Huawei Watch GT Runner, análisis: el smartwatch más deportivo de Huawei entra en el running por la puerta grande

Aunque Huawei no pasa por su mejor momento en el terreno móvil, la firma china sí que está consiguiendo destacar en el terreno de los wearables. Sus auriculares son realmente buenos y sus smartwatches, desde que incorporan HarmonyOS, han subido de nivel. Los Huawei Watch 3 y Watch GT 3 son la prueba de ello. ¿Siguiente paso? Apuntar a los usuarios más deportistas y convertir el Huawei Watch GT en un compañero de carreras.

Así es como nace el Huawei Watch GT Runner, un reloj de vocación claramente deportiva que incorpora lo mejor (y lo peor) del Huawei Watch GT 3 y se adereza con una serie de funciones pensadas, particularmente, para runners. En Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo para traeros este, su análisis, así que vamos a ver qué tal se comporta.

Ficha técnica del Huawei Watch GT Runner

HUAWEI WATCH GT RUNNER dimensiones y peso 46.4 x 46.4 x 11 mm 38,5 gramos sin correa pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles sistema operativo HarmonyOS 2.1 almacenamiento 4 GB batería 451 mAh Hasta 14 días de uso típico Carga inalámbrica conectividad GNSS NFC Bluetooth compatibilidad HarmonyOS 2 o posterior Android 6.0 o posterior iOS 9.0 o posterior geoposicionamiento Chip GPS integrado GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS resistencia al agua 5 ATM SENSORES TruSeen 5.0+ PPG SpO2 Acelerómetro Geomagnético Presión de aire BOTONES Sí, dos otros 1x altavoz 1x micrófono precio 329 euros

Diseño: premium y deportivo

Como en todos los análisis, comencemos hablando del diseño. En esta ocasión, Huawei nos ofrece un reloj inteligente cuya caja es de 46 milímetros, siendo esta la única opción disponible. No hay, por lo tanto, un modelo de 42 milímetros, lo que hace que quizá no sea idóneo para usuarios con muñecas pequeñas.

El reloj recuerda muchísimo al Huawei Watch GT 3. La carcasa está hecha de polímero reforzado con fibra y acabado cerámico, mientras que la corona está hecha de una aleación de titanio de grado aeronáutico. Que la carcasa sea de plástico es una de las grandes diferencias con respecto al Watch GT 3, cuya caja estaba hecha de acero inoxidable. En cualquier caso, el plástico se siente bien trabajado y ayuda a que el reloj sea más ligero, con solo 38,5 gramos de peso.

Al tacto, el reloj es agradable, y en muñeca apenas notamos que lo llevamos puesto. Es curioso, de hecho, ya que es un reloj bastante grande y, sin embargo, apenas pesa. Es muy cómodo de llevar todo el día y sienta bien, aunque una de las cosas que más me han gustado es la corona digital. Me gustó en el modelo anterior y me vuelve a encantar en este.

La corona nos permite navegar entre los menús y hacer zoom en la cuadrícula de aplicaciones. Ofrece feedback háptico (una sutil vibración) de lo más agradable y se siente robusta a la par que sensible. Es, junto a la del Apple Watch, de las mejores coronas digitales que he tenido ocasión de probar. Sobra decir que también funciona como botón para abrir el cajón de aplicaciones o volver a la pantalla principal, por supuesto.

El botón inferior, por su parte, tiene un buen recorrido, no clickea en absoluto y, aunque por defecto está configurado para que inicie los deportes, se puede remapear. Además, está grabado para poder acceder a él cuando tenemos las manos sudadas o mojadas, algo que seguramente le pase a todos los usuarios que sean deportistas. Entre este botón y la corona tenemos el altavoz, que luego veremos qué tal, y en el canto izquierdo tenemos el micrófono. Todo ello, por supuesto, con resistencia al agua de 5 ATM.

Algo que llama la atención es el frontal. En el Huawei Watch GT 3 la firma china grabó un minutero para, de alguna forma, darle sentido al marco y, de paso, darle ese aroma a reloj analógico tan característico de la gama Watch GT. En este modelo eso no ocurre. El marco es completamente listo y no hay nada de nada.

