IKOHS NETBOT S15, análisis: un serio candidato al bueno, bonito y barato de los robots aspiradores

Pese a que las Roomba, Conga o Dyson siguen siendo los robots aspiradores que copan las innovaciones del sector, hay otras marcas que han conseguido hacerse un hueco gracias a argumentos tan irrefutables como la relación calidad precio. Y aquí, sobre el papel, el IKOHS NETBOT S15 tiene mucho que decir gracias a bazas como su filtro HEPA, su control mediante el móvil o asistentes de voz y su precio inferior a los 200 euros. Hemos probado este robot aspirador barato y así ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del IKOHS NETBOT S15

IKOHS NETBOT S15 DIMENSIONES 330 x 75 mm PESO 3 kilos NAVEGACIÓN Aleatoria (SmartGyroscope) POTENCIA DE SUCCIÓN 1.500 pascales CAPACIDAD DEPÓSITO SÓLIDOS 600 ml CAPACIDAD TANQUE AGUA 200 ml (400 sólidos + 200 líquidos) CONECTIVIDAD WiFi a 2,4 GHz APP Sí PROGRAMABLE Sí ASISTENTES DE VOZ Sí, Alexa y Google Assistant BATERÍA 2600 mAh AUTONOMÍA Hasta 120 minutos FILTRO Sponge Clean + HEPA RUIDO Hasta 60 dB ¿QUÉ HAY EN LA CAJA? Base de carga, aspirador, recambio de filtro, accesorio fregador, recambio de mopa y cepillos laterales, cinta magnética, mando a distancia, manuales y accesorio de limpieza PRECIO 166 euros

Un diseño conservador y funcional

El del IKOHS NETBOT S15 es un diseño de lo más común entre los aspiradores más asequibles: cuerpo cilíndrico achatado con un «parachoques» en la parte delantera. En cuanto a accionadores físicos, en su superficie encontramos dos: un botón bastante llamativo en la parte superior para comenzar o detener la limpieza manualmente y el de encendido y apagado, ubicado en el discreto lateral. Y digo lo de discreto porque durante la configuración pasé por alto el detalle de encenderlo, lo que dificultó considerablemente la labor. Un apunte más: su acabado espejado puede resultar atractivo a la vista, pero en la práctica es muy poco sufrido ante gotas, polvo, pelos y la grasilla de los dedos.

Se trata de un robot compacto y más bien ligero, lo que a priori le confiere la ventaja de poder acceder mejor a lugares como debajo de los muebles o entre las patas. Eso sí, a cambio sufrirá más ante objetos altos como las alfombras gruesas, algo que ya os adelantamos que es así. Según el fabricante, puede «escalar» hasta objetos de dos centímetros.

Es momento de darle la vuelta para encontrarnos con la sensórica y sus cepillos de limpieza. Así, visualizamos los clásicos sensores de caídas para detectar desniveles, que junto al de anticolisión y varios giroscopios se encargan de la navegación, denominada según el fabricante como SmartGYROSCOPE, de la que hablaremos más adelante.

El IKOHS NETBOT S15 viene con dos cepillos laterales con tres tiras para atraer la suciedad hacia el centro y un rodillo central de silicona con cerdas dispuestas en forma helicoidal, una configuración y materiales habituales en modelos de gama de entrada. Completan los elementos de la parte inferior las pletinas de carga, la rueda omnidireccional y otras dos ruedas responsables del desplazamiento del robot.

Su base es compacta, sencilla y minimalista, con un LED verde para informarnos de la carga. Es importante colocarla con espacio suficiente (algo más de un metro) a los lados y por delante para que el robot pueda entrar y salir sin problema, de hecho tuve que cambiar la posición para dar con una ubicación ideal. Con los cepillos laterales puestos en el aspirador, a veces el contacto base – robot no era correcto, lo que originaba que el IKOHS NETBOT S15 no se cargase.

