorias a tantas personas.

A una autonomía así es imposible resistirse

Por fin llegamos a la que sin duda es la baza más contundente de este smartwatch: su autonomía. Utilizándolo todo el día y saliendo a correr con él durante una hora tres días a la semana, caminando durante otra hora a buen ritmo otros tres días, y usándolo muy poco para hablar por teléfono y escuchar música la batería me duró entre once y doce días. No cabe duda de que es un resultado fantástico que permite a este reloj inteligente aventajar a la mayor parte de sus competidores.

Usándolo con frecuencia para hacer deporte, pero con una utilización moderada de la reproducción de música y las llamadas alcanzó una autonomía de entre once y doce días

Manteniendo la misma rutina de entrenamiento, pero haciendo un uso más intenso de las llamadas telefónicas y escuchando música con más frecuencia a través del reloj la autonomía se reduce a diez días. Aun así, sigue siendo un valor estupendo. Además, el tiempo que invierte en el proceso de carga cuando agotamos la batería completamente oscila alrededor de las dos horas, una cifra que me parece asumible, por lo que en este ámbito no tengo nada que objetar.

Huawei Watch GT 2 Pro: la opinión y nota de Xataka

Este smartwatch mantiene intacto el ADN de los anteriores miembros de la familia Watch GT, pero Huawei ha sabido refinar algunas de sus características para corregir varias carencias que están presentes en sus predecesores. Su autonomía, como acabamos de ver, es muy atractiva. Además, su diseño está muy cuidado, y su acabado es fantástico. De hecho, resulta sorprendente que por menos de 230 euros podamos hacernos con un reloj inteligente con cuerpo de aleación de titanio y esfera de cerámica y cristal de zafiro.

Este no es un smartwatch para todos los usuarios, pero es muy atractivo para quien valora especialmente el diseño, las prestaciones deportivas y la autonomía

También me gusta mucho su marcada vocación deportiva y lo bien que lo complementa la app ‘Salud’ de Huawei, con la que este reloj forma un tándem muy atractivo. Tener a nuestra disposición un abanico de más de cien modos de entrenamiento diferentes está muy bien. Y también lo está saber que la lectura de la frecuencia cardiaca que nos ofrece es razonablemente precisa. Y, por supuesto, me parece un acierto que esta marca haya decidido incorporar en este modelo la posibilidad de utilizarlo para escuchar música y atender llamadas.

Sin embargo, a pesar de todo esto creo que este Watch GT 2 Pro no es el reloj inteligente idóneo para todos los usuarios. A algunos el tamaño de la caja del reloj les parecerá excesivo, y este es un motivo suficiente para descartarlo. Además, como hemos visto, su sistema operativo es básico, y la capacidad de interacción que nos propone es limitada a pesar de que en este terreno este modelo va un paso más allá que sus predecesores. No obstante, creo que estas carencias a algunos usuarios les parecerán asumibles, sobre todo si tenemos presente lo que nos entrega a cambio. Y que su precio es razonable. Quien lo vea así y decida darle una oportunidad no se equivocará.

8,3 Diseño9,25 Pantalla9 Software7,5 Autonomía9 Interfaz7 A favor Es más estilizado que sus predecesores y está impecablemente acabado

Nos ofrece una mayor capacidad de interacción que los modelos Watch GT anteriores

Su autonomía es muy buena, lo que lo coloca entre los mejores en este ámbito

Nos propone un abanico de planes de entrenamiento muy amplio

La app ‘Salud’ con la que convive es muy completa e intuitiva En contra Aunque con este modelo podemos hacer más cosas que con los anteriores Watch GT, sigue estando un paso por detrás de algunos de sus competidores

Su sistema operativo es algo básico y no se mueve con demasiada fluidez

La caja del reloj es voluminosa, y esto puede echar para atrás a algunos usuarios