En la parte inferior, por su parte, tenemos el sensor PPG TruSeen 5.0+, que integra el sensor de ritmo cardíaco y el pulsioxímetro: es exactamente el mismo sensor que tiene el Huawei Watch GT 3, por lo que su rendimiento, como veremos más adelante, es parecido. La principal diferencia con respecto a TruSeen 5.0, además de la mejora en los algoritmos de inteligencia artificial para salud, es que tiene el doble de fotodetectores: ocho en lugar de cuatro. En esta parte encontramos también la base de carga inalámbrica.

El parecido con respecto al Huawei Watch GT 3 es evidente, aunque el Watch GT Runner es bastante más deportivo

En lo que a la correa se refiere, tenemos una correa de silicona con un marcado carácter deportivo que, en esta ocasión, viene en dos tamaños: 122 y 107 milímetros. La silicona es suave y gomosa, muy buena, pero no tanto como la del Huawei Wath GT 2 Pro. Eso no quiere decir que sea mala, ni mucho menos. Es una buena correa y, durante el tiempo que hemos estado usando el reloj, no hemos sentido la necesidad de cambiarla.

Y no será por posibilidades, porque la correa del Huawei Watch GT Runner es de 22 milímetros y tiene un acople estándar, por lo que se puede retirar con facilidad para que pongamos otra que tengamos por casa o que compremos por separado.

Pantalla: me suena (para bien)

Si hay un apartado en el que casi todos los relojes inteligentes de Huawei han conseguido destacar, es la pantalla. La firma china monta unos grandes, bien calibrados, brillantes y de generosa resolución paneles AMOLED que, por norma general, suelen gustarnos mucho. El del Huawei Watch GT 3 nos encantó y este lo hace también porque, simple y llanamente, es prácticamente el mismo.

Y eso no está mal, ojo. Cuando las cosas están bien hechas y funcionan, es mejor mantenerlas de cara a ofrecer la mejor experiencia, y Huawei ha tomado buena nota de esa premisa. El Huawei Watch GT Runner monta una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas con 466 x 466 píxeles de resolución, lo que vienen a ser 326 píxeles por pulgada. Se ve, en pocas palabras, de escándalo.

A una distancia prudencial, la que solemos usar para ver la hora o interactuar con el reloj, es prácticamente imposible distinguir un solo píxel o ver dientes de sierra. Los colores están bien representados, el nivel de brillo máximo es muy alto (y tiene brillo automático, que nunca está de más completarlo) y la experiencia con el panel es muy positiva. Nos ha gustado mucho.

La pantalla responde bien a nuestros gestos y acompaña la fluidez del sistema operativo. La transición entre menús es suave y las animaciones se suceden sin ningún tipo de tirón o arrastre. Está a la altura del Huawei Watch GT 3, que a la vez estaba a altura del Huawei Watch 3, por lo que es una buena noticia tener semejante rendimiento en el nuevo reloj de Huawei.

Cabe destacar que la pantalla se puede despertar haciendo el gesto de mirar la hora o pulsando uno de los botones. Para apagarla, basta con tapar la pantalla con la palma de la mano. Como recomendación personal, recomiendo activar el modo “No molestar” cuando os vayáis a la cama, ya que así evitaréis que la pantalla se encienda durante el sueño. Es una lástima que este modo no se pueda programar.

Hay esferas gratuitas y de pago.

En cuanto a personalización, el reloj nos permite llevar unas cuantas watchfaces instaladas y acceder a otras tantísimas desde Huawei Salud, la app para smartphones. Hay tanto gratuitas como de pago y para todos los gustos y colores. Algunas de ellas son animadas y la mayoría interactivas, de forma que si pulsamos un icono abriremos la aplicación que represente. Algunas también permiten cambiar las complicaciones (los widgets), al más puro estilo Apple Watch.

Rendimiento: HarmonyOS presente (de nuevo)

Desde el Huawei Watch 3, Huawei ha dejado de lado LiteOS para apostar por HarmonyOS, su sistema operativo propio que, por ahora y en España, solo está disponible en relojes inteligentes. En China, sin embargo, ya está corriendo en smartphones. ¿Y qué nos permite HarmonyOS que no nos permitiera hacer el sistema operativo de antes? Bastantes cosas, como acceder a una tienda de apps, por ejemplo.

Pero, antes de nada, compatibilidad. El Huawei Watch GT Runner es compatible con iOS y Android. Nosotros lo hemos probado en ambos sistemas operativos y, aunque es compatible con los dos, la mejor experiencia la hemos conseguido en un móvil Android. En iOS, sin ir más lejos, no podemos acceder a AppGallery ni responder notificaciones de WhatsApp o Telegram. Para enlazar el reloj tendremos que usar la app Huawei Salud, disponible en App Store, Google Play y AppGallery. En Android, recomiendo usar la versión de AppGallery.