Configuración y puesta a punto: una cuestión de paciencia

Aunque cuenta con un mando y podemos lanzarlo a limpiar simplemente dándole al «play», resulta muy cómodo hacerlo desde el móvil, lo que nos permite no solo accionarlo estando en casa, sino también fuera de ella. Eso sí, para ello hay que configurarlo adecuadamente, algo que me llevó un ratito… ahora veréis el por qué.

Lo primero es descargar e instalar la aplicación. Si os lanzáis a buscar la app en la plataforma de descargas, descubriréis que hay más de una y que no todas funcionan. Para acertar, basta con leer el código QR de la parte inferior o la del manual. No obstante en la documentación se detalla que hay que bajar «IKOHS» en la App Store o «NETBOT» en Google Play, pero en este último caso encontramos hasta cuatro aplicaciones y ninguna se llama exactamente así. Una vez instalada, haremos lo siguiente (yo lo he hecho con iOS):

1) Abrir la aplicación y crear una cuenta, en la que introduciremos nuestros datos personales y email. Una vez concluido, entramos y aceptamos las condiciones de uso.

2) Pulsar sobre «Añadir dispositivo» y elegir «Robot Aspirador» y nuestro modelo concreto. Otra opción, leer el código QR que viene en la parte inferior del robot (recomendable). Encendemos el robot desde el botón del lateral.

3) A continuación, buscamos nuestra red Wi-Fi (de 2,4 GHz) e introducimos la contraseña. La luz del Wi-Fi de la parte superior del robot parpadeará y se oirá un mensaje «robot is networking».

4) Desde la aplicación recibiremos la instrucción de reiniciar el robot y mantener presionado durante unos segundos el botón superior hasta que emita un sonido.

5) La app recomienda que teléfono, router y aspirador estén próximos para que se establezca la conexión. En mi caso tuve que repetirlo varias veces hasta que apareció el mensaje de conexión exitosa.

Cabe destacar que este robot aspirador es compatible con los asistentes de voz de Google y Amazon, lo que nos permite también controlarlo mediante la voz. Para ello tendremos que añadir este dispositivo desde la app correspondiente.

Cómo es la limpieza

Tras configurarlo, lo ponemos en acción tal y como está, esto es, con potencia normal, modo aspiración y limpieza automática. Una hora y media después, retorna a la base. Esta primera limpieza ha sido aceptable: habitualmente paso el aspirador a diario, por lo que salvo accidente, no suele estar más sucia aparte de polvo, pelos, migas y algo de arenilla.

Eso sí, a lo largo de los días comprobaremos que si hay suciedad más voluminosa y pesada – como pueden ser briznas de césped o algún pétalo –, no los recoge ni en el modo «Fuerte», más ambicioso en cuanto a poder de aspiración y previsiblemente alcanzando los 1.500 Pascales que listan las especificaciones. En este sentido, cumple para casas que no estén demasiado sucias o para mantenimiento, complementando la limpieza de suelos con otros elementos como un aspirador de trineo o una escoba.

De acuerdo con el fabricante su autonomía es de dos horas, un tiempo que al menos en el modo normal cumple… y viene muy bien, ya que como veremos en el apartado de navegación, el tiempo empleado para limpiar nuestra casa varía enormemente de un día para otro. Mi casa es más bien pequeña (65 – 70 metros cuadrados) y como veis, tampoco ha andado tan sobrado. En todo caso, siempre es recomendable dejar la casa recogida para evitar atascos y optimizar su autonomía. Un apunte más sobre la carga: es más bien lenta, requiriendo unas cuatro horas para completarse.

Aunque el automático es el que más vamos a usar, también incluye programas de limpieza en espiral, bordes, dirigido – como si fuera un coche teledirigido – y barrido.

El IKOHS NETBOT S15 no tiene un programa especialmente diseñado para alfombras, pero teniendo en cuenta que dispone de modo «Fuerte» y que es capaz de subir obstáculos de hasta dos centímetros, lo probamos con nuestra tupida alfombra. No es la primera vez que un aspirador se queda atascado intentado trepar hasta ella… no es el caso de este modelo, que la recorre sin mayor problema. Eso sí, la limpieza es bastante mejorable: basta con agitarla para comprobar que todavía queda bastante polvo y suciedad en ella. No obstante, es un recurso que nos puede ayudar a mantenerla en el día a día si periódicamente la limpiamos a fondo.

Un aspecto muy bueno de este NETBOT S15 es que su depósito de polvo tiene una capacidad bastante grande para lo que es habitual, pero si queremos fregar tendremos que sustituirlo por el depósito de agua, con dos compartimentos diferenciados para sólidos y líquidos. La sustitución de depósitos no presenta mayor problema: pulsamos la pestaña lateral para liberar el de polvo e incrustamos el de líquidos, con la mopa fijada en la parte inferior.

Aquí no hay sorpresas: los robots aspiradores todavía les falta mucho por recorrer en cuanto a fregar bien, esto es, removiendo las manchas secas. Pero como la mopa es de calidad y el depósito es grande, podrá humedecer sin problemas todo el piso. Aquí también es posible elegir la cantidad de agua entre: lento, medio y rápido. Lo bueno es que si fregamos a mano de vez en cuando, este sistema permite mantener el suelo limpio y pisarlo de forma casi inmediata gracias a la buena dosificación.

Una navegación que quiere ser «inteligente»

Cuando hablamos de navegación inteligente en un robot aspirador, nos referimos a un conjunto de sensórica y procesamiento que permitan a estos dispositivos moverse en una zona optimizando su trayectoria para recorrer todo el espacio disponible en el menor tiempo posible. Así, lo más frecuente es encontrarnos con navegación smart mediante un visor láser, con cámaras o incluso con ambas.

En este rango de precios lo que nos vamos a encontrar son los sensores básicos con ciertas implementaciones que permitan navegar mejor, pero alejados de esta premisa inicial pese a la retórica del fabricante. Esto es importante tenerlo claro para evitar disgustos a la hora de elegir un robot aspirador.

Según el fabricante, la navegación correspondiente al IKOHS NETBOT S15 es SmartGYROSCOPE, que mediante sensores giroscópicos «le permite mapear mientras limpia y girar en redondo para abarcar el 100% de las superficies, evitando choques y caídas.» Contamos con un arma que puede ayudarnos a ver cómo de eficiente es esa navegación: la aplicación.

Ojo porque el IKOHS NETBOT S15 no traza un mapa – como es habitual en modelos inteligentes al uso – de nuestra casa desde el que orientarse o permitir la limpieza por zonas, pero sí que marca en verde claro las áreas por las que el robot ha pasado.

Al concluir la limpieza estas zonas coloreadas suelen aproximarse a la arquitectura de nuestra casa… aunque atendiendo a este trazado, observamos partes por las que no ha pasado. Como veis en los pantallazos que adjuntamos a continuación, en la práctica difiere enormemente tanto la zona coloreada, posicionamiento como en el tiempo empleado. Y en todo caso, hay bastantes esquinas sin limpiar.

A su favor cabe destacar que si lo vemos cuando limpia, sí que sigue cierto patrón para recorrer habitaciones, pero repite trazados y es bastante irregular. Además, en nuestras semanas de prueba se ha perdido unas cuantas veces y se ha quedado atascado intentando trepar a la báscula.

Aunque la limpieza por zonas no es posible desde la app, sí que podemos hacerlo gracias a una cinta magnética que encontramos en la caja. Este recurso nos permitirá establecer una barrera para excluir zonas o habitaciones. En mi experiencia me ha resultado más ágil ir encerrándolo habitación por habitación y, cuando ha terminado la limpieza – algo que oirás porque deja de aspirar –, cambiarlo de sala.