En el interior del dispositivo tenemos 4 GB de almacenamiento interno que usaremos para almacenar apps y música en local. No se ha desvelado el procesador ni la memoria RAM, aunque no sería descabellado que fuese el mismo procesador ARM Cortex-X y los mismos 32 MB de memoria RAM del Huawei Watch GT 3 ya que, en esencia, son prácticamente el mismo reloj. En cualquier caso, no lo podemos confirmar.

¿Y qué nos ofrece el reloj? Vayamos por partes. Deslizando hacia la izquierda nos desplazaremos por las diferentes pantallas o widgets, como la frecuencia cardíaca, el tiempo, la música o todo lo relacionado con el deporte, que no es precisamente poco. Deslizando hacia la derecha accederemos a Celia, el asistente de voz de Huawei, y más widgets. Deslizando hacia abajo abrimos los ajustes rápidos y deslizando hacia arriba el panel de notificaciones.

Pulsando sobre la corona abriremos el cajón de aplicaciones, dispuesto por defecto en formato cuadrícula. Moviendo la corona, podremos ampliar o alejar la interfaz para que los iconos se vean más grandes o pequeños. No obstante, si preferís el clásico modo lista, se puede poner desde los ajustes. En cuanto al catálogo de apps disponibles, hay muchas y todas las necesarias para exprimir al máximo el reloj, pero la llegada de HarmonyOS supone también la llegada de AppGallery al reloj… a medias.

¿Por qué a medias? En el Huawei Watch 3, AppGallery estaba integrada en el propio reloj, de forma que podías acceder a la tienda desde el reloj como es posible en el Apple Watch con la App Store o en relojes con Wear OS y Google Play. En este modelo, eso no pasa. La tienda no está instalada en el reloj, sino que tenemos que acceder a ella a través de la aplicación Huawei Salud, es decir, desde el móvil.

AppGallery.

Ese no es el único problema. Apenas hay aplicaciones compatibles. El número ha crecido con respecto a cuando analizamos el Huawei Watch GT 3, pero tampoco mucho. Ha pasado de 28 a 25 aplicaciones disponibles. No hay aplicaciones particularmente útiles y la única que merece la pena tener es Petal Maps, la aplicación de mapas de Huawei. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores y lo volvemos a hacer: AppGallery sigue teniendo margen de mejora.

No se puede acceder a AppGallery desde el reloj, sino que es necesario usar sí o sí la app para smartphones (y solo en Android)

Puestos a sacar carencias, este reloj no dispone de eSIM, por lo que todo lo relacionado con hacer y recibir llamadas requerirá que tengamos el teléfono conectado. Tampoco tenemos NFC, ergo no podemos pagar con el móvil, y tampoco podemos hacer streaming de música desde Huawei Music, algo que sí era posible en el Huawei Watch 3. Son pequeñas carencias a tener en cuenta, aunque lo cierto es que una vez te acostumbras a pagar con el reloj se hace raro no tener esa opción disponible. En cualquier caso, tiene sentido en tanto que Huawei Pay no está disponible en España.

Sobre la música, podemos controlar la reproducción de la que esté sonando en nuestro smartphone o, si lo preferimos, importar canciones desde el móvil a la memoria del reloj. El almacenamiento es limitado, por lo que tampoco podremos crear una biblioteca demasiado amplia. No obstante, para tener 20-30 canciones o algunos podcasts que escuchemos mientras salimos a correr es suficiente. Gracias al altavoz integrado, podemos escuchar el contenido desde el propio reloj, aunque lo ideal sería conectarle unos auriculares.

En lo que al rendimiento del reloj se refiere, es muy bueno como lo era en los anteriores modelos. El dispositivo se mueve con soltura y la navegación entre menús es fluida. Se comporta como era de esperar de un dispositivo de este rango de precios, así que realmente no tenemos ninguna queja al respecto.

De lo que sí podemos quejarnos un poquito es de Celia, el asistente de voz de Huawei. Ya sabemos que no es el más completo, que está limitado a ciertos comandos básicos y que no forma parte de un ecosistema de productos conectados más amplios, pero lo que no se termina de entender es que solo sea compatible con móviles con EMUI 10.1 o superior. Dicho de otra forma, o tienes un móvil Huawei o te quedas sin asistente de voz.

En lo referente a llamadas y notificaciones, las primeras podemos aceptarlas directamente desde la muñeca y hablar a través del reloj, al menos en Android. Las notificaciones, por su parte, ahora se pueden responder en apps como WhatsApp o Telegram. Eso es posible gracias a una actualización reciente que permite contestar mediante respuestas predefinidas (que podemos modificar a nuestro criterio). No es tan versátil como en los Apple Watch o Galaxy Watch, pero al menos es un paso adelante con respecto a generaciones anteriores.

Respuestas rápidas (y personalizables).

Pasamos así a hablar de la monitorización de la salud. El Huawei Watch GT Runner incorpora el módulo PPG Huawei TruSeen 5.0+, que incorpora ocho fotodiodos en lugar de cuatro y unos algoritmos mejorados que, a priori, mejoran las lecturas de nuestras métricas. El reloj puede medir la frecuencia cardíaca, el SpO2, el sueño, el estrés y otras tantas funciones relacionadas con el deporte de las que hablaremos más adelante.

La frecuencia cardíaca se puede medir de forma inteligente (según el estado de la actividad) o en tiempo real, lo cual ofrece un mayor nivel de detalle, pero consume más batería. El sensor es bastante preciso y nos permite recibir alertas cuando pasamos o bajamos de ciertas pulsaciones por minuto. No obstante, no estamos hablando de un dispositivo médico, por lo que esta y todas las lecturas debemos tomarlas como orientativas.

Frecuencia cardíaca.

También mide el nivel de oxígeno en tiempo real, aunque este tipo de pruebas requieren que estemos relativamente quietos. Por ello hay veces que se observan huecos en blanco en las métricas, porque mientras nos movemos el reloj no hace el análisis. Esto también es útil para conocer nuestro VO2 Max (consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica) cuando hacemos deporte.

SpO2.

En lo referente al sueño, el dispositivo detecta con precisión cuándo nos vamos a dormir y cuándo nos despertamos. También nos desglosa la sesión en función de las fases y nos da estimaciones de nuestra calidad de la respiración, las veces que nos hemos despertado o la continuidad del sueño profundo. El informe, sin ser el más completo, es más que suficiente.

Sueño.

Finalmente, el reloj también monitoriza nuestro estrés teniendo en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si bien es cierto que puede ser una métrica interesante, en mi experiencia no es demasiado fiable. He llegado a ver picos de estrés de hasta casi 80 puntos en momentos en los que no he estado estresado, por lo que yo, personalmente, cogería esta cifra con pinzas.

Estrés.

También tenemos los desafíos de salud, que son pequeñas tareas para mejorar nuestro estado y que, al ser completadas, van rellenando las hojas de un trébol. Es una forma simpática de gamificar el bienestar y es algo que ya conocemos del Huawei Watch GT 3. Y hablando de este reloj, algo que sí tiene el Watch GT 3 y que se ha perdido en el Watch GT Runner es el sensor para medir la temperatura corporal.

Hacer deporte con el Huawei Watch GT Runner

Visto lo visto hasta el momento, el Huawei Watch GT Runner es poco más que un Huawei Watch GT 3 con algo de chapa y pintura. ¿Dónde está, por lo tanto, la diferencia con respecto a este modelo? En el deporte. El Huawei Watch GT Runner, además de tener la enormísima cantidad de modos deportivos que incorporan sus hermanos, está especializado en el running, tanto para usuarios amateurs como usuarios avanzados.

A través de Huawei Salud podemos acceder a diferentes planes personalizados en función de nuestro rendimiento y capacidad, como un plan para correr nuestros tres primeros kilómetros, un plan de running básico y entrenamientos para cinco, diez kilómetros, media o una maratón. Para ello, simplemente tenemos que introducir nuestra información física y responder una serie de preguntas, como cuánto corremos, qué objetivos tenemos y cuánto queremos que dure el entrenamiento.

Respondiendo estas preguntas…

… podemos crear nuestro propio…

… plan de entrenamiento personalizado.

En función de nuestras preguntas, la app nos generará un entrenamiento personalizado como el que podéis ver en las capturas que acompañan este apartado. Yo no soy corredor, así que me ha generado un plan básico que consiste en empezar alternando caminatas y carreras ligeras en las primeras semanas para acabar corriendo media hora seguida al final del plan. Este plan, evidentemente, se sincroniza con el reloj para que podamos iniciarlo desde él.