Cómo es la aplicación

Una de las grandes bazas del IKOHS NETBOT S15 es que pese a su precio, se puede controlar desde el móvil. La app tiene sus limitaciones, directamente relacionadas con las especificaciones del robot aspirador en cuestión, pero a su vez esto consigue ofrecer una aplicación sencilla y básica para quienes no quieran o no puedan complicarse. ¿Qué podemos hacer con ella?

Entre sus principales funciones se encuentran:

Visualizar la zona limpiada, los metros cuadrados, la batería restante y el tiempo de la limpieza.

Activarlo y pausarlo

Seleccionar el nivel de potencia.

Seleccionar la dosificación del agua

Mandarlo a la base

Seleccionar los modos de limpieza

Programación

Acudir al chat de atención al cliente

Añadir más dispositivos y borrarlos

Añadir usuarios vinculando sus cuentas

La interfaz, sin ser una maravilla a nivel de diseño, está despejada, es sencilla y clara, valiéndose de iconos para facilitar la comprensión de las opciones. Como «pero», emplear la palabra «Trapear» para referirse a la dosificación del agua de fregado es un poco rara.

Mantenimiento

En el manual del IKOHS NETBOT S15 encontramos toda la información necesaria para mantener adecuadamente el robot aspirador y piezas como los cepillos laterales y centrales, el filtro, depósitos o la base de carga, entre otros.

Una de las tareas más frecuentes que vamos a realizar va a ser la de vaciar el depósito. El punto de partida es idéntico al intercambio de ambos depósitos: pulsar la pestaña del lateral para tirar de él y liberarlo. Cuando esté fuera, pulsamos de nuevo la pestaña y tiramos hacia arriba para abrir la tapa. Ya podremos tirar la basura y acceder al filtro, que según el fabricante ha de ser sustituido cada tres meses (viene una unidad adicional).

Tras retirar el filtro, el fabricante recomienda limpiar el depósito y el prefiltro dando golpecitos y/o metiéndolo bajo el grifo simplemente con agua. Antes de devolverlo a su lugar e incrustar nuevamente el filtro, el sistema compuesto por el depósito y el prefiltro debe estar completamente seco. Para evitar olores y obstrucciones, después de fregar vaciaremos el depósito y retiraremos la mopa, que es lavable

IKOHS NETBOT S15, la opinión de Xataka

Puede que los robots aspiradores no aspiren tanto ni tan bien como nosotros ataviados con un aspirador de trineo, pero qué bien vienen para tener la casa moderadamente limpia en el día a día sin esfuerzo. Es cierto que existen modelos ambiciosos en cuanto a potencia de succión y navegación, lo que se traduce en una limpieza más eficaz, pero también en un coste notablemente más elevado. ¿Dónde está el equilibrio? Para muchos el IKOHS NETBOT S15 será un claro candidato por prestaciones y precio.

Su potencia de succión y autonomía son capaces de satisfacer a quienes quieran limpieza diaria básica y tengan un piso de aproximadamente 100 metros cuadrados, si bien le ayudaremos enormemente despejando el terreno. Si además optamos por hacer limpieza por habitaciones trasladándolo de una estancia a otra, mejor que mejor. Aunque a años luz del fregado manual – como la mayoría –, esta opción nunca viene mal.

Otro de sus grandes reclamos es su condición de conectado, lo que se traduce no solo en que disponga de aplicación, sino que también se puede controlar con Google Assistant y Alexa. La app no es complicada ni ofrece grandes opciones de personalización, como puede ser limpiar por habitaciones, pero habitualmente lo que más hacemos es simplemente lanzarlo a limpiar o pararlo, algo que sí que podremos hacer dondequiera que estemos. Y para los menos techies, viene con mando.

Pero si el IKOHS NETBOT S15 tiene un punto fuerte, ese es su precio. No es ni el más potente, ni el más inteligente ni el que ofrece más opciones, pero por menos de 200 euros es una alternativa muy capaz para la limpieza doméstica diaria sin pretensiones. A falta de saber cómo envejece, su carta de presentación como robot aspirador barato y conectado es muy atractiva.