Esto lo considero particularmente útil si queremos empezar a hacer deporte y no sabemos cómo. Sin embargo, creo que, a un usuario más avanzado, que esté acostumbrado a correr y a hacer deporte intenso, se le puede quedar corto. También considero que un usuario de este nivel, probablemente, apueste por soluciones más especializadas y completas de otras marcas, como Garmin, Polar o Fitbit.

En cuanto a funciones interesantes, el reloj nos permite compartir la ruta que hemos creado con otras personas, explorarla sin conexión mientras corremos y usar la función de regreso que, básicamente, nos permite seguir la ruta que hemos hecho, pero de vuelta. Evidentemente, el reloj tiene chip GPS integrado compatible con GNSS y lo cierto es que, aunque tarda un pelín en fijar, su rendimiento y precisión son buenísimos.

El informe de la aplicación es bastante completo y ofrece mucha información útil para el seguimiento deportivo, como el VO2 máximo, la recuperación de frecuencia cardíaca, la cadencia o la altitud. En definitiva, se nota que Huawei ha querido potenciar la parte más deportiva de su reloj y lo ha conseguido con creces, siendo este sin lugar a dudas uno de los principales argumentos de venta.

Batería: una semana de autonomía

Como hemos visto a lo largo del análisis, el Huawei Watch GT Runner es muy parecido al Huawei Watch GT 3 y eso se aplica a la batería. El Huawei Watch GT 3 tiene 455 mAh y el Huawei Watch GT Runner 451 mAh, una diferencia ínfima y despreciable. El resultado, por lo tanto, es similar. Según Huawei, el reloj tiene una autonomía máxima de hasta 14 días, pero dependerá de cómo lo uses.

Haciendo un uso intenso, el reloj aguanta una semana sin problema

Esa cifra, normalmente, hace referencia al uso típico, pero si activamos la monitorización del sueño, lo llevamos siempre conectado, hacemos llamadas, recibimos muchas notificaciones y demás, la autonomía se resiente. En nuestro caso, que hemos exprimido el reloj todo lo que hemos podido, hemos llegado a la semana de autonomía sin ningún problema. Por lo tanto, no nos cabe duda de que, haciendo un uso más básico, se puedan alcanzar esos 14 días prometidos por Huawei.

En cuanto a la carga, se hace mediante una base de carga inalámbrica incluida en la caja y se completa en cerca de dos horas. No es una carga particularmente rápida, pero se compensa con una autonomía más que notable. En resumidas cuentas, la batería se comporta como era de esperar en un reloj de Huawei y la autonomía no supone problema alguno.

Huawei Watch GT Runner, la opinión de Xataka

Como hemos podido ver a lo largo de este análisis, el Huawei Watch GT Runner es un Huawei Watch GT 3 de carácter más deportivo. A efectos prácticos, el smartwatch ofrece una experiencia similar y se diferencia de este modelo en el apartado del ejercicio y sus funciones de IA avanzadas para corredores. Eso es, precisamente, lo que más pesará a la hora de decantarse por él.

Eso y el precio, claramente, ya que mientras el Watch GT 3 cuesta 229 euros, el Watch GT Runner asciende a 329 euros. Es una diferencia sustancial de precio y de cada uno dependerá sopesar si le compensan esos cien euros de más por las funciones deportivas. Personalmente, creo que para usuarios que quieran empezar a correr y no quieran gastarse entre 600 y 800 euros en un reloj más especializado como un Garmin, puede ser una buena opción.

La diferencia clave con respecto al Watch GT 3 está en las funciones deportivas, pero por lo demás es prácticamente el mismo reloj

Por otro lado, el reloj sigue quedándose detrás de su competencia más directa en términos de funciones. Carece de conexión WiFi, de pagos móviles y de la capacidad total para responder notificaciones, aunque en este aspecto se ha mejorado ligeramente. En definitiva, es un buen reloj para deportistas amateurs, pero para deportistas más avanzados y usuarios más intensivos quizá no es mala idea contemplar otras opciones.

A favor La autonomía es la que es de esperar en un Huawei Watch GT.

El sistema de entrenamientos personalizados es útil para animarse a hacer deporte.

La pantalla se ve de escándalo. En contra Las aplicaciones siguen escaseando en AppGallery.

No tiene pagos móviles.

Es prácticamente un Huawei Watch GT 3 con funciones más deportivas, pero cien euros más caro.

